ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा देकर 3.81 करोड़ की साइबर ठगी, आरोपी फैजाबाद से गिरफ्तार
'CMC Forex' के नाम से फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाकर टेलीग्राम के जरिए लिया झांसे में.
Published : September 12, 2026 at 7:24 AM IST|
Updated : September 12, 2026 at 8:10 AM IST
जयपुर : ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर 3.81 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में स्टेट साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक आरोपी को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से गिरफ्तार किया है. परिवादी से CMC Forex के नाम से फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाकर ठगी की गई. उसे टेलीग्राम के जरिए झांसे में लिया गया. पहले कम निवेश पर मुनाफा दिया. बाद में निवेश और टैक्स के नाम पर 3.81 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया गया. केंद्रीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर द्वारा की गई कार्रवाई में आलोक निवासी फैजाबाद (अयोध्या), उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है.
गूगल पर ट्रेडिंग की जानकारी लेना पड़ा भारी : एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि 5 अक्टूबर 2025 को दर्ज रिपोर्ट में परिवादी ने बताया कि वह ऑनलाइन ट्रेडिंग एवं निवेश के संबंध में गूगल सर्च इंजन पर जानकारी प्राप्त कर रहा था. इस दौरान उसे सीएमसी फॉरेक्स/सीएमसी ग्लोबल सीएस के नाम से ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जानकारी मिली. आरोपियों ने खुद को कंपनी के भारत स्थित कस्टमर केयर अथवा मैनेजमेंट से संबंधित बताते हुए टेलीग्राम के माध्यम से परिवादी से संपर्क किया. ऑनलाइन ट्रेडिंग में कम समय में अधिक मुनाफे का लालच देकर उससे अलग-अलग बैंक खातों में कुल 3,81,37,677 रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए.
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विदेशी कंपनी के नाम से फर्जी प्लेटफॉर्म बनाया : अनुसंधान में सामने आया कि साइबर ठगों ने प्रतिष्ठित विदेशी ट्रेडिंग कंपनी सीएमसी का प्रतिरूपण करते हुए उससे मिलती-जुलती वेबसाइट और फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया. इसके बाद खुद को कंपनी के भारत स्थित कस्टमर केयर एवं मैनेजमेंट से जुड़ा बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाया जाता था. साइबर ठगों ने परिवादी को विभिन्न कंपनियों में निवेश करने के लिए टेलीग्राम के माध्यम से लगातार ट्रेडिंग संबंधी निर्देश दिए.
शुरुआत में दिया मुनाफा : शुरुआत में विश्वास जीतने के लिए परिवादी द्वारा निवेश की गई छोटी रकम में से कुछ राशि वापस कर दी गई. इससे परिवादी को प्लेटफॉर्म के वास्तविक होने का भरोसा हो गया और उसने आगे अधिक रकम निवेश करना शुरू कर दिया. साइबर ठगों ने परिवादी से अलग-अलग बैंक खातों में लगातार रकम जमा करवाई. वहीं, फर्जी ट्रेडिंग अकाउंट में निवेश के मुकाबले लगातार बढ़ता हुआ मुनाफा दिखाया जाता रहा. इससे परिवादी को विश्वास हो गया कि उसके खाते में करोड़ों रुपए का लाभ जमा हो चुका है.
रकम वापसी के समय बनाने लगे बहाने : जब परिवादी ने अपनी रकम निकालने का प्रयास किया तो साइबर ठगों ने इनकम टैक्स, करेंसी एक्सचेंज फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और मार्जिन गारंटी आदि के नाम पर अलग-अलग शुल्क बताकर अतिरिक्त रकम जमा करवाना शुरू कर दिया. हर बार रकम जमा कराने के बाद नई शर्त अथवा शुल्क बताकर फिर भुगतान करने के लिए दबाव बनाया गया. इस तरह परिवादी से बार-बार रकम जमा करवाई गई, लेकिन फर्जी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई जा रही करोड़ों रुपए की रकम उसे वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई.
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20 लाख रुपये पहुंचे लाभार्थी खाते में : अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा बैंक रिकॉर्ड और मनी ट्रेल का विश्लेषण किया जा रहा है. इसी कड़ी में एक लाभार्थी बैंक खाते का संबंध शिव बेकर्स एंड फास्ट फूड से सामने आया है. इस खाते में परिवादी से ठगी कर 20 लाख रुपये प्राप्त हुए थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी की रकम आगे किन-किन बैंक खातों में पहुंचाई गई और इस पूरे नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं.
बैंक खाते से जुड़ी भूमिका में पकड़ा गया आलोक : बैंक रिकॉर्ड एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर आरोपी आलोक निवासी फैजाबाद (अयोध्या), उत्तर प्रदेश की पहचान की गई. अनुसंधान में उसकी भूमिका साइबर ठगी से प्राप्त रकम के लिए प्रयुक्त लाभार्थी बैंक खाते से जुड़ी हुई सामने आई. आरोपी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते एवं वित्तीय माध्यम का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने तथा उसके आगे लेन-देन के लिए किया गया. आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है.
मनी ट्रेल और तकनीकी साक्ष्यों की जांच जारी : पुलिस द्वारा मामले में सीडीआर, सीएएफ, आईपीडीआर और बैंकिंग ट्रांजेक्शन की मनी ट्रेल का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है. ठगी की रकम किन-किन खातों में पहुंची, इसके आगे किस प्रकार लेन-देन हुआ और नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग जुड़े हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. डीआईजी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह के निर्देशन में केंद्रीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन राजस्थान जयपुर के थानाधिकारी (आरपीएस) गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. टीम में पुलिस निरीक्षक राधेश्याम, कांस्टेबल मनोज सामोता, कृष्ण यादव और कांस्टेबल चालक सुबे सिंह शामिल रहे.
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