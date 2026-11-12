ETV Bharat / state

पलामू में पुराने नोट या पुराने सिक्कों के नाम पर साइबर ठगी, पुलिस की अनजान कॉल से सावधान रहने की अपील

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV BHARAT )

पलामू: पुराने नोट और पुराने सिक्कों के नाम पर ग्रामीणों को निशाना बनाया जा रहा है और उनसे लाखों रुपए की ठगी की जा रही है. साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का एक नया तरीका ईजात किया है. साइबर अपराधी खुद को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एजेंट बता रहे हैं. साइबर अपराधी किसी भी शख्स के मोबाइल पर कॉल कर रहे हैं या उन्हें मैसेज कर रहे हैं.

पुराना नोट या पुराना सिक्का का जाल