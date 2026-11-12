पलामू में पुराने नोट या पुराने सिक्कों के नाम पर साइबर ठगी, पुलिस की अनजान कॉल से सावधान रहने की अपील
पलामू में साइबर अपराधी पुराने नोट या फिर पुराने सिक्कों के नाम पर सीधे सरल लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं- रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 12, 2026 at 4:46 PM IST
पलामू: पुराने नोट और पुराने सिक्कों के नाम पर ग्रामीणों को निशाना बनाया जा रहा है और उनसे लाखों रुपए की ठगी की जा रही है. साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का एक नया तरीका ईजात किया है. साइबर अपराधी खुद को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एजेंट बता रहे हैं. साइबर अपराधी किसी भी शख्स के मोबाइल पर कॉल कर रहे हैं या उन्हें मैसेज कर रहे हैं.
पुराना नोट या पुराना सिक्का का जाल
इस दौरान व्यक्ति से अपराधी पूछते हैं कि उनके पास पुराना नोट या पुराना सिक्का है क्या ? शख्स द्वारा हामी भरने के बाद सिक्का या नोट का फोटो व्हाट्सएप पर मंगाया जाता है. उसके बाद साइबर अपराधी संबंधित व्यक्ति को अपने जाल में फंसाते हैं और उनसे लाखों रुपए ठग लेते हैं.
झारखंड से बाहर का है गिरोह
पिछले एक महीने के अंदर पलामू के साइबर थाना एवं विभिन्न जगहों पर 6 से अधिक मामले इस तरह के पहुंच चुके हैं. पुलिस सभी मामलों में जांच कर रही है. पुलिस के अनुसंधान में अब तक इस बात की जानकारी मिली है कि ठगी करने वाला गिरोह झारखंड से बाहर का है.
केस स्टडी- एक
पलामू के नावा बाजार क्षेत्र के कंडा के रहने वाले एक शख्स से साइबर अपराधियों ने 4.62 लाख रुपए की ठगी की. RBI के नाम पर सख्स को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था और पुराने नोट के बारे में जानकारी मांगी गई थी. व्यक्ति के पास 5 रुपये का बहुत ही पुराना नोट मौजूद था. अपराधियों ने व्यक्ति को पहले रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा और नोट का सैंपल मांगा.
नोट का सैंपल लेने के बाद अपराधियों ने व्यक्ति को बताया कि 5 रुपए के एवज में 30 लाख रुपए मिलेंगे. बाद में व्यक्ति को साइबर अपराधियों ने वीडियो कॉल किया और 30 लाख रुपए का नोटों का बंडल दिखाए. बाद में विभिन्न तरह के प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में शख्स से साइबर अपराधियों ने 4. 62 लख रुपए वसूल लिए, बाद में पीड़ित शख्स ने पलामू साइबर थाना में मामले की पूरी जानकारी दी.
केस स्टडी- दो
पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति को RBI के नाम पर कॉल आया था और उससे पुराने सिक्के के बारे में जानकारी मांगी गई. अपराधियों ने संबंधित व्यक्ति को भी अपने झांसी में लिया और 90 हजार रुपए ठग लिए.
अपराधियों का तार जुड़ा बाहर के राज्यों से, पुलिस ने सावधान रहने की किया अपील
पुराने नोट पुराने सिक्के के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह का नेटवर्क झारखंड के बाहर से जुड़ा है. पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है. पुलिस अपराधियों के खिलाफ तकनीकी अनुसंधान कर रही है और कई बिंदुओं पर जानकारी इकट्ठा कर रही है. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और लोगों से सावधान रहने की भी अपील की गई है.
सदर एसडीपीओ राजेश यादव ने बताया कि हाल के दिनों में पुराने नोट या पुराने सिक्के के नाम पर लोगों को कॉल जा रहा है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कॉल करने वाले व्यक्ति खुद को RBI का एजेंट या आरबीआई का कर्मी बताता है. पुलिस अनुसंधान भी कर रही है और कार्रवाई भी कर रही है पुलिस पलामू के लोगों से सावधान रहने की अपील करती है.
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