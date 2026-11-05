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सुलतानपुर में दरोगा से साइबर ठगी, UPI के जरीए 1.69 लाख रुपये किए ट्रांसफर, दो एफआईआर दर्ज

सुलतानपुर में दरोगा से ठगी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सुलतानपुर : थाना कोतवाली नगर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. साइबर जालसाजों ने यूपी पुलिस के एक उपनिरीक्षक (एसआई) को ही अपना शिकार बनाते हुए उनके खाते से 1.69 लाख रुपये उड़ा लिए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अज्ञात जालसाजों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित राम प्रेम कन्नौजिया पुत्र पुत्तूलाल मूल रूप से ग्राम बलदेवनगर ईदगाह थाना कोतवाली सदर, जनपद लखीमपुर खीरी के निवासी हैं और वर्तमान में जनपद सुलतानपुर के कोतवाली नगर थाने में उपनिरीक्षक (SI) के पद पर तैनात हैं.