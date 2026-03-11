ETV Bharat / state

पटना में साइबर ठगी पर बड़ी कार्रवाई..81 लाख का ट्रांजेक्शन करने वाला दवा व्यवसायी गिरफ्तार

पटना: राजधानी पटना में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे 'साइबर प्रहार अभियान' के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने एक ऐसे खाता धारक को गिरफ्तार किया है, जिसके बैंक खाते से महज 6 दिनों के भीतर लगभग ₹81 लाख का संदिग्ध लेनदेन किया गया था. जांच में सामने आया है कि उक्त रकम साइबर ठगी से जुड़ी हुई थी. आरोपी अपने बैंक खाते का इस्तेमाल कमीशन के बदले साइबर अपराधियों को करने देता था.

विशेष अभियान के तहत कार्रवाई: पुलिस के अनुसार, साइबर अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में ऐसे बैंक खातों की पहचान की जा रही है, जिनका उपयोग साइबर अपराधी ठगी की रकम को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं. तकनीकी निगरानी के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध बैंक खाते की जानकारी मिली, जिसके जरिए कम समय में भारी रकम का लेनदेन हुआ था.

81 लाख का ट्रांजैक्शन: मामले की जांच के दौरान पता चला कि कंकड़बाग थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के बैंक खाते में मात्र 6 दिनों के भीतर करीब ₹81,00,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है. यह लेनदेन सामान्य गतिविधियों से काफी अलग और संदिग्ध प्रतीत हो रहा था. इसके बाद साइबर थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अकाउंट धारक की पहचान की और उसके घर पहुंचकर पूछताछ की.

पूछताछ में खुलासा: पूछताछ के दौरान आरोपी व्यक्ति लेनदेन के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. पुलिस द्वारा जब तकनीकी जांच को और आगे बढ़ाया गया तो यह भी पता चला कि इस बैंक खाते से जुड़े मामलों में देश के चार अलग-अलग राज्यों से शिकायत दर्ज कराई गई है. इससे स्पष्ट हुआ कि खाते का उपयोग साइबर ठगी के नेटवर्क द्वारा किया जा रहा था.