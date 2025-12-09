ETV Bharat / state

फर्जी सरकारी ऐप्स से लोगों को बनाते थे शिकार, शिकंजे में आए तीन साइबर अपराधी

धनबाद में पुलिस ने तीन साइबर अपराधियों को शिकंजे में लिया है.

Cyber criminals arrested defrauding people using fake government apps in Dhanbad
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 9, 2025 at 8:43 PM IST

धनबादः जिला पुलिस को साइबर अपराध मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. APK File, RTO Challan, SBI Reward जैसे फर्जी ऐप्स व लिंक भेजकर लोगों से ठगी करने वाले तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

ऐप का लिंक ओपन करते ही साइबर अपराधी लोगों की जरूरी जानकारी मोबाइल से हासिल कर लेते थे. इसके बाद जैसे ही जानकारी मिलती, ये तत्परता के साथ लोगों साइबर ठगी का शिकार बना लेते थे. पहले तो यह गांव में रहकर ठगी का धंधा करते थे. बाद में अपना ठिकाना शहर की घनी आबादी के बीच रहकर बना लिया.

ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि साइबर ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई कर रही है. एसएसपी के निर्देश पर छापेमारी की गई. इस दौरान तीन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए आरोपी शहर के घनी आबादी वाले इलाके में किराए के मकान में रहकर लोगों के साथ ठगी किया करते थे. इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 मोबाइल फोन, 6 सिमकार्ड और दो बाइक भी बरामद किए हैं.

जानकारी देते ग्रामीण एसपी (ETV Bharat)

टुंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले सचिन कुमार, महेश मंडल और तोपचांची थाना क्षेत्र के विनोद कुमार महतो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. काफी समय से तीनों साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दे रहे थे. टुंडी ग्रामीण इलाके में रह कर ठगी का धंधा चला रहे थे. पुलिस की सक्रियता के बाद उन्होंने अपना ठिकाना बदलकर शहरी क्षेत्रों में किराए का मकान ले लिया था.

गिरफ्तार आरोपियों में 21 वर्षीय सचिन कुमार खुद को छात्र बताता है, लेकिन पुलिस का दावा है कि वह इस गिरोह का मास्टरमाइंड है. वहीं महेश मंडल पूर्व में भी साइबर अपराध के मामले में तिहाड़ जेल की हवा खा चुका है. इन अपराधियों से जब्त मोबाइल व सिमकार्ड की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. पीड़ित लोगों की जानकारी और गिरोह में शामिल लोगों तक पहुंचने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है

