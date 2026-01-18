ETV Bharat / state

यूपी में ग्लोबल साइबर क्राइम का फैलता जाल; कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार में बैठे मास्टर माइंड, अरबों की धोखाधड़ी

लखनऊ में साइबर अपराध के आंकड़े: लखनऊ साइबर अपराध थाने के प्रभारी बृजेश यादव बताते हैं, वर्ष 2025 में पांच लाख से अधिक राशि के 214 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए. लखनऊ कमिश्नरेट में पिछले वर्ष 25 डिजिटल अरेस्ट की एफआईआर दर्ज कराई गई हैं. Mailware Ransom (डाटा चोरी) का एक, पहचान चोरी (identity theft) के तीन, फेक जॉब ऑफर्स के चार, इनवेस्टमेंट स्कैम के 117, सिम स्वैप (sim swap) के दो, सोशल मीडिया के पांच, फेक कॉल के 39, हैकिंग बाय ADK file के पांच, फेक लोन के तीन, मेडिकल कॉलेज में एडमीशन को लेकर पांच मामले, गेमिंग के तीन, फेक मृत्यु प्रमाण पत्र पॉलिसी पेमेंट का एक, आयुषमान भारत कॉर्ड के नाम पर एक एफआईआर दर्ज हुई है. पांच लाख से कम ठगी के हजारों मामले साइबर सेल व सिविल थानों में दर्ज हैं.

इन शहरों से सबसे ज्यादा निकाली गई फ्रॉड की राशि: मुस्लिम खान के अनुसार, यूपी में मथुरा, गाजियाबाद व नोएडा के एटीएम से ही सबसे ज्यादा फ्रॉड की राशि निकाली गई है. विदेश में बैठे साइबर अपराधी ऑनलाइन नौकरी के नाम पर भारतीय लोगों की आईडी पर सिम एलॉट कराते हैं. साथ ही सैलरी देने के बहाने उनके नाम पर खाता खुलवाया जाता है. सिम व खाता खुल जाने के कुछ माह बाद कंपनी पैकअप के नाम पर सिम व बैंक अकाउंट के दस्तावेज जैसे चेक, एटीएम, पासबुक वापस ले लेती है. मास्टरमाइंड ग्रामीण क्षेत्र के कम-पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाते हैं. कई बार तो नशे के आदी लोगों को खोजकर उनके नाम पर बैंक में करेंट अकाउंट खोला जाता है. इन्ही अकाउंट्स का इस्तेमाल ठगी के रुपये निकालने में किया जाता है.

विदेश में बैठे हैं मास्टर माइंड: पुलिस के मुताबिक, ठगी को अंजाम देने वाले मास्टर माइंड विदेशों में बैठे हैं. डीजी साइबर क्राइम मुख्यालय में तैनात इंस्पेक्टर मुस्लिम खान बताते हैं कि, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार में साइबर अपराधी सबसे ज्यादा सक्रिय हैं. वहां क्रिमिनल्स किसी कम्पनी की तर्ज पर स्कैम सेंटर (कॉल सेंटर) चलाते हैं. भारत, पाकिस्तान बांग्लादेश के युवाओं को नौकरी देने के बहाने बुलाया जाता है. वहां पहुंचने के बाद वीजा जमाकर जबरन साइबर अपराध कराया जाता है. पुलिस ने जनवरी 2026 में कार्रवाई करते हुए 14 पीड़ित युवाओं को देश लौटने में मदद की है. अभी तक 300 युवाओं को वापस लाया गया है.

यूपी में वर्ष 2022 के बाद बढ़े डिजिटल अरेस्ट के मामले: डीजी साइबर क्राइम बीके सिंह की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में 27 अक्टूबर तक 117 एफआईआर दर्ज की गईं, जिसके तहत 86 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 2024 में डिजिटल अरेस्ट की 170 एफआईआर दर्ज कराई गईं, जबकि 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. 2023 में डिजिटल अरेस्ट के मात्र 6 मामले आए. इसमें एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई. वर्ष 2022 में डिजिटल अरेस्ट के दो मामले दर्ज किए गए. इन एफआईआर में भी कोई गिरफ्तार नहीं हुई.

