साइबर अपराधियों का दुमका डीटीओ को फंसाने का प्लान विफल, विभाग की सतर्कता से टला मामला

दुमका: दुमका जिला परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार को साइबर अपराधियों ने झांसे में लेने की कोशिश की लेकिन उनके स्टाफ की सतर्कता की वजह से ठगी का मामला टल गया. दरअसल साइबर अपराधियों ने रांची जाने के लिए एक बस उपलब्ध कराने की डिमांड जिला परिवहन पदाधिकारी से की थी.

इस संबंध में दुमका डीटीओ मृत्युंजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को उनके मोबाइल पर एक कॉल आया था, फोन करने वाले ने खुद को आर्मी का कैप्टन बताते हुए कहा कि आप दुमका डीटीओ बोल रहे हैंं, जिसके जबाव में डीटीओ ने कहा- हां, उसके बाद उसने कहा कि मैं यहां के आर्मी कैंप से बोल रहा हूं, मुझे अपने 40 जवानों को रांची भेजने के लिए एक बस की जरूरत है.

जानकारी देते दुमका डीटीओ मृत्युंजय कुमार (Etv bharat)

जिसके बाद डीटीओ ने कॉल करने वाले शख्स से कहा कि हम हाल ही में दुमका आए हैं और हमें यहां के किसी भी आर्मी कैंप के बारे में जानकारी नहीं है. कथित आर्मी ऑफिसर को डीटीओ ने कहा कि हम किसी काम से निकले हैं तो अपने स्टाफ का नंबर दे देते हैं, हम कोई बस उपलब्ध नहीं कराते हैं लेकिन आपकी बस वाले से बात करा देंगे.

क्यूआर कोड भेजती ही समझ आ गई कहानी

इधर, डीटीओ स्टाफ ने कथित कॉल करने वाले शख्स से बस वाले को लाइनअप कर दिया तो बस चालक अपनी बस लेकर बताए गए पते पर पहुंच गया लेकिन बस चालक को वहां कोई जवान नहीं मिला. जिसके बाद कॉल करने वाले शख्स ने डीटीओ स्टाफ और बस चालक समेत दोनों को क्यूआर कोड भेजकर एक रुपये भेजने को कहा ताकि वह बस का भाड़ा दे सके, उसके इतना कहते ही स्टाफ को पूरी कहानी समझ में आ गई और सभी को आभास हो गया कि कोई साइबर अपराधी है जो ये सब खेल कर रहा है.