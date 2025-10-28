ETV Bharat / state

नूंह में 6 साइबर ठग गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश-राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में फैला जाल, फर्जी सिम और मोबाइल बरामद

नूंह: हरियाणा की नूंह साइबर क्राइम पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे समय से ऑनलाइन ठगी, सेक्सटॉर्शन, फर्जी बैंक खातों की बिक्री और पुराने सिक्कों की आड़ में लोगों को ठगने का काम करते थे. आरोपियों की पहचान नूंह निवासी अरशद, वसीम, आमिर, राजस्थान निवासी साबिर खान, जलालुद्दीन, उत्तर प्रदेश निवासी सत्यम सिंह के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी विभिन्न राज्यों में फैले साइबर ठगी के नेटवर्क का हिस्सा थे, जो मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिये लोगों से लाखों रुपये की ठगी कर चुके हैं.

नूंह में साइबर ठग गिरफ्तार: पुलिस जांच में सामने आया कि अरशद और वसीम फर्जी मोबाइल नंबरों और सिम कार्डों का प्रयोग करते हुए खुद को बैंक प्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को कॉल और मैसेज भेजते थे. वो केवाईसी अपडेट, खाता ब्लॉक होने या इनाम जीतने का लालच देकर ओटीपी और बैंक डिटेल हासिल कर खातों से रकम उड़ा लेते थे. आमिर सोशल मीडिया पर नकली महिला प्रोफाइल बनाकर पुरुषों को फंसाता था और फिर अश्लील वीडियो कॉल कर रिकॉर्डिंग बनाकर ब्लैकमेल करता था. आरोपी लोगों से रुपये ऐंठने के लिए उन्हें बदनाम करने की धमकी देता था.

नूंह में 6 साइबर ठग गिरफ्तार (Etv Bharat)

अलग-अलग तरीकों से करते थे ठगी: वहीं साबिर खान पुराने सिक्कों और नोटों की बिक्री के नाम पर ठगी करता था. वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओल्ड कॉइन सेल के नाम से पेज बनाकर दुर्लभ सिक्कों की बिक्री का झांसा देता और फिर एडवांस भुगतान लेते ही गायब हो जाता था. जलालुद्दीन का काम दूसरों के लिए फर्जी बैंक खाते खुलवाना था. वो पहचान छिपाकर बैंक खाता और एटीएम किट तैयार करता था, जिन्हें बाद में अन्य साइबर अपराधियों को बेच दिया जाता था. इन खातों का प्रयोग ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था.