विकास नगर में रहने वाले 68 वर्षीय रमाकांत (बदला नाम) से 2 करोड़ 75 लाख रुपये की ठगी अब तक का सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है. 19 दिनों बाद बुजुर्ग को अहसाल हुआ कि उनके साथ ठगी की गई है. घटना के तीन माह बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है. ठगी में भारत के तीन नंबर का प्रयोग किया गया. भारत के ही 10 बैंकों में ठगी की रकम मंगाई गई. ठगों ने बुजुर्ग की एफडी, शेयर तक तुड़वा दिए. बुजुर्ग को डराने के लिए वीडियो कॉल पर पुलिस स्टेशन, कोर्ट रूम, नकली मजिस्ट्रेट दिखा दिया. शातिरों ने कोर्ट का फर्जी ऑर्डर दिखाकर 7 दिन की रिमांड तक ले ली. बुजुर्ग ने बताया कि 15 जुलाई को पहली बार फोन आया. ठगों ने खुद को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) का कर्मचारी बताते हुए सिम से फ्रॉड की बात कही. फर्जी पुलिसकर्मी ने दवाब बनाने के लिए लॉन्ड्रिंग के मामले में फोन नंबर का प्रयोग होना बताया. बुजुर्ग के डर का फायदा उठाकर पैसा RBI में जमा कराने व जांच के बाद पैसा वापस कराने की बात कही. इस तरह उनकी पूरी जमा पूंजी हड़प ली.

हाल के दिनों में साइबर फ्रॉड के ज्यादातर मामले डिजिटल अरेस्ट के रहे हैं. इसमें क्रिमिनल्स ज्यादातर बुजुर्गों टारगेट करते हैं. पुलिस या ईडी अधिकारी बन कॉल करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी दी जाती है. साथ ही किसी से भी बात करने की मनाही होती है. ज्यादातर लोग डर जाते हैं और ठगों के बताए एकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. ठगी की रकम कभी-कभी 2 करोड़ से ऊपर चली जाती है. आइए नजर डालते हैं कुछ बड़े मामलों पर...

ठगी के ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं. लोगों के बैंक खाते खाली करने के नए-नए तरीके ठग ईजाद कर रहे हैं. शायद ही कोई ऐसा होगा, जिसका वास्ता कभी न कभी साइबर क्रिमिनल्स से न पड़ा हो. ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में ठगी के तिलिस्म के बारे में जानिए. यह भी कि कैसे दिन पर दिन यह फैलता ही जा रहा है. साइबर अपराधी हर साल यूपी को अरबों रुपये की चोट पहुंचा रहे हैं.

लखनऊ: राजधानी के विकास नगर में रहने वाले 68 साल के बुजुर्ग रमाकांत (बदला नाम) 15 जुलाई 2025 का दिन कभी नहीं भूल सकते. उनके मोबाइल पर आई एक कॉल ने जिंदगी भर की जमा पूंजी छीन ली. 19 दिनों तक उन्हें साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट बनाए रखा. कुल 2 करोड़ 75 लाख रुपये का फ्रॉड किया गया. ऐसे ही एक अन्य बुजुर्ग से 92 लाख की ठगी की गई. आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश में साइबर ठगी के कुल मामलों में 86 फीसदी से ज्यादा वित्तीय लेनदेन से जुड़े हैं. जबकि, पूरे देश में जनवरी 2024 से सिर्फ अप्रैल 2025 तक ही साइबर क्राइम के जरिए 14,557 करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई. सिर्फ साल 2025 में ही यूपी में 13933 केस ऐसे मामलों में दर्ज किए गए और 480496842 करोड़ रुपये रिकवर किए जा सके.

