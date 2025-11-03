साइबर अपराधियों का दुमका डीटीओ को फंसाने का प्लान विफल, विभाग की सतर्कता से टला मामला
दुमका में जिला परिवहन पदाधिकारी को साइबर अपराधियों ने झांसे में लेने का प्रयास किया लेकिन विभाग की सतर्कता की वजह से मामला टल गया.
दुमका: दुमका जिला परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार को साइबर अपराधियों ने झांसे में लेने की कोशिश की लेकिन उनके स्टाफ की सतर्कता की वजह से ठगी का मामला टल गया. दरअसल साइबर अपराधियों ने रांची जाने के लिए एक बस उपलब्ध कराने की डिमांड जिला परिवहन पदाधिकारी से की थी.
इस संबंध में दुमका डीटीओ मृत्युंजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को उनके मोबाइल पर एक कॉल आया था, फोन करने वाले ने खुद को आर्मी का कैप्टन बताते हुए कहा कि आप दुमका डीटीओ बोल रहे हैंं, जिसके जबाव में डीटीओ ने कहा- हां, उसके बाद उसने कहा कि मैं यहां के आर्मी कैंप से बोल रहा हूं, मुझे अपने 40 जवानों को रांची भेजने के लिए एक बस की जरूरत है.
जिसके बाद डीटीओ ने कॉल करने वाले शख्स से कहा कि हम हाल ही में दुमका आए हैं और हमें यहां के किसी भी आर्मी कैंप के बारे में जानकारी नहीं है. कथित आर्मी ऑफिसर को डीटीओ ने कहा कि हम किसी काम से निकले हैं तो अपने स्टाफ का नंबर दे देते हैं, हम कोई बस उपलब्ध नहीं कराते हैं लेकिन आपकी बस वाले से बात करा देंगे.
क्यूआर कोड भेजती ही समझ आ गई कहानी
इधर, डीटीओ स्टाफ ने कथित कॉल करने वाले शख्स से बस वाले को लाइनअप कर दिया तो बस चालक अपनी बस लेकर बताए गए पते पर पहुंच गया लेकिन बस चालक को वहां कोई जवान नहीं मिला. जिसके बाद कॉल करने वाले शख्स ने डीटीओ स्टाफ और बस चालक समेत दोनों को क्यूआर कोड भेजकर एक रुपये भेजने को कहा ताकि वह बस का भाड़ा दे सके, उसके इतना कहते ही स्टाफ को पूरी कहानी समझ में आ गई और सभी को आभास हो गया कि कोई साइबर अपराधी है जो ये सब खेल कर रहा है.
डीटीओ ने बताया कि वे इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि आप साइबर अपराधियों के झांसे में आने से बचें. वे तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं.
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को किया जागरूक
दुमका डीटीओ मृत्युंजय कुमार ने निजी बस पड़ाव के सामने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को जागरूक किया. वे पिछले तीन दिनों से लगातार यह अभियान चला रहे हैं, जिसमें लगभग तीन हजार लोगों को हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट बांधना, बाइक में तीन सवारी न बैठाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने जैसी जरूरी बातों को बताया गया.
उन्होंने कहा कि लोग यातायात नियमों के प्रति जागरुक होकर ही दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर ऐसे प्रयासों के बावजूद भी लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
