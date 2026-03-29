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रांची से डिजिटल अरेस्ट का आरोपी गिरफ्तार, कई राज्यों में दर्ज हैं मामले

रांची: झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने डिजिटल अरेस्ट में शामिल एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है. यह पहली बार हुआ जब डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा आरोपी रांची से गिरफ्तार किया गया है.

क्या है पूरा मामला

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि साइबर अपराध थाना अपराध अनुसंधान विभाग (CID) द्वारा साइबर ठगी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है. एचडीएफसी बैंक के द्वारा दर्ज प्राथमिकी (CCPS कांड संख्या 13/20 ,318/318/318(4)/1192)/3302)/330(3)/338/40(2)/61) BNS ए(डी) आईटीएक्ट के संदर्भ में Manish Furnishing Company के नाम से बने बैंक के माध्यम से संचालित 11 डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड मामालों में शामिल एक आरोपी को रांची से गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान रांची के अरगोड़ा निवासी विवेक नारसरिया के रूप में हुई है. इसके खिलाफ विभिन्न राज्यों में 11 से ज्यादा मामले दर्ज है. गिरफ्तार आरोपी के द्वारा पीड़ितों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों का प्रतिनिधि बनकर वीडियो कॉल एवं फोन कॉल के माध्यम से डराया धमकाया जाता था. उन्हें मनी लॉन्ड्रिग या अन्य आपराधिक मामलों में फंसाने की झूठी बात कहकर डिजिटल अरेस्ट का भय उत्पन्न किया जाता था.

इसके बाद पीड़ितों को लगातार निगरानी में रखकर तत्काल पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता था जिसे तथाकथित 'वेरिफिकेशन' या 'सैफ अकाउंट में जमा करने के नाम पर ठगा जाता था. इस प्रक्रिया में फर्जी (म्यूल) बैंक खातों का व्यापक उपयोग किया गया.