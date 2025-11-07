ETV Bharat / state

इन्वेस्टमेंट ऐप से 3.75 करोड़ की ठगी का खुलासा, पश्चिम बंगाल से साइबर अपराधी गिरफ्तार

इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाला साइबर अपराधी झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने हत्थे चढ़ा है.

Cyber Crime Through FYERS HNI
गिरफ्तार आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 7, 2025 at 9:24 PM IST

4 Min Read
रांचीः सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा राज्य के बाहर बैठकर झारखंड में ठगी करने वाले साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस क्रम में रांची के एक व्यक्ति से 3 करोड़, 75 लाख रुपये की ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है.

झारखंड के शख्स से की थी 3.75 करोड़ की ठगी

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने नामी वित्तीय संस्थाओं के नाम पर नकली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ऐप बना कर एक व्यक्ति से 3.75 करोड़ की ठगी करने वाले साइबर ठग दीप मजूमदार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण दीनाजपुर से गिरफ्तार किया है. सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि अपराध अनुसंधान विभाग, झारखंड, रांची अंतर्गत साइबर क्राइम थाना कांड संख्या 109/25 दिनांक 10 092025 धारा 318 (2), 318(3), 318 (4), 319 (2),336 (2), 336 (3), 338, 340(2), 61(2) BNS और 66 (बी), 66 (सी), 66(डी) आईटी एक्ट में वादी द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया था.

ट्रेडिंग ऐप TYERS HNI के माध्यम से ठगी

कांड में वादी को नामी वित्तीय संस्थाओं के नाम पर नकली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ऐप जैसे "TYERS HNI" के माध्यम से दिए गए फर्जी ट्रेडिंग फाइनेंस के माध्यम से ठगी की गई थी. पीड़ित को एक व्हाट्सएप ग्रुप "FYERS SECURITIES PRIVATE LIMITED" में जोड़ा गया, जहां आकर्षक ट्रेडिंग ऑफर भेजे जा रहे थे. बाद में पीड़ित को एक फर्जी ऐप "FYERS" डाउनलोड करने को कहा गया. जिसमें नकली मुनाफा दिखाया गया, ताकि विश्वास जमाया जा सके. इसके झांसे में आकर पीड़ित ने विभिन्न बैंक खातों में लगभग 3.75 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर दी.

टेक्निकल सेल के माध्यम से हुई गिरफ्तारी

कांड के अनुसंधान के क्रम में संलिप्तता के बिंदु पर अनुसंधान करते हुए अनुसंधानकर्ता द्वारा कांड में संलिप्त एक साइबर अपराधी को पश्विम बंगाल से दक्षिण दिनाजपुर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है. कांड में संलिप्त Bandhan Bank account A/C No. 20100033764211 का गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संबालित National Cyber Crime Reporting Portal के माध्यम से प्राप्त विवरणी के अनुसार उपरोक्त खाता के विरुद्ध मध्य प्रदेश में 02, तमिलनाडु में 02, उत्तर प्रदेश में 01, झारखंड में 01, तेलंगाना में 06, दिल्ली में 01, कर्नाटक में 02 और महाराष्ट्र में 02 कुल 17 शिकायतें दर्ज हैं.

इस अपराध शैली से बचने का तरीका

  • व्हाट्सएप, टेलीग्राम,गूगल ऐड के माध्यम से भेजे जाने वाले इन्वेस्टमेंट ऑफर से संबंधित विज्ञापन के लिंक पर क्लिक न करें, न ही लिंक के माध्यम से किसी वेब पोर्टल या एप्लीकेशन पर रजिस्टर करें.
  • इन्वेस्टमेंट के नाम व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से मिलने वाले बैंक अकाउंट, UPIIID में पैसे जमा न करें.
  • इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार द्वारा अधिकृत एप्लीकेशन पर ही निवेश करें और निवेश करने से पहले उसके संबंध पूरी जानकारी प्राप्त कर के ही निवेश प्रारंभ करें.

अगर फ्रॉड के हो गए हैं शिकार तो करें ये काम

अगर आप किसी फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो इसकी शिकायत तुरंत Cyber Helpline No- 1930 या Website https://www.cybercrime.gov.in पर दर्ज करें और इसकी लिखित शिकायत अपने नजदीकी थाना या साइबर सेल, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में करें.

