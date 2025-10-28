ETV Bharat / state

Cyber Crime: पेंशनधारकों से ठगी का नया जाल, जीवित प्रमाण पत्र अपडेट करने का झांसा देकर फ्रॉड

जयपुर: साइबर अपराधी लगातार तरीका बदल-बदलकर ठगी और फ्रॉड की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. अब पेंशनधारकों से जीवित प्रमाण पत्र के नाम पर साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं. साइबर अपराधी पेंशनधारकों को जीवित प्रमाण पत्र अपडेट करवाने का झांसा देकर ओटीपी हासिल करते हैं और उनके मोबाइल या कंप्यूटर का एक्सेस हासिल कर लेते हैं. इसके बाद ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ऐसे में पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम विंग ने एडवाइजरी जारी कर आमजन को ठगी के नए तरीकों से आगाह किया.

कॉल कर हासिल कर लेते हैं जानकारी: डीआईजी (साइबर क्राइम) विकास शर्मा ने बताया कि जालसाज खुद को पेंशन कार्यालय या संबंधित विभाग का कर्मचारी बताते पेंशनधारकों को कॉल करते हैं. वे पहले पेंशन धारकों से उनकी नियुक्ति, सेवानिवृत्ति दिनांक, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड संख्या, स्थायी पता, मासिक पेंशन और नॉमिनी जैसी पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं.

पढ़ें: Exclusive : जयपुर पुलिस के नए मुखिया सचिन मित्तल बोले- संगठित अपराध, साइबर क्राइम पर लगाम लगाना प्राथमिकता

इस तरह करते हैं ठगी: डीआईजी ने बताया कि डाटा हासिल करने के बाद वे पेंशनधारकों को जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने का झांसा देते हैं. उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को तुरंत साझा करने को कहते हैं. एक बार जब पेंशनधारक ओटीपी साझा कर देते हैं तो साइबर ठग उन्हें फर्जी लिंक या ऐप (जैसे AnyDesk या QuickSupport) भेजकर उनके मोबाइल/लेपटॉप/कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस ले लेते हैं. रिमोट एक्सेस मिलते ही, जालसाजों को पेंशन धारक के बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है. इसके बाद वे खाते में जमा समस्त राशि को तुरंत दूसरे फर्जी बैंक खातों या वॉलेट में स्थानांतरित कर देते हैं.