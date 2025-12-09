ETV Bharat / state

फर्जी सरकारी ऐप्स से लोगों को बनाते थे शिकार, शिकंजे में आए तीन साइबर अपराधी

धनबादः जिला पुलिस को साइबर अपराध मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. APK File, RTO Challan, SBI Reward जैसे फर्जी ऐप्स व लिंक भेजकर लोगों से ठगी करने वाले तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

ऐप का लिंक ओपन करते ही साइबर अपराधी लोगों की जरूरी जानकारी मोबाइल से हासिल कर लेते थे. इसके बाद जैसे ही जानकारी मिलती, ये तत्परता के साथ लोगों साइबर ठगी का शिकार बना लेते थे. पहले तो यह गांव में रहकर ठगी का धंधा करते थे. बाद में अपना ठिकाना शहर की घनी आबादी के बीच रहकर बना लिया.

ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि साइबर ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई कर रही है. एसएसपी के निर्देश पर छापेमारी की गई. इस दौरान तीन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए आरोपी शहर के घनी आबादी वाले इलाके में किराए के मकान में रहकर लोगों के साथ ठगी किया करते थे. इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 मोबाइल फोन, 6 सिमकार्ड और दो बाइक भी बरामद किए हैं.