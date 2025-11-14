विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, अब जेल में कटेगी जिंदगी
उधम सिंह नगर में पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को अरेस्ट किया.
रुद्रपुर: विदेश में कंप्यूटर के कार्य की नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से जबरन साइबर फ्रॉड का काम कराने के मामले में जसपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी विदेश भेजने के नाम पर लोगों को ठगते थे. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
गौर हो कि उत्तराखंड में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी थमने का नाम नहीं ले रही है. साइबर ठग आए दिन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. वहीं थाईलैंड में जॉब दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों को गैरकानूनी तरीके से म्यांमार भेजने और उन्हें बंधक बनाकर साइबर फ्रॉड में कार्य कराने के मामले में जसपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.
पुलिस के मुताबिक 13 नवम्बर 2025 को वादी मो. आजम ने तहरीर सौंपकर बताया कि मोहल्ले में रहने वाले सुनील ने आजम और जुनैद के परिवार से संपर्क कर दोनों को विदेश में कंप्यूटर कार्य दिलाने का झांसा दिया था. इसके एवज में उसके द्वारा उनसे 70-70 हजार रुपये लेते हुए दोनों युवकों को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक भेज दिया था. जिसके बाद आजम और जुनैद को बैंकॉक से जंगल व नदी के रास्ते गैर कानूनी तरीके से म्यांमार भेज दिया था.
जहां पर उनसे जबरन साइबर फ्रॉड से सम्बन्धित कम्प्यूटर कार्य लिया जा रहा था. आजम और जुनैद किसी तरह बचकर साइबर फ्रॉड कार्य कराने वाली कंपनी से निकलकर थाईलैंड बॉर्डर पहुंचे जहां से उनका रेस्क्यू कर इन्डियन एम्बेसी के माध्यम से भारत वापस भेजा गया. तहरीर के आधार पर जसपुर पुलिस ने आरोपी सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने जानबूझकर पीड़ित आजम और जुनैद के साथ धोखाधड़ी की.
कपटपूर्वक बैंकॉक थाईलैंड में आफिस वर्क की नौकरी देने के नाम पर साइबर फ्रॉड के कार्य से म्यांमार भेजकर विधिविरुद्ध श्रम कराया गया. परिजनों द्वारा सम्पर्क करने पर उनके साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी. जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया. पुलिस को आशंका है कि आरोपी के इंटरनेशनल गैंग से तार जुड़े हुए हैं. पुलिस टीम सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
