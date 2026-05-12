बेटा खेलता था मोबाइल में ऑनलाइन गेम.. मां के अकाउंट से लाखों गायब
जमालपुर में साइबर ठगी का बड़ा खेल सामने आया है. महिला के खाते से 11 लाख रुपये गायब कर दिए गए. पढ़ें
Published : May 12, 2026 at 7:51 PM IST
मुंगेर: जिले के जमालपुर में साइबर अपराध का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक महिला की वर्षों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर दिया. फिलहाल पूरे मामले की एजेंसियां जांच में जुटी है.
महिला के खाते से 11 लाख गायब: महिला ने जमीन खरीदने के उद्देश्य से अपनी एफडी तुड़वाकर 11 लाख 3 हजार 27 रुपये अपने पंजाब नेशनल बैंक के खाते में जमा कराए थे, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर साइबर अपराधियों ने अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए खाते से पूरी राशि उड़ा ली.
इलाके में हड़कंप: जब महिला बैंक पहुंची और पासबुक अपडेट करायी तो खाते में एक भी रुपये नहीं बचे थे. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और लोग भी अपनी बैंकिंग सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं.
पासबुक अपडेट कराने पर खुलासा: पीड़िता के अनुसार, उसने हाल ही में जमीन खरीदने की योजना बनायी थी. इसी उद्देश्य से उसने अपनी एफडी तुड़वाकर 11 लाख से अधिक की राशि बैंक खाते में जमा की थी ताकि जरूरत पड़ने पर भुगतान किया जा सके. महिला को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि साइबर अपराधियों की नजर उसके खाते पर पड़ चुकी है.
महिला ने बताया कि बीते 8 मई को वह बैंक में पासबुक अपडेट कराने पहुंची थी. पासबुक में एंट्री देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गयी.खाते से पूरी रकम गायब थी. पहले तो उसे लगा कि शायद बैंक की कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन जब बैंक अधिकारियों से जानकारी ली गयी तो पता चला कि 22 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच अलग-अलग माध्यमों से कई ट्रांजैक्शन किए गए और धीरे-धीरे पूरी राशि निकाल ली गयी.
अलग-अलग ट्रांजैक्शन से निकाली गयी रकम: बैंक रिकॉर्ड के अनुसार साइबर अपराधियों ने एक ही बार में बड़ी रकम निकालने के बजाय कई ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे उड़ाए. इससे शुरुआती दौर में किसी को संदेह नहीं हुआ. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि रकम किस खाते में ट्रांसफर हुई, ट्रांजैक्शन किन डिवाइसों और आईपी एड्रेस से किए गए और कहीं किसी फर्जी लिंक या मोबाइल एप के जरिए बैंकिंग जानकारी तो चोरी नहीं की गयी.
पीड़िता ने लगायी इंसाफ की गुहार: घटना की जानकारी मिलते ही महिला ने तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करायी. इसके बाद साइबर थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गयी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.
मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलता था बेटा: मामले की जांच कर रहे साइबर डीएसपी सह थानाध्यक्ष राकेश रंजन ने बताया कि इस मामले में कई तकनीकी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आयी है कि महिला के मोबाइल फोन का इस्तेमाल उसका बेटा करता था और उसे ऑनलाइन गेम खेलने की आदत थी. ऐसे में पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि कहीं ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म या किसी फर्जी एप के माध्यम से खाते की जानकारी लीक तो नहीं हुई.
मैसेज पर नहीं दिया गया ध्यान: पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि पिछले एक सप्ताह के दौरान महिला के मोबाइल पर कई ट्रांजैक्शन और ओटीपी संबंधी मैसेज आए थे. आशंका जतायी जा रही है कि साइबर अपराधियों ने किसी लिंक, कॉल, एप या अन्य तकनीकी माध्यम से बैंकिंग डिटेल हासिल की होगी. हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है और तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.
साइबर अपराधियों के निशाने पर आम लोग: यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं।कभी फर्जी कॉल, कभी केवाईसी अपडेट, कभी बैंक अधिकारी बनकर तो कभी ऑनलाइन गेमिंग और एप्स के जरिए लोगों की बैंकिंग जानकारी चुरायी जा रही है।थोड़ी सी लापरवाही लोगों की वर्षों की मेहनत की कमाई को पल भर में खत्म कर सकती है.
लोगों से अपील: आज के समय में मोबाइल फोन ही बैंकिंग का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है. ऐसे में मोबाइल की सुरक्षा, एप डाउनलोड करने में सावधानी और बैंकिंग जानकारी को गोपनीय रखना बेहद जरूरी हो गया है. साइबर डीएसपी राकेश रंजन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में OTP, ATM PIN, CVV नंबर और बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें. अनजान कॉल, लिंक और मैसेज पर भरोसा करने से बचें. मोबाइल में केवल अधिकृत और विश्वसनीय बैंकिंग ऐप का ही इस्तेमाल करें.
"बैंक खाते की नियमित निगरानी बेहद जरूरी है. यदि खाते से कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखाई दे तो तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें. शुरुआती समय में शिकायत करने से कई मामलों में राशि होल्ड या रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है."-राकेश रंजन, साइबर डीएसपी सह थानाध्यक्ष, मुंगेर
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