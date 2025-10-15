ETV Bharat / state

गयाजी डीएम के नाम पर बना फेक व्हाट्सएप अकाउंट, कई अधिकारियों से की बातचीत

गयाजी डीएम के नाम पर ही साइबर अपराधियों ने फेक व्हाट्सएप अकाउंट बना दिया. मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है.

डीएम शशांक शुभंकर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 15, 2025 at 2:06 PM IST

गया: गयाजी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साइबर अपराधियों ने डीएम शशांक शुभंकर के नाम पर ही व्हाट्सएप फेक व्हाट्सएप अकाउंट बना डाला. फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाने के बाद जिले के कई अधिकारियों से संपर्क साधा और चेटिंग की.

गयाजी डीएम के नाम से फेक व्हाट्सएप अकाउंट: इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गयाजी के डीएम शशांक शुभंकर के नाम से असामाजिक तत्व द्वारा फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है. जिसका नंबर + 84 376053164 है. +84 कोड वियतनाम का लग रहा है.

अपराधियों पर कार्रवाई के निर्देश: प्रोफाइल फोटो में भी जिला पदाधिकारी गयाजी की तस्वीर का प्रयोग किया गया है. वहीं, मामला सामने आने के बाद डीएम ने साइबर सिक्योरिटी डीएसपी को निर्देशित किया है कि इसकी जांच कर इसमें संलिप्त असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए.

गयाजी डीएम के नाम पर बना फेक व्हाट्सएप अकाउंट (ETV Bharat)

क्या कहता है जिला प्रशासन?: जिला प्रशासन द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि गयाजी डीएम के नाम पर बनाया गया व्हाट्सएप अकाउंट पूरी तरह से फर्जी है. इस व्हाट्सएप अकाउंट से जिलास्तरीय कुछ पदाधिकारियों को मैसेज भेजा गया है. गयाजी डीएम ने सभी पदाधिकारी को कहा है कि फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट से आए मैसेज का जवाब नहीं दें.

''यह वर्चुअल नंबर है. यह आसानी से क्लियर नहीं होता है. यह किस कंपनी का नंबर है. वियतनाम का है या किसका है, इसका पता किया जा रहा है. फिक्स इंटरनेट जेनरेटेड जो नंबर होता है, वह आसानी से क्लीयरली नहीं हो पाता है. कार्रवाई चल रही है. जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा''. -साक्षी राय, साइबर सिक्योरिटी डीएसपी

2014 बैच के IAS हैं शशांक शुभंकर: डीएम शशांक शुभंकर बिहार कैडर के 2014 बैच के IAS अधिकारी हैं. उन्होंने अपने बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 भी जीता है. उनकी शुरुआती शिक्षा रांची के डीएवी पब्लिक स्कूल से हुई है. पढ़ाई में वो हमेशा होशियार रहे हैं. यही कारण है कि दसवीं और बारहवीं में बैच के वो टॉपर रहे.