इन आंकड़ों पर नजर डालिए. (Photo Credit; ETV Bharat)

एक नजर इन मामलों पर भी

1. न पुलिस ने सुनी, न बैंक ने: पुलिस विभाग के आलाधिकारी साइबर अपराध पर लगाम लगाने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं, जिनमें कोई कार्रवाई ही नहीं की गई. लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले राज कुमार मजदूरी करते हैं. बताते हैं कि उनके खाते से 1,00,900 रुपये निकाल लिए गए. जिसकी शिकायत लेकर वह पुलिस के पास गए. पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. पीड़ित बैंक गया लेकिन वहां से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई. पीड़ित की न एफआईआर लिखी गई और न ही पैसा वापस हुआ. अब तो राज कुमार ने उम्मीद भी छोड़ दी है.

2. नौकरी के नाम पर ठगी, अब लगा रहे थाने का चक्कर: राजधानी के अलीगंज के गौरव त्रिपाठी का मामला भी इसमें से एक है. बताते हैं, उनके पास ट्रेलीग्राम पर नौकरी का ऑफर आया. कंपनी की ओर से कहा गया कि होटलों को ऑनलाइन रेटिंग देनी है व अच्छे कमेंट करने हैं. सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1000 रुपये लिए गए. कुछ दिन काम करने पर कुल 1900 रुपये वापस कर दिए. कंपनी की ओर से फिर से 1000 रुपये लिए गए. इस बार मुझसे कहा गया कि आगे काम करने के लिए 2000 रुपये और देने होंगे. मैंने काम मिलने की आस में पेमेंट कर दिया. इसके बाद कंपनी की ओर से कहा गया कि अगर 10,000 रुपये का और पेमेंट करते हैं तो 54,000 रुपये का काम दिया जाएगा. मैंने ये पेमेंट भी कर दिया. वे इंतजार करते रहे लेकिन उधर से संपर्क बंद हो गया. 4 अक्टूबर को विकास नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने गया, लेकिन नहीं सुनी गई. यहां से साइबर सेल हजरतगंज भेज दिया गया, जहां पर साइबर क्राइम कंप्लेन नंबर देकर वापस कर दिया गया. अभी तक न पैसा मिला, न ही दोषियों पर कार्रवाई हुई. 13 अक्टूबर 1930 पर शिकायत की, जिसके बाद मेरा यूपीआई बंद कर दिया. अब इसे खुलवाने में भी दिक्कत हो रही है.

देश भर में कितना हुआ साइबर अपराध, जानिए. (Photo Credit; ETV Bharat)

3. आईडी हैक की, शिकायत पर नो एक्शन: लखनऊ के आईआईएम रोड की रहने वालीं कोमल ने 3.मई 2025 को इंटाग्राम आईडी हैक होने की एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने एफआईआर तो लिख ली, लेकिन कोमल की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. आज भी आरोपी आजाद हैं और फेक आईडी संचालित कर रहे हैं. इसी तरह त्रिवेणीनगर के रहने वाले शिवम पांडे ने लखनऊ के साइबर सेल में 25 अप्रैल 2025 में अपने मृत भाई सत्यम पांडे की आईडी अज्ञात आरोपी द्वारा संचालित होने की शिकायत की थी. शिकायत के बाद कंप्लेन नंबर दिया गया, लेकिन आईडी बंद नहीं हुई.

सवाल, कैसे साइबर अपराधियों तक पहुंचती है जानकारी : पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि साइबर अपराध में लोगों की फाइनेंसियल व व्यक्तिगत जानकारी अहम भूमिका अदा करती है. नौकरी के नाम पर ठगी के लिए साइबर अपराधी सरकारी विभाग में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को शिकार बनाते हैं. आवेदन में दी गई जानकारी अपराधियों के पास होती है, जिसका इस्तेमाल ये अपने शिकार को विश्वास में लेने के लिए करते हैं. अपराधी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, किसान, होमगार्ड व सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का डाटा प्राप्त कर उन्हें भी आसानी से शिकार बनाते हैं. लखनऊ की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुसुम को इसी तरह झांसे में लिया गया. ठग ने फोन कर खुद को बाल विकास पुष्टाहार विभाग का बाबू बताया. केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चों के नाम, मिलने वाले पुष्टाहार, यहां तक कि अधिकारियों के नाम बताए. जिसके बाद कुसुम को विश्वास में लेकर उसके खिलाफ जांच प्रचलित होने की बात कही. जांच में क्लीन चिट दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठ लिए. अब अहम सवाल है कि आखिर अपराधियों तक कैसे व्यक्तिगत जानकारी पहुंच जाती है?

