रिटायर्ड मेजर जनरल के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर फ्रॉड की साजिश, दो आरोपी गिरफ्तार
पंचकूला पुलिस ने दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. दोनों रिटायर्ड मेजर जनरल के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों के साथ फ्रॉड किया.
Published : March 21, 2026 at 8:29 AM IST
पंचकूला: साइबर क्राइम थाना की टीम ने एक रिटायर्ड मेजर जनरल के नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल कर लोगों को ठगी का शिकार बनाने की साजिश का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस उनके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.
फर्जी एफबी आईडी बना ठगी का प्रयास: मामले के शिकायतकर्ता मेजर जनरल राजन महाजन (रिटायर्ड), निवासी सेक्टर-20 पंचकूला ने पुलिस को बताया कि अज्ञात लोगों द्वारा उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल कर फेसबुक पर उनकी फर्जी प्रोफाइल बनाई गई. फिर इस फर्जी प्रोफाइल से आरोपियों द्वारा उनके जानकारों और दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे संपर्क कर उन्हें भरोसे में लेकर ठगी की साजिश रची जा रही थी. आरोपियों द्वारा लोगों को फर्जी कहानी बताई जाती थी कि उनका एक दोस्त सीआरपीएफ में तैनात है, जो ट्रांसफर होने के कारण अपना घरेलू सामान सस्ते दाम में बेच रहा है. आरोपी इसके लिए लोगों से पैसे ट्रांसफर करवाने का प्रयास करते थे.
जांच में मोबाइल नंबर का पता लगा: डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि शिकायत पर बीती 9 मार्च को मामला दर्ज किया गया. फिर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए तकनीकी जांच शुरू की, जिस दौरान फेसबुक अकाउंट, मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जानकारी जुटाई. जांच में सामने आया कि फर्जी फेसबुक अकाउंट एक मोबाइल नंबर के माध्यम से बनाया गया था, जो आरोपी बबलू मीना निवासी अलवर, राजस्थान के नाम पर पंजीकृत था.
पैसों के लालच में अपने नाम के सिम कार्ड बेचे: पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 15 मार्च 2026 को आरोपी बबलू मीना को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने पैसों के लालच में अपने नाम पर कई सिम कार्ड लेकर अन्य लोगों को बेचे थे, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी के लिए किया गया.
दूसरे आरोपी को काबू किया: आरोपी बबलू मीना से पूछताछ के बाद पुलिस ने उस दूसरे आरोपी हरीश कुमार सहगल निवासी भरतपुर, राजस्थान को गिरफ्तार किया, जिसके इस साइबर फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा होने का पता लगा. दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें आज न्यायिक हिरासत भेज दिया.
अनजान या संदिग्ध प्रोफाइल पर भरोसा ना करें: पंचकूला पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान या संदिग्ध प्रोफाइल पर भरोसा न करें और किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन-देन करने से पहले पूरी तरह सत्यापन अवश्य करें. साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूकता और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है.
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