सुलतानपुर में दरोगा से साइबर ठगी, UPI के जरीए 1.69 लाख रुपये किए ट्रांसफर, दो एफआईआर दर्ज
ठगी का अहसास होने पर पीड़ित दरोगा ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दो शिकायतें दर्ज कराईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:01 PM IST
सुलतानपुर : थाना कोतवाली नगर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. साइबर जालसाजों ने यूपी पुलिस के एक उपनिरीक्षक (एसआई) को ही अपना शिकार बनाते हुए उनके खाते से 1.69 लाख रुपये उड़ा लिए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अज्ञात जालसाजों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक, पीड़ित राम प्रेम कन्नौजिया पुत्र पुत्तूलाल मूल रूप से ग्राम बलदेवनगर ईदगाह थाना कोतवाली सदर, जनपद लखीमपुर खीरी के निवासी हैं और वर्तमान में जनपद सुलतानपुर के कोतवाली नगर थाने में उपनिरीक्षक (SI) के पद पर तैनात हैं.
साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी करते हुए UPI के माध्यम से उनके विभिन्न बैंक खातों से कुल 1,69,456 रुपये की धनराशि ट्रांसफर कर ली. ठगी का अहसास होने पर पीड़ित दरोगा ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दो शिकायतें दर्ज कराईं.
राष्ट्रीय साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद, उपनिरीक्षक राम प्रेम कन्नौजिया द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर 4 नवंबर की देर रात थाना कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज की गई.
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 66(D) के तहत मामला पंजीकृत किया है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक सुरेश नारायण मिश्रा के निर्देश पर जांच अधिकारी (I.O.) निरीक्षक आलोक कुमार धीमान को सौंपी गई है. पुलिस साइबर सेल की मदद से उन बैंक खातों और UPI ट्रांजैक्शन की डिटेल्स खंगाल रही है, जिनमें ठगी की रकम भेजी गई है.
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