साइबर अपराध पर नकेल के ये हैं उपाय. (Photo Credit; ETV Bharat)

साइबर अपराध रोकने में क्या हैं अड़चनें: साइबर ठगी बढ़ते मामलों के बीच अपराधियों पर पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है. दरअसल, साइबर अपराध के मास्टरमाइंड विदेश में बैठे होते हैं, ऐसे पर उन पर कार्रवाई करने में समय लगता है. साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल बताते हैं, हर रोज नए तरह का साइबर अपराध सामने आ रहा है. अभी पुलिस के पास पर्याप्त संख्या में ऐसे एक्सपर्ट व संसाधन नहीं हैं, जो अपराधियों की सोच से आगे एक्शन ले सकें. अधिकतर मामलों में देखा गया है कि मास्टर माइंड विदेश में बैठा होता है, लेकिन ठगी के लिए भारत के सिम व खातों का प्रयोग करता है. ऐसे में यदि पुलिस प्री एक्टव सिम व ऐसे अकाउंट पर निगरानी की व्यवस्था करे तो काफी हद तक अपराध में गिरवाट आ सकती है.

बैंक कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं: साइबर क्राइम को रोकने के लिए बैंक के कर्मचारियों को कोई प्रभावी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था नहीं है. न ही कोई टूल है, जिससे ऐसे अकाउंट की पहचान की जा सके. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने नियम तो तैयार किए हैं, लेकिन इन नियमों का पालन कराने के लिए आज भी सिस्टम नहीं है. प्री एक्टिव सिम ही साइबर अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इस नंबर का इस्तेमाल क्राइम में करने पर पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाती है. पुलिस के पास ऐसा कोई सेल नहीं है, जो प्री एक्टिव सिम देने वाले दुकानदारों पर लगाम लगा सके. लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार ने बताया कि एक आईडी पर 10 सिम देने का नियम है. कुछ दुकानदार ग्राहकों का डबल थमनेल लेकर सिम जनरेट कर लेते हैं, जिसके बाद इसे अपराधियों को मोटे दाम पर बेच दिया जाता है.

साइबर क्राइम की कैटेगरी. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्रिप्टो करेंसी इनवेस्टमेंट बड़ी चुनौती : पुलिस के लिए ठगी गई बड़ी रकम को रिकवर करने में सबसे बड़ी चुनौती क्रिप्टो करेंसी व डिजिटल वालेट में इनवेस्टमेंट है. डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं की विवेचना के दौरान ये खुलासा हुआ है कि ठगी की बड़ी रकम को बैंक अकाउंट से सीधे ई-वालेट या क्रिप्टो करेंसी में विदेशी दलालों की मदद से इनवेस्ट कर दिया जाता है. साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि ई-वालेट/क्रिप्टो करेंसी में इनवेस्ट करने के बाद पुलिस के लिए डिटेल प्राप्त करना कठिन होता है. विदेशी ई-वालेट में पैसा भेजने पर कोड (key) मिलता है. जिसके आधार पर ही इनवेस्टर को भुगतान होता है. अपराधी जिस खाते में ठगी की रकम मंगाते हैं, वे बैंक खाते देश के किसी नागरिक के नाम पर होते हैं, जो लालच में आकर अपराधियों का साथ देता है. जिससे पुलिस की पहुंच सिर्फ अकाउंट होल्डर तक होती है.

