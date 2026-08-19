डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ से ज्यादा रुपये अकाउंट में ट्रांसफर करवाए, बिहार पुलिस ने पटना से दबोचा
डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी करने वाले साइबर अपराधी को दबोचा गया है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है. रिपोर्ट- राजेश कुमार
Published : August 19, 2026 at 2:28 PM IST
पटना : बिहार में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है. बिहटा थाना की पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए 1 करोड़ 43 लाख रुपये के गबन के आरोप में एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुमार आर्यन (पिता- रामजी सिंह, निवासी- राघोपुर एसएस कॉलोनी) के रूप में हुई है.
पटना में साइबर अपराधी गिरफ्तार : पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी कुमार आर्यन को राघोपुर एसएस कॉलोनी से गिरफ्तार किया. गिरफ्तार साइबर अपराधी के पास से पुलिस ने एक चेकबुक, ATM, चार सिम कार्ड और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. पुलिस बरामद मोबाइल और सिम कार्ड की जांच कर साइबर अपराध से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाने में जुटी है.
नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस : इसके साथ ही पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस मामले में उसके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हैं. पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है. हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है.
क्या है पूरा मामला? : दानापुर डीएसपी 2 अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि 17 अगस्त को NCBR पोर्टल के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट किया गया. उस व्यक्ति से एक करोड़ 43 लाख रुपया की ठगी की गई है. रोहित कुमार नामक व्यक्ति के द्वारा बिहटा के राघोपुर निवासी कुमार आर्यन और उमेश सिंह के खातों में पैसा भेजा गया है.
इसके बाद पुलिस की टीम के द्वारा जांच शुरू की गई और इस मामले में पुलिस ने कुमार आर्यन को गिरफ्तार किया. जिसके पास से दो मोबाइल फोन, कई सिम, जिस अकाउंट में पैसा मंगाया गया उस अकाउंट का पासबुक, एटीएम कार्ड भी बरामद किया गया है.
#पटना_पुलिस की कार्रवाई:- डिजिटल अरेस्ट कर 1.43 करोड़ रुपये की साइबर ठगी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार!— Patna Police (@PatnaPolice24x7) August 19, 2026
दिनांक 17.08.2026 को #बिहटा थाना को NCRP पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर उसके बैंक खाते से 1.43 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की गई है।
प्राप्त… pic.twitter.com/6zaDkeOD6A
''इस मामले में पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है. पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है. अपराधियों के द्वारा 78 लाख अकाउंट से भी निकाला गया है, जबकि 27 लाख रुपया अकाउंट में है उसे सीज कर दिया गया है.''- अमरेंद्र कुमार झा ,डीएसपी 2, दानापुर
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