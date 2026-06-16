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मेरठ में रिव्यू का झांसा देकर महिला को बनाया निशाना, 31 लाख की साइबर ठगी

मेरठ: जिले के देहली गेट थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक महिला को घर बैठे मोटी कमाई का झांसा देकर 31.53 लाख रुपये की ठगी कर ली. पहले महिलाओं को छोटे-छोटे टास्क दिए गए, जिसके बदले में उसे कुछ रकम भी दी गई. जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अब वह जल्द ही मालामाल हो जाएंगी, लेकिन साइबर ठगों ने उन्हें लालच देकर अपने माया जाल में इस तरह से फंसाया कि वह जो कुछ रकम थी, उसे तो गंवा ही बैठी जो खातों में जमा पूंजी थी उससे भी हाथ धो बैठी.

दरअसल मामला मेरठ के कागजी बाजार क्षेत्र की रहने वाली प्रीति अग्रवाल से जुड़ा है. व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रीति के मुताबिक 4 जून को एक निजी कंपनी का विज्ञापन उसने इंस्टाग्राम पर देखा था. जिसमें घर बैठे ऑनलाइन काम करके अच्छी कमाई करने की बात लिखी थी. जिसे देखकर प्रीति ने ऑनलाइन उस लिंक से संबंधित टीम से खुद से सम्पर्क किया.

तब आरोपियों ने पहले तो उससे व्हाट्सएप पर बात की और फिर उन्हें एक टेलीग्राम पर बने एक ग्रुप में जोड़ दिया. ठगों ने उसे होटल और अन्य प्रतिष्ठानों को गूगल पर रिव्यू देने का काम बताया. बदले में कई बार उनके खाते में भुगतान भी किया. धीरे-धीरे महिला का भरोसा बढ़ गया और उसने ज्यादा उत्सुकता दिखाई तो साइबर ठगों ने उसे और अधिक मुनाफे का लालच दिया. जिसकी एवज में उससे अलग-अलग बैंक खातों और UPI के माध्यम से रकम जमा करानी शुरू कर दी.

प्रीति ने बताया कि उसने अपने बैंक खातों के अलावा अपने नजदीकी रिश्तेदारों से भी उधार ले लिया. इस तरह से लाखों रुपये ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए. जब उसे रकम जमा करने के बाद दूसरी तरफ से रिस्पांस आना बंद हो गया तो वह परेशान हो उठी. जिसके बाद उसे ये एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हो चुकी है. उसने थाना साइबर क्राइम में जाकर अपनी आपबीती सुनाई और तहरीर दी. जिसके बाद पुलिस ने साइबर थाने में महिला की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर ली.

इस पूरे मामले में पीड़िता ने बताया कि अब उसका कॉल कोई नहीं उठा रहा है और वह नंबर भी नहीं मिल रहे हैं. वह अब तक 31 लाख रुपए से भी ज्यादा ट्रांसफर कर चुकी है.