बैंक की कोई जवाबदेही नहीं: साइबर अपराध की बढ़ रही घटनाओं के बावजूद अभी तक बैंकों की जवाबदेही तय नहीं की गई है. एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर जानकारी दी कि बैंक में अलग-अलग अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने की अलग-अलग लिमिट है. समान्यत: ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए दस लाख की लिमिट होती है, जिसे ग्राहक बढ़ा व घटा भी सकते हैं. बैंक का कर्मचारी अपने काम के दौरान पैसा ट्रांसफर करते हुए आधारभूत नियमों का पालन करता है, जिसे ग्राहक वेरीफाई करने के लिए ओटीपी की अनिवार्यता का ध्यान रखा जाता है. बैंक कर्मचारी को लगता है कि पैसा भेजने वाला कस्टमर सही है तो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है. समान्यता साइबर अपराधी करेंट अकाउंट का प्रयोग पैसा मंगाने के लिए करते हैं. जिसके बाद इसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर लिया जा जाता है और अपराधियों का गैंग अपने एजेंट की मदद से इस पैसे को निकाल लेता है. अधिकतर मामले में पैसा निकालने के लिए एटीएम का प्रयोग होता है. जिन खाते में पैसा एडजेस्ट किया जाता है, वे समान्यता किसी दूसरे आदमी के नाम पर होते हैं, जिन्हें लालच देकर चेक व एटीएम ले लिया जाता है. बैंक में चेक से आरटीजीएस करने की कोई लिमिट नहीं है.

ठगी का जाल. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या है कानूनी पहलू : साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ उन्हें सजा दिलाना भी कठिन काम है. लखनऊ के सीनियर अधिवक्ता चंदन श्रीवास्तव ने बताया कि वित्तीय अपराध में पुलिस सूचना प्रोधोगिकी अधिनिय के सेक्सन 66 D के चहत चार्जशीट लगाती है. जिसमें मात्र तीन साल की सजा है. गंभीर साइबर अपराध में धोखाधड़ी की धाराएं भी बढ़ाई जाती हैं. दोनों ही धाराओं में सात साल से कम की सजा है, जिसके चलते आरोपी को हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे मिल जाता है. यदि पुलिस गंभीर धाराएं लगाती भी है तो कोर्ट में उसे साबित करना कठिन होता है, जिसका लाभ अपराधियों को मिलता है. लखनऊ में एक ऐसा ही उदाहरण है. इसमें ऐशबाग की रहने वाली 73 वर्ष की बुजुर्ग रीता को साइबर अपराधियों ने 20 जून 2025 को डिजिटल अरेस्ट किया. एक महिला ने खुद को क्राइम ब्रांच का बताते हुए भारतीय नंबर से फोन किया व सीबीआई जांच का हवाला देते हुए पैसे-जेवर जब्त कराने की बात कही. इसके बाद 20 दिनों तक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट रखा गया और विभिन्न खातों में 56 लाख रुपये आरटीजीएस करा लिए गए. महिला ने 18 जुलाई 2025 को पुलिस से शिकायत की. पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचती, इससे पहले संदिग्ध ने हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टटे ले लिया.

यूपी में साइबर अपराध : प्रदेश में साइबर अपराध के आंकड़ों की बात करें तो इसे दो हिस्सों में बांटा गया है. एक फाइनेंसियल साइबर फ्रॉड और दूसरा नॉन फाइनेंसियल. प्रदेश में कुल अपराध में 87 प्रतिशत फाइनेंसियल साइबर फ्रॉड है. जिसमें सेक्सटॉर्शन, इनवेस्टमेंट स्कैम, डिजिटल अरेस्ट, ई-कॉमर्स स्कैम, एंड्रॉयड मालवेयर मुख्य रुप से शामिल है. वहीं, 13 प्रतिशत में गैर वित्तीय अपराध शामिल है, जिसमे ऑफीशियल डाटा चोरी, डीप फेक, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग, फेक अकाउंट आदि शामिल हैं. डीजी साइबर सेल कार्यालय से उपलब्ध आकड़ों के मुताबिक, देश भर में जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक सेक्सटॉर्शन के 298880 मामले दर्ज किए गए. जिसके तहत 1081 करोड़ रुपयों की ठगी हुई. इनवेस्टमेंट स्कैम के 239146 मामले दर्ज किए गए. जिसके तहत 7830 करोड़ की ठगी हुई. डिजिटल अरेस्ट के 169212 मामले दर्ज किए गए, जिसके तहत 3129 करोड़ की ठगी हुई. क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के 115691 मामले दर्ज किए गए, और 1242 करोड़ की ठगी हुई. इसी तरह ई-कॉमर्स स्कैम के 60398 मामले दर्ज हुए और 1275 करोड़ की ठगी हुई. एंड्रॉयड मालवेयर के 22835 मामले दर्ज किए गए, जिसके तहत 228 करोड़ की ठगी हुई.

