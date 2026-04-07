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देहरादून के रिटायर्ड बैंक कर्मी से पेंशन अपडेट कराने के नाम ठगे ₹10 लाख, पश्चिम बंगाल से ठग गिरफ्तार

उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम की बड़ी कार्रवाई, पेंशन अपडेट कराने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पश्चिम बंगाल से किया गिरफ्तार

CYBER CRIMINAL ARREST
साइबर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- X@UKCyberPolice)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 7, 2026 at 9:43 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: रिटायर्ड बैंक कर्मचारी से पेंशन अपडेट कराने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है. साइबर अपराधियों ने पीड़ित रिटायर्ड बैंक कर्मी को कॉल के माध्यम से पेंशन अपडेट कराने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की थी. इस मामले में देहरादून साइबर पुलिस पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है.

रिटायर्ड बैंक कर्मी के उड़ाए 10 लाख रुपए: बता दें कि साइबर अपराधियों ने देहरादून निवासी पीड़ित रिटायर्ड बैंक कर्मी को कॉल कर खुद को भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी बताया था. जिसके बाद पीड़ित की पेंशन अपडेट कराने के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में पैसा जमा करवाए. इस तरह से 10 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी कर दी. जिसके संबंध में देहरादून साइबर थाने में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

वहीं, जांच पड़ताल में साइबर टीम को पता चला कि एक आरोपी जीतेन प्रजापति ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित रिटायर्ड बैंक कर्मी से पेंशन अपडेट करने के लिए एसचआरएमस (HRMS) का विवरण मांगा और योनो (YONO) खाते में लॉगिन करने के लिए कहा. जिसके बाद पीड़ित के खाते से दो बार में 10 लाख रुपए निकाल लिए. जिसे अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया.

पश्चिम बंगाल के साइबर ठग गिरफ्तार: इसके साथ ही पीड़ित के साथ की गई धोखाधड़ी के 5 लाख रुपए आरोपी जीतने के खाते में क्रेडिट किए गए. जिसके बाद देहरादून साइबर क्राइम पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जीतेन प्रतापति को पश्चिम बंगाल के बारानगर से गिरफ्तार कर लिया. अब विधिक कार्रवाई के बाद आरोपी को पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड लाया जा रहा है. इस मामले से जुड़े मुकदमे में पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है.

गिरफ्तार आरोपी का नाम-

  1. जीतेन प्रतापति पुत्र सरदेव प्रसाद (उम्र 31 वर्ष), निवासी- बारानगर, उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल

साइबर ठगी से कैसे बचें? वहीं, उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने जनता से अपील की है कि अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल से बात न करें और कोई भी व्यक्तिगत सूचना/दस्तावेज साझा न करें. फर्जी निवेश ऑफर, धनराशि दोगुना करने के प्रलोभन, यूट्यूब या टेलीग्राम आधारित स्कीमों में निवेश न करें. गूगल से कस्टमर केयर नंबर सर्च कर सीधे कॉल करने से बचें. अगर साइबर ठगी होती है तो तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 या National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत दर्ज करें.

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