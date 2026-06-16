मेरठ में रिव्यू का झांसा देकर महिला को बनाया निशाना, 31 लाख की साइबर ठगी
देहली गेट थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 11:50 AM IST
मेरठ: जिले के देहली गेट थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक महिला को घर बैठे मोटी कमाई का झांसा देकर 31.53 लाख रुपये की ठगी कर ली. पहले महिलाओं को छोटे-छोटे टास्क दिए गए, जिसके बदले में उसे कुछ रकम भी दी गई. जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अब वह जल्द ही मालामाल हो जाएंगी, लेकिन साइबर ठगों ने उन्हें लालच देकर अपने माया जाल में इस तरह से फंसाया कि वह जो कुछ रकम थी, उसे तो गंवा ही बैठी जो खातों में जमा पूंजी थी उससे भी हाथ धो बैठी.
दरअसल मामला मेरठ के कागजी बाजार क्षेत्र की रहने वाली प्रीति अग्रवाल से जुड़ा है. व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रीति के मुताबिक 4 जून को एक निजी कंपनी का विज्ञापन उसने इंस्टाग्राम पर देखा था. जिसमें घर बैठे ऑनलाइन काम करके अच्छी कमाई करने की बात लिखी थी. जिसे देखकर प्रीति ने ऑनलाइन उस लिंक से संबंधित टीम से खुद से सम्पर्क किया.
तब आरोपियों ने पहले तो उससे व्हाट्सएप पर बात की और फिर उन्हें एक टेलीग्राम पर बने एक ग्रुप में जोड़ दिया. ठगों ने उसे होटल और अन्य प्रतिष्ठानों को गूगल पर रिव्यू देने का काम बताया. बदले में कई बार उनके खाते में भुगतान भी किया. धीरे-धीरे महिला का भरोसा बढ़ गया और उसने ज्यादा उत्सुकता दिखाई तो साइबर ठगों ने उसे और अधिक मुनाफे का लालच दिया. जिसकी एवज में उससे अलग-अलग बैंक खातों और UPI के माध्यम से रकम जमा करानी शुरू कर दी.
प्रीति ने बताया कि उसने अपने बैंक खातों के अलावा अपने नजदीकी रिश्तेदारों से भी उधार ले लिया. इस तरह से लाखों रुपये ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए. जब उसे रकम जमा करने के बाद दूसरी तरफ से रिस्पांस आना बंद हो गया तो वह परेशान हो उठी. जिसके बाद उसे ये एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हो चुकी है. उसने थाना साइबर क्राइम में जाकर अपनी आपबीती सुनाई और तहरीर दी. जिसके बाद पुलिस ने साइबर थाने में महिला की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर ली.
इस पूरे मामले में पीड़िता ने बताया कि अब उसका कॉल कोई नहीं उठा रहा है और वह नंबर भी नहीं मिल रहे हैं. वह अब तक 31 लाख रुपए से भी ज्यादा ट्रांसफर कर चुकी है.
इस बारे में एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने एक्सपर्ट्स की टीमों को इस पूरे मामले में पड़ताल करने के लिए लगा दिया है. साथ ही उन फ्रॉड के बैंक अकाउंट्स की भी कुंडली खंगाली जा रही है, जिन खातों में यह पैसा ट्रांसफर हुआ है. टेलीग्राम आईडी की जांच भी की जा रही है.
साइबर क्राइम मामलों के एक्सपर्ट आर्य त्यागी बताते हैं कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोग जागरुक नहीं हो रहे हैं. यह बड़ी लापरवाही है, जबकि तमाम अभियान भी जागरूकता के लिए चलाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि किसी भी ऐसे प्रलोभन में नहीं आना चाहिए.
वहीं एसपी क्राइम अविनाश कुमार ने बताया कि टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करनी चाहिए. साथ ही cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है. इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद महज 2 घंटे के भीतर शिकायत करने पर बैंक खाते में पैसे होल्ड होने की संभावना बढ़ जाती है.
फिलहाल व्हाट्पसएप, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अगर कोई अनजान व्यक्ति सम्पर्क करता है, तो स्वाभाविक है कि सचेत हो जाएं. जरूरी न हो तो उसे अटेंड ही न करें. क्योंकि जो आपको जानता है वह आपको कॉल कर लेगा, लेकिन जिनकी पहचान संदिग्ध है ऐसे किसी व्यक्ति की कॉल, ऑफर से परहेज ही करना चाहिए.
एसपी क्राइम का कहना है कि लगभग 31 लाख से अधिक रुपए के ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड को महिला ने साइबर थाने में उपलब्ध कराया है, टीम बनाकर पूरे मामले में साइबर ठगों को पहचानने की कोशिश की जा रही है.
ये भी पढ़ें: यूपी में माफिया राज! वाराणसी के आसपास 3 जिलों में 165 नए गैंग सक्रिय, 1080 अपराधी पुलिस के रडार पर