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छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध का बढ़ा ग्राफ, NCRB रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़ें

पूरे देश में साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं. साल 2024 में 2023 के मुकाबले साइबर अपराध में वृद्धि दर्ज की गई है.

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छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध का बढ़ा ग्राफ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 12, 2026 at 1:47 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : भारत में साइबर अपराध के तहत कुल 101928 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 (86420 मामले) की तुलना में 17.9% की वृद्धि दिखा रहा है. इस श्रेणी के तहत अपराध दर 2023 में 6.2 से बढ़कर 2024 में 7.3 हो गई. 2024 के दौरान, दर्ज किए गए साइबर अपराध के 72.6% मामले धोखाधड़ी के 101928 मामलों में से 73987 से जुड़े थे.इसके बाद 3.1% (3190 मामले) के साथ यौन शोषण और 2.5% (2536 मामले) के साथ जबरन वसूली थी.

क्या है NCRB की रिपोर्ट ?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024 में तेलंगाना में 27,230 मामलों के साथ भारत में सबसे अधिक साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए. इसके बाद 21,993 मामलों के साथ कर्नाटक और 11073 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान है. छत्तीसगढ़ में 2024 में 660 मामले सामने आए.वर्ष 2024 के लिए छत्तीसगढ़ की अनुमानित जनसंख्या 306.4 लाख है.


छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध- 2022-2024

2022 20232024मध्य वर्ष अनुमानित जनसंख्या (लाख में)कुल साइबर अपराध की दर (2024)आरोप पत्र दर (2024)
439 473 660 306.4 2.2 76.3
  • छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध हाल ही में बढ़ा है, जो 2022 में 439 और 2023 में 473 मामलों से बढ़कर 2024 में 660 के शिखर पर पहुंच गया.
  • मध्य वर्ष की अनुमानित आबादी 306.4 लाख के साथ, राज्य ने प्रति लाख निवासियों पर 2