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कांकेर में CAF जवान से एक लाख की साइबर ठगी करने वाला गिरफ्तार, APK फाइल भेजकर मोबाइल का लिया एक्सेस

APK फाइल भेजकर जवान के मोबाइल को हैक किया, बैंक खाते से रकम पार, शिकायत के बाद पुलिस ने मुंबई से धर दबोचा

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कांकेर में CAF जवान से एक लाख की साइबर ठगी करने वाला गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
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कांकेर: जिले में साइबर ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जहां CAF जवान से एक लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र के मुंबई से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने APK फाइल भेजकर जवान के मोबाइल को हैक किया और बैंक खाते से रकम पार कर दी थी. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल, सिम कार्ड और रकम निकासी से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किए हैं.

क्या है मामला?

जानकारी के अनुसार मामला कांकेर जिले के लोहत्तर थाना क्षेत्र का है. जहां प्रार्थी शिवेंद्र मिश्रा, जो वर्तमान में सीएएफ कैंप अंतागढ़ में पदस्थ हैं ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 29 दिसंबर 2025 को उनके बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए गए.

APK फाइल भेजकर मोबाइल का लिया एक्सेस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

APK फाइल से लिया एक्सेस

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने CAF जवान को एक APK फाइल भेजी गई थी. फाइल डाउनलोड करते ही आरोपी ने मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लिया और बैंक खाते से करीब एक लाख रुपये की ठगी कर ली. शिकायत मिलने के बाद लोहत्तर थाना पुलिस ने साइबर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की.

महाराष्ट्र से गिरफ्तारी

जांच के दौरान आरोपी का लोकेशन महाराष्ट्र के मुंबई में मिला, जिसके बाद पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर आरोपी सुनील जयपाल, उम्र 23 वर्ष, निवासी जिला पाली राजस्थान को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने ऑनलाइन फ्रॉड की वारदात को स्वीकार कर लिया.

रकम निकालने के CCTV फुटेज भी मिले

पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन, सिम कार्ड और रकम निकासी से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए हैं. साथ ही बैंक खाते से राशि निकालते समय के सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किए गए हैं, जो मामले में अहम सबूत माने जा रहे हैं.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया है. वहीं आम लोगों से किसी भी अनजान लिंक, APK फाइल या मोबाइल एप डाउनलोड करने से पहले सतर्क रहने की अपील की है, ताकि साइबर अपराधों से बचा जा सके.

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