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देहरादून के रिटायर्ड बैंक कर्मी से पेंशन अपडेट कराने के नाम ठगे ₹10 लाख, पश्चिम बंगाल से ठग गिरफ्तार

साइबर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( फोटो सोर्स- X@UKCyberPolice )