विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, अब जेल में कटेगी जिंदगी

रुद्रपुर: विदेश में कंप्यूटर के कार्य की नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से जबरन साइबर फ्रॉड का काम कराने के मामले में जसपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी विदेश भेजने के नाम पर लोगों को ठगते थे. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

गौर हो कि उत्तराखंड में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी थमने का नाम नहीं ले रही है. साइबर ठग आए दिन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. वहीं थाईलैंड में जॉब दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों को गैरकानूनी तरीके से म्यांमार भेजने और उन्हें बंधक बनाकर साइबर फ्रॉड में कार्य कराने के मामले में जसपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.

पुलिस के मुताबिक 13 नवम्बर 2025 को वादी मो. आजम ने तहरीर सौंपकर बताया कि मोहल्ले में रहने वाले सुनील ने आजम और जुनैद के परिवार से संपर्क कर दोनों को विदेश में कंप्यूटर कार्य दिलाने का झांसा दिया था. इसके एवज में उसके द्वारा उनसे 70-70 हजार रुपये लेते हुए दोनों युवकों को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक भेज दिया था. जिसके बाद आजम और जुनैद को बैंकॉक से जंगल व नदी के रास्ते गैर कानूनी तरीके से म्यांमार भेज दिया था.