देश में अपराध के आंकड़े. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रदेश में साइबर अपराध से निपटने की व्यवस्था: बबलू कुमार (ज्वाइंट सीपी लखनऊ कमिश्नरेट) बताते हैं कि यूपी के सभी 75 जिलों में साइबर थाने हैं. वहीं हर सिविल थाने पर साइबर हेल्प डेस्क मौजूद है. इसी के साथ जिलों में साइबर सेल भी बनाई गई है. पांच लाख से अधिक के फ्रॉड की एफआईआर साइबर थाने में व इससे कम राशि के फ्रॉड व अन्य मामलों की जांच सिविल थाना साइबर सेल की मदद से करता है. डीजी साइबर क्राइम कार्यालय में तैनात इंस्पेक्टर मुस्लिम खान ने बताया कि 15 साइबर क्राइम कमांडो हैं, जो हाई ट्रेंड हैं. जिनमें से आठ कमांडो को प्रदेश के सभी आठ जोन के एडीजी के यहां तैनात किया गया है. अन्य सात कमांडो मुख्यालय पर ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे हैं. ये अन्य कर्मचारियों को ट्रेंड करते हैं. हमारे पास साइबर ट्रेनिंग लैब भी है, जहां पर ट्रेनिंग देने के साथ-साथ डिजिटल एवीडेंस कलेक्ट का तरीका व विवेचना की बारीकियां सिखाई जाती हैं. अभी तक तीन लाख फोन नंबर ब्लॉक किए गए हैं. जबकि एक लाख से अधिक बैंक अकाउंट फ्रीज व लीन(LIEN) किए गए हैं.

तीन साल में कितने हुए अपराध : पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025 में 13933 साइबर अपराध की एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 5959 अभियोग निस्तारित किए गए. 7598 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इन कार्रवाई के तहत 480496842 रुपये बरामद किए गए. वर्ष 2024 में 12600 एफआईआर दर्ज की गईं, जिसमें से 9774 अभियोगों को निस्तारित किया और 10141 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जबकि 2061562733 रुपये बरामद किए गए. वर्ष 2023 में साइबर अपराध की 11989 एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें से 11439 का निस्तारण किया गया व 8832 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इसके तहत 274967966 रुपये बरामद किए गए.

वित्तीय अपराध का ग्राफ. (Photo Credit; ETV Bharat)

डिजिटल सुरक्षा के डिजिटल टूल: डिजिटल सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने I4C (Indian Cybercrime Coordination Centre) प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है. इसका उद्देश देश भर में हो रहे साइबर अपराधियों का डाटा बेस तैयार करना, स्टेट व मित्र देशों से समन्वय कर अपराध पर लगाम लगाना और अपराधियों पर कार्रवाई करना है. I4C के तहत NCRB( नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल) तैयार किया गया है. जहां पर साइबर क्राइम से सबंधित शिकायत दर्ज की जाती है. खास बात ये है कि अपराध में प्रयोग नंबर, बैंक अकाउंट व अपराधियों की डिटेल सभी राज्यों की पुलिस के लिए उपलब्ध होती है, जिसके प्रयोग से आपस में समन्वय स्थापित कर अपराधियों पर कार्रवाई आसान हो जाती है. NCRB पर बैंकों का समन्वय भी रहता है. शिकायत आने पर डिटेल बैंकों को भेजी जाती है, जिसके बाद पीड़ित द्वारा जिस खाते में पैसा डाला जाता है, उसे फ्रीज कर पैसे रिकवरी की व्यवस्था बनाई जा रही है.

