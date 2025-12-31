ETV Bharat / state

अलवर में बढ़ा साइबर क्राइम: इस साल 425 अपराधी दबोचे, पीड़ितों को वापस दिलवाए 67 लाख रुपए

अलवर: वर्ष 2025 में अलवर में साइबर क्राइम ने पांव तो पसारे, लेकिन पुलिस ने आनलाइन ठगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर साइबर क्राइम के 27 सक्रिय सेंटरो को चिन्हित कर 425 बदमाशों को हवालात पहुंचाया. हालांकि इस साल जिले में साइबर क्राइम के 276 मामले दर्ज हुए, जो कि पिछले साल से लगभग दोगुने हैं. लेकिन पुलिस ने पीड़ितों को राहत दिलाते हुए करीब 4 करोड़ रुपए होल्ड कराए तथा 67 लाख रुपए उन्हें वापस भी दिलवाए.

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस के लिए साइबर क्राइम बड़ी चुनौती है, लेकिन पुलिस की ओर से साइबर क्राइम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर उनका गठजोड़ तोड़ने में काफी हद तक कामयाबी पाई है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में अलवर में साइबर क्राइम के 276 मामले दर्ज कर 425 अपराधियों को पकड़ा गया. वर्ष 2026 में साइबर अपराध की रोकथाम एवं दर्ज मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए ऑपरेशन साइबर संग्राम 2.0 चलाया जाएगा. इसमें A4C शाखा को और मजबूत किया जाएगा. अलवर पुलिस की ओर से साइबर क्राइम के खिलाफ जिले में दो लाख लोगों को जागरूक किया गया है.

चोरी में 32 और लूट के प्रकरणों में 73 प्रतिशत की बरामदगी: पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि वर्ष 2025 में अलवर जिले में सम्पत्ति के अपराधों में करीब 30 फीसदी और अलवर शहर में 33 प्रतिशत की कमी आई. उन्होंने कहा कि पूरे अलवर जिले में 721 नकबजनी एवं चोरी की घटनाओं में गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा चोरी के प्रकरणों में 32 तथा लूट की घटनाओं में गई राशि व सामान में 73 बरामदगी हुई. साथ ही सम्पत्ति संबंधी अपराधों में 36 प्रतिशत की बरामदगी हो सकी.