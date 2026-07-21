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Cyber Crime : दुबई में बैठकर 160 करोड़ की साइबर ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

देशभर में करोड़ों रुपये की ऑनलाइन ठगी कराने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार. नेपाल-भूटान के रास्ते लौटा था डूंगरपुर.

Dungarpur SP Office
डूंगरपुर एसपी ऑफिस (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 3:59 PM IST

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डूंगरपुर: राजस्थान में डूंगरपुर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई में बैठकर देशभर में करोड़ों रुपये की ऑनलाइन ठगी कराने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है. आरोपी भोले-भाले ग्रामीणों और विद्यार्थियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर उन्हें साइबर अपराध में इस्तेमाल करता था. इन खातों के जरिए करीब 160 करोड़ रुपये की साइबर ठगी को अंजाम दिया गया.

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि साइबर ठगी के मामले में फरार चल रहे मुख्य सरगना घनश्याम कलाल निवासी सीमलवाड़ा को उदयपुर के बलीचा क्षेत्र से गिरफ्तार किया. साइबर थाना डीएसपी हंसाराम चौधरी ने बताया कि आरोपी दुबई से नेपाल और भूटान के रास्ते भारत पहुंचा था, जिसकी सूचना मिलने पर तकनीकी और पारंपरिक पुलिसिंग के जरिए उसे दबोच लिया गया.

पुलिस ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Dungarpur)

जांच में सामने आया कि गिरोह सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, पैन कार्ड, बैंक खाता और ऋण दिलाने का झांसा देकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों के नाम पर 450 से अधिक बैंक खाते खुलवाता था. इसके बाद खाते की पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, मोबाइल सिम और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी अपने कब्जे में लेकर इन खातों का उपयोग देशभर में साइबर ठगी की रकम के लेन-देन में किया जाता था. पुलिस का कहना है कि इन खातों के माध्यम से करीब 160 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई.

पढ़ें : बूंदी पुलिस ने 20 म्यूल खाताधारकों को गिरफ्तार किया, करोड़ों की ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क पर कसा शिकंजा

दुबई के साथ ही कुवैत ओर जॉर्जिया से चलता था नेटवर्क : पुलिस के अनुसार ठगी का नेटवर्क दुबई, जॉर्जिया और कुवैत से संचालित होता था. टेलीग्राम और WhatsApp के जरिए गिरोह के सदस्य आपस में संपर्क में रहते थे. ठगी की रकम बैंक खातों में आने के बाद उसे एटीएम और चेक के माध्यम से निकालकर कमीशन के आधार पर आपस में बांट लिया जाता था.

गिरोह के 5 आरोपी पहले गिरफ्तार : इस मामले में इससे पहले गिरोह के पांच अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क, अन्य सहयोगियों और विदेश में बैठे संचालकों के संबंध में जानकारी जुटा रही है. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक या बैंकिंग जानकारी किसी भी तरह से न दे.

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160 करोड़ की साइबर ठगी
GANG WAS RUN FROM DUBAI
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