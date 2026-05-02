व्हाट्सएप डीपी पर कंपनी के चेयरमैन का नाम और फोटो लगाकर 5.30 करोड़ रुपए की ठगी, 17 आरोपी गिरफ्तार
आरोपी साइबर धोखाधड़ी की रणनीति बनाने के लिए चाय की दुकान या ठेड़ी पर मिलते थे, ताकि किसी को शक न हो.
Published : May 2, 2026 at 3:23 PM IST
जयपुर: साइबर क्राइम पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है. व्हाट्सएप डीपी पर एक कंपनी के चेयरमैन का नाम और फोटो लगाकर 5.30 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने के मामले में पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
डीआईजी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि 24 अप्रैल को पीड़ित दीपेंद्र सिंह ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह गैलेक्सी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हैं. कंपनी के मालिक दीपेंद्र सिंह राठौड़ के नाम से दूसरे व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आया और दो अलग-अलग बैंक खातों की डिटेल्स भेजकर उनमें 5 करोड़ 30 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए. पीड़ित ने साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर मामला दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया.
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साइबर क्राइम पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के सुपरविजन में टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों द्वारा उपयोग में लिए गए बैंक खातों का विश्लेषण किया. सामने आया कि ठगी की गई राशि विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करते हुए नकद निकासी के लिए USDT और हवाला के माध्यम से लेन-देन कर साइबर धोखाधड़ी राशि को खुर्द-बुर्द किया गया. आरोपियों का पता लगाकर जिला पुलिस कोटा ग्रामीण, पाली, बांसवाड़ा, जोधपुर शहर और बाड़मेर के सहयोग से 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है.
17 आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने कोटा निवासी आरोपी सोहेल खान, मोहम्मद राशिद, समीर खान, गुजरात निवासी तोहिद मोहम्मद, कोटा निवासी नवीन सिंह चौहान, बांसवाड़ा निवासी अविनाश जैन, प्रवीण रावल, अमित रावल, भव्य गिरी गोस्वामी, मुकेश चौहान, जोधपुर निवासी घनश्याम, पाली निवासी राहुल उर्फ आरडीएक्स, कमलेश, दीपेंद्र सिंह, वीरेंद्र, हरीश और बाड़मेर निवासी सदराम को गिरफ्तार किया है. आरोपी साइबर धोखाधड़ी की रणनीति बनाने और बैंक खाता, पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, नकद राशि की निकासी (विड्रोल) और आपस में कमीशन बांटने के लिए चाय की दुकान या ठेड़ी पर मिलते थे, ताकि किसी को शक न हो.
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अपराध में आरोपियों की भूमिका का विवरण:
- सोहेल खान (कोटा): हेयर सैलून में नौकरी करता था. पीएनबी बैंक में अपना खाता खुलवाकर ठगी की राशि निकालता और ठगों तक पहुंचाता था. पांच हजार रुपए कमीशन लेता था.
- मोहम्मद राशिद (कोटा): हेयर सैलून में नौकरी, इसी तरह तीन हजार रुपए कमीशन.
- समीर खान (कोटा): 6,000 रुपए कमीशन.
- तोहिद मोहम्मद (गुजरात): कोटा में वकालत की पढ़ाई करता था. हेयर सैलून वालों से दोस्ती कर खाते खुलवाता था, 15,000 रुपए कमीशन.
- नवीन सिंह चौहान (कोटा): ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाता था. Angelx App पर USDT खरीदता था. 5 लाख रुपए पर 50 हजार रुपए कमीशन.
- अविनाश जैन (बांसवाड़ा): श्रृंगार की दुकान करता था. ठगी राशि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था.
- प्रवीण रावल (बांसवाड़ा): कपड़े की फैक्ट्री में काम, अपना बैंक खाता ठगों को देता था.
- अमित रावल (बांसवाड़ा): ई-मित्र की दुकान चलाता था. पत्नी और रिश्तेदारों के खाते खुलवाकर ठगों को देता था, प्रति खाता 5,000 रुपए.
- भव्य गिरी गोस्वामी (बांसवाड़ा): कपड़े की दुकान चलाता था, नगद निकासी करवाकर ठगों तक राशि पहुंचाता था.
- मुकेश चौहान (बांसवाड़ा): राशि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था.
- घनश्याम (जोधपुर): परिचितों के खाते खुलवाकर राशि जमा करवाता, नगद निकासी, USDT खरीदने-बेचने का काम करता था.
- राहुल उर्फ आरडीएक्स, कमलेश, हरीश, दीपेंद्र सिंह (पाली): अपने नाम से खाता खुलवाकर ठगों को देते थे, 5,000 रुपए कमीशन.
- सदराम (बाड़मेर): अपने नाम से खाता देता था, कमीशन लेता था.
- वीरेंद्र (पाली): दोस्तों हरीश और कमलेश के बैंक खाते खुलवाकर ठगों को देता था, कमीशन लेता था.