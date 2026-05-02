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व्हाट्सएप डीपी पर कंपनी के चेयरमैन का नाम और फोटो लगाकर 5.30 करोड़ रुपए की ठगी, 17 आरोपी गिरफ्तार

जयपुर: साइबर क्राइम पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है. व्हाट्सएप डीपी पर एक कंपनी के चेयरमैन का नाम और फोटो लगाकर 5.30 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने के मामले में पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

डीआईजी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि 24 अप्रैल को पीड़ित दीपेंद्र सिंह ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह गैलेक्सी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हैं. कंपनी के मालिक दीपेंद्र सिंह राठौड़ के नाम से दूसरे व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आया और दो अलग-अलग बैंक खातों की डिटेल्स भेजकर उनमें 5 करोड़ 30 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए. पीड़ित ने साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर मामला दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया.

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साइबर क्राइम पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के सुपरविजन में टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों द्वारा उपयोग में लिए गए बैंक खातों का विश्लेषण किया. सामने आया कि ठगी की गई राशि विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करते हुए नकद निकासी के लिए USDT और हवाला के माध्यम से लेन-देन कर साइबर धोखाधड़ी राशि को खुर्द-बुर्द किया गया. आरोपियों का पता लगाकर जिला पुलिस कोटा ग्रामीण, पाली, बांसवाड़ा, जोधपुर शहर और बाड़मेर के सहयोग से 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है.