Bharat tool- विदेशों से साइबर अपराध में समन्वय के लिए भारत टूल का प्रयोग किया जाता है. सीबीआई के सहयोग से विदेश में बैठे साइबर अपराधियों पर कार्रवाई के लिए इस टूल की मदद से कार्रवाई की जाती है.

Sudarsan- इसकी मदद से सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाती है. इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि हैसटैग (#) को फीड कर उस विषय से सबंधित सोशल मीडिया की एक्टिविटी प्राप्त हो जाती है, जिस पर पुलिस निगरानी रखती है. इसका प्रयोग खास तौर पर दंगे या किसी बड़े आंदोलन पर नजर रखने के लिए किया जाता है.

Pratibimb- ये टूल NCRB पर की गई शिकायत से प्राप्त फोन नंबर से अपराधी की लोकेशन निकाल गूगल मैप पर शो कर देता है, जिससे पुलिस को तत्काल अपराधी की लोकेशन का पता चल जाता है. उदाहरण के तौर पर यदि कोई साइबर अपराध महाराष्ट्र में दर्ज किया जाता है, लेकिन अपराध करने वाला यूपी का है तो ये ऐप उसकी लोकेशन निकाल कर तत्काल पुलिस को उपलब्ध करा देता है.

कम्प्यूटर इमरजेंसी रिपेयर टीम (CERT_IN)- राष्ट्रीय स्तर पर साइबर हमले या हैकर से बचाने के लिए CERT_IN की ओर से एजवाइजरी जारी की जाती है. सरकारी विभाग के डाटा जैसे पुलिस, मेडिकल, सीसीटीएनएस की सुरक्षा निगरानी की जिम्मेदारी टीम की रहती है. किसी साइबर हमले या डाटा चोरी होने पर ये स्थिति को कंट्रोल करने का भी काम करती है.

साइबर फ्रॉड से बचने के लिए यह करें. (Photo Credit; ETV Bharat)

डिजिटल फ्रॉड को मूर्खता से जोड़ना गलत : डॉ. देवाशीष शुक्ला ( चिकित्सा अधीक्षक व मनोचिकित्सक एचओडी बलरामपुर अस्पताल) ने बताया कि साइबर अपराध के कई मामलों में देखा गया है कि लोग शिकायत करने या एफआईआर दर्ज कराने से बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये अपराध उनकी कम जानकारी और समझ की वजह से हुआ है. कुछ लोग इसे मूर्खता से जोड़ कर देखते हैं. इस मानसिकता की वजह से लोग शर्म महसूस करते हैं और शिकायत करने से बचते हैं.

यह भी जानिए. (Photo Credit; ETV Bharat)

जानिए, एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन कितना प्रभावी: साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल ने बताया कि कई बड़ी कंपनियां अपने साइबर नेटवर्क को सुरक्षा देने के लिए कई एआई टूल का प्रयोग करती हैं, लेकिन ये एआई टूल वर्तमान में बहुत प्रभावी नहीं हैं. ये टूल कमांड व शब्द को डिटेक्ट कर अलर्ट भेजते हुए शटडाउन करने का काम करते हैं. एआई टूल से सुरक्षा तो मिलती है लेकिन कमांड व शब्द के प्रयोग नेटवर्क पर न होने से काम भी प्रभावित होता है.

साइबर अपराध होने पर ये करें : ज्वाइंट सीपी लखनऊ कमिश्नरेट बबलू कुमार ने बताया कि साइबर अपराध को थोड़ी सतर्कता रखते हुए रोका जा सकता है. यदि आपके साथ साइबर अपराध हो तो तुरंत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल या टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए. इस दौरान अपराध में प्रयोग किए गए फोन नंबर व अकाउंट की डिटेल भी देनी चाहिए. इसके बाद सबंधित थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए. यदि पांच लाख से अधिक का फ्रॉड हुआ है तो साइबर थाने में जाकर मदद लेनी चाहिए. बताया कि यदि किसी भी स्तर पर आपको लगता है कि पुलिस का कर्मचारी आपके काम में रुचि नहीं ले रहा है तो आप उच्च अधिकारी को जानकारी दे सकते हैं.