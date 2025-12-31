ETV Bharat / state

अलवर में बढ़ा साइबर क्राइम: इस साल 425 अपराधी दबोचे, पीड़ितों को वापस दिलवाए 67 लाख रुपए

अलवर में साइबर अपराध को रोकने के लिए ऑपरेशन साइबर संग्राम 2.0 चलाया जाएगा.

अलवर साइबर पुलिस थाना (ETV Bharat Alwar)
Published : December 31, 2025 at 7:12 PM IST

अलवर: वर्ष 2025 में अलवर में साइबर क्राइम ने पांव तो पसारे, लेकिन पुलिस ने आनलाइन ठगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर साइबर क्राइम के 27 सक्रिय सेंटरो को चिन्हित कर 425 बदमाशों को हवालात पहुंचाया. हालांकि इस साल जिले में साइबर क्राइम के 276 मामले दर्ज हुए, जो कि पिछले साल से लगभग दोगुने हैं. लेकिन पुलिस ने पीड़ितों को राहत दिलाते हुए करीब 4 करोड़ रुपए होल्ड कराए तथा 67 लाख रुपए उन्हें वापस भी दिलवाए.

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस के लिए साइबर क्राइम बड़ी चुनौती है, लेकिन पुलिस की ओर से साइबर क्राइम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर उनका गठजोड़ तोड़ने में काफी हद तक कामयाबी पाई है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में अलवर में साइबर क्राइम के 276 मामले दर्ज कर 425 अपराधियों को पकड़ा गया. वर्ष 2026 में साइबर अपराध की रोकथाम एवं दर्ज मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए ऑपरेशन साइबर संग्राम 2.0 चलाया जाएगा. इसमें A4C शाखा को और मजबूत किया जाएगा. अलवर पुलिस की ओर से साइबर क्राइम के खिलाफ जिले में दो लाख लोगों को जागरूक किया गया है.

चोरी में 32 और लूट के प्रकरणों में 73 प्रतिशत की बरामदगी: पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि वर्ष 2025 में अलवर जिले में सम्पत्ति के अपराधों में करीब 30 फीसदी और अलवर शहर में 33 प्रतिशत की कमी आई. उन्होंने कहा कि पूरे अलवर जिले में 721 नकबजनी एवं चोरी की घटनाओं में गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा चोरी के प्रकरणों में 32 तथा लूट की घटनाओं में गई राशि व सामान में 73 बरामदगी हुई. साथ ही सम्पत्ति संबंधी अपराधों में 36 प्रतिशत की बरामदगी हो सकी.

जिले में 16 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्ष 2025 में अलवर पुलिस ने 16 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली. वहीं कई हिस्ट्रीशीटरों अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर 76 अवैध हथियार तथा 122 कारतूस बरामद किए गए. इसके अलावा सीआईआर पोर्टल के माध्यम से परिवादियों को 816 मोबाइल वापस दिलवाए गए. साथ ही अलवर जिले में महिला अपराधों में पिछले साल की तुलना में 120 प्रकरणों की कमी दर्ज की गई.

अलवर कोतवाली में दर्ज हुई सबसे ज्यादा व प्रतापगढ़ में कम एफआइआर: अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि वर्ष 2025 में जिले के सभी पुलिस थानों में 10 हजार 160 मामले दर्ज हुए, जबकि पिछले साल जिले में 11 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए. उन्होंने बताया कि इसमें सबसे ज्यादा मामले अलवर शहर कोतवाली में दर्ज कराए गए. वहीं प्रतापगढ़ पुलिस थाने में सबसे कम एफआइआर दर्ज हुई.

