'HI' लिखते ही अकाउंट से पैसे गायब: बुजुर्ग के खाते से 2 घंटे में उड़ाए गए 7.65 लाख रुपये

'HI' लिखते ही अकाउंट से पैसे गायब: बुजुर्ग के खाते से 2 घंटे में उड़ाए गए 7.65 लाख रुपये
बोकारो में साइबर ठगों ने बुजुर्ग से दो घंटे में 7.65 लाख रुपये ठग लिए, पुलिस ने 7 लाख वापस कराए.
Published : August 6, 2026 at 8:12 PM IST
बोकारो: व्हाट्सएप पर एक 'Hi' का मैसेज और पूरा अकाउंट खाली हो गया. कुछ इसी तरह से साइबर ठगों ने एक 82 वर्षीय बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया और महज दो घंटे में उनके बैंक खाते तथा क्रेडिट कार्ड से कुल 7.65 लाख रुपये की ठगी कर ली. हालांकि बोकारो साइबर थाना की त्वरित कार्रवाई, तकनीकी जांच, बैंकिंग नेटवर्क और संबंधित एजेंसियों के समन्वय से 40 दिनों के भीतर पीड़ित के 7 लाख रुपये से अधिक की राशि वापस करा दी गई है. शेष राशि की वापसी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
घटना चास की गुजरात कॉलोनी निवासी 82 वर्षीय नागेंद्र कुमार सिन्हा के साथ घटी. उनके पास व्हाट्सएप कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को एचडीएफसी बैंक का अधिकारी/मैनेजर बताते हुए क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा दिया. बातचीत के दौरान उसने बुजुर्ग से केवल “HI” लिखकर भेजने को कहा. जैसे ही नागेंद्र कुमार सिन्हा ने संदेश भेजा, उनका मोबाइल साइबर अपराधियों के नियंत्रण में चला गया. इसके बाद ठगों ने उनके बैंक खाते के साथ-साथ एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से तीन ट्रांजैक्शन में करीब 7.65 लाख रुपये की अवैध निकासी कर ली. पूरा प्रकरण महज दो घंटे में अंजाम दिया गया.
नागेंद्र कुमार सिन्हा ने तत्काल बोकारो साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई. जून 2026 में उन्होंने आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया कि एचडीएफसी मैनेजर के नाम से कॉल आया था, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की बात कही गई, व्हाट्सएप पर सिर्फ “Hi” लिखने को कहा गया और मोबाइल दो घंटे के लिए हैक हो गया. इतनी देर में ही 7 लाख 65 हजार रुपये निकाल लिए गए.
मुख्यालय डीएसपी सह साइबर नोडल पदाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि बुजुर्ग के खाते से तीन ट्रांजैक्शन में पैसे निकाले गए थे. पुलिस ने तकनीकी जांच, बैंकिंग नेटवर्क और संबंधित एजेंसियों के सहयोग से कार्रवाई करते हुए 40 दिनों के भीतर 7 लाख रुपये से अधिक की राशि वापस करा दी है. एक ट्रांजैक्शन का पैसा अभी शेष है, जिसे रिकवर करने का प्रयास जारी है. शेष राशि की वापसी और मामले में शामिल साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है.
डीएसपी पवन कुमार ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक, मैसेज या व्हाट्सएप निर्देश पर भरोसा न करें. उन्होंने स्पष्ट कहा कि बैंक कभी भी फोन पर इस तरह की जानकारी या संदेश भेजने के लिए नहीं कहते. यदि किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो बिना देरी किए साइबर थाना या राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते राशि को होल्ड कर वापस कराया जा सके.
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