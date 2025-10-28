Cyber Crime: पेंशनधारकों से ठगी का नया जाल, जीवित प्रमाण पत्र अपडेट करने का झांसा देकर फ्रॉड
पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने जारी की एडवाइजरी. ओटीपी और रिमोट एक्सेस साझा करने से बचने की अपील.
Published : October 28, 2025 at 2:26 PM IST
जयपुर: साइबर अपराधी लगातार तरीका बदल-बदलकर ठगी और फ्रॉड की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. अब पेंशनधारकों से जीवित प्रमाण पत्र के नाम पर साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं. साइबर अपराधी पेंशनधारकों को जीवित प्रमाण पत्र अपडेट करवाने का झांसा देकर ओटीपी हासिल करते हैं और उनके मोबाइल या कंप्यूटर का एक्सेस हासिल कर लेते हैं. इसके बाद ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ऐसे में पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम विंग ने एडवाइजरी जारी कर आमजन को ठगी के नए तरीकों से आगाह किया.
कॉल कर हासिल कर लेते हैं जानकारी: डीआईजी (साइबर क्राइम) विकास शर्मा ने बताया कि जालसाज खुद को पेंशन कार्यालय या संबंधित विभाग का कर्मचारी बताते पेंशनधारकों को कॉल करते हैं. वे पहले पेंशन धारकों से उनकी नियुक्ति, सेवानिवृत्ति दिनांक, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड संख्या, स्थायी पता, मासिक पेंशन और नॉमिनी जैसी पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं.
इस तरह करते हैं ठगी: डीआईजी ने बताया कि डाटा हासिल करने के बाद वे पेंशनधारकों को जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने का झांसा देते हैं. उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को तुरंत साझा करने को कहते हैं. एक बार जब पेंशनधारक ओटीपी साझा कर देते हैं तो साइबर ठग उन्हें फर्जी लिंक या ऐप (जैसे AnyDesk या QuickSupport) भेजकर उनके मोबाइल/लेपटॉप/कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस ले लेते हैं. रिमोट एक्सेस मिलते ही, जालसाजों को पेंशन धारक के बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है. इसके बाद वे खाते में जमा समस्त राशि को तुरंत दूसरे फर्जी बैंक खातों या वॉलेट में स्थानांतरित कर देते हैं.
ऐसे बचें: डीआईजी का कहना है कि पेंशनधारकों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि पेंशन निदेशालय कभी किसी भी पेंशनधारक को उनका जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं करता और न ही खुद ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करता है. ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने की प्रक्रिया केवल अधिकृत ई-मित्र केंद्रों पर ही की जाती है.
अनजान को ना दें निजी जानकारी: नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अज्ञात कॉल करने वाले व्यक्ति को बैंक जानकारी, ओटीपी, पेंशन आईडी कभी साझा न करें. जीवन प्रमाण पत्र केवल अधिकृत वेबसाइट (https://jeevanpramaan.gov.in) पर ही जमा करें और किसी भी अनजान लिंक या मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी सत्यता पूरी तरह जांच लें. किसी भी अंजान कॉल पर यदि दबाव बनाया या डराया जाए तो तुरंत कॉल काट दें.
यहां करें साइबर ठगी की शिकायत
- किसी पेंशनधारक के साथ ऐसी घटना होने पर सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन को दे सकते हैं
- पीड़ित साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
- पुलिस मुख्यालय के साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930, 9257510100 पर भी पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.