नूंह में 6 साइबर ठग गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश-राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में फैला जाल, फर्जी सिम और मोबाइल बरामद
Cyber crime in Haryana: नूंह पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. देश के कई राज्यों में इनका नेटवर्क था.
Published : October 28, 2025 at 8:27 AM IST
नूंह: हरियाणा की नूंह साइबर क्राइम पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे समय से ऑनलाइन ठगी, सेक्सटॉर्शन, फर्जी बैंक खातों की बिक्री और पुराने सिक्कों की आड़ में लोगों को ठगने का काम करते थे. आरोपियों की पहचान नूंह निवासी अरशद, वसीम, आमिर, राजस्थान निवासी साबिर खान, जलालुद्दीन, उत्तर प्रदेश निवासी सत्यम सिंह के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी विभिन्न राज्यों में फैले साइबर ठगी के नेटवर्क का हिस्सा थे, जो मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिये लोगों से लाखों रुपये की ठगी कर चुके हैं.
नूंह में साइबर ठग गिरफ्तार: पुलिस जांच में सामने आया कि अरशद और वसीम फर्जी मोबाइल नंबरों और सिम कार्डों का प्रयोग करते हुए खुद को बैंक प्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को कॉल और मैसेज भेजते थे. वो केवाईसी अपडेट, खाता ब्लॉक होने या इनाम जीतने का लालच देकर ओटीपी और बैंक डिटेल हासिल कर खातों से रकम उड़ा लेते थे. आमिर सोशल मीडिया पर नकली महिला प्रोफाइल बनाकर पुरुषों को फंसाता था और फिर अश्लील वीडियो कॉल कर रिकॉर्डिंग बनाकर ब्लैकमेल करता था. आरोपी लोगों से रुपये ऐंठने के लिए उन्हें बदनाम करने की धमकी देता था.
अलग-अलग तरीकों से करते थे ठगी: वहीं साबिर खान पुराने सिक्कों और नोटों की बिक्री के नाम पर ठगी करता था. वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओल्ड कॉइन सेल के नाम से पेज बनाकर दुर्लभ सिक्कों की बिक्री का झांसा देता और फिर एडवांस भुगतान लेते ही गायब हो जाता था. जलालुद्दीन का काम दूसरों के लिए फर्जी बैंक खाते खुलवाना था. वो पहचान छिपाकर बैंक खाता और एटीएम किट तैयार करता था, जिन्हें बाद में अन्य साइबर अपराधियों को बेच दिया जाता था. इन खातों का प्रयोग ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था.
फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल बरामद: वहीं सत्यम सिंह उत्तर प्रदेश से इस नेटवर्क का संचालन करता था. वो ऑनलाइन लेन-देन के जरिए ठगी गई रकम को विभिन्न डिजिटल वॉलेट और क्रिप्टो खातों में ट्रांसफर करने में विशेषज्ञ था. साइबर क्राइम थाना नूंह की टीम ने आरोपियों के कब्जे से कई मोबाइल फोन, 20 से अधिक फर्जी सिम कार्ड, बार कोड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, और ठगी में इस्तेमाल किए गए अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं. जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों के संपर्क हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में सक्रिय अन्य साइबर गिरोहों से हैं.
पुलिस रिमांड पर आरोपी: तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि आरोपी ठगी की रकम अलग-अलग राज्यों के बैंक खातों और ई-वॉलेट में भेजकर सबूत मिटाने की कोशिश करते थे. कई अंतरराज्यीय नंबरों और आईपी एड्रेस की पहचान कर ली गई है, जिन पर आगे जांच जारी है. सभी आरोपियों के खिलाफ की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं. नूंह एएसपी आयुष यादव ने बताया "सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. पूछताछ के दौरान और भी लोगों के नाम सामने आने की संभावना है, जो इस गिरोह का हिस्सा रहे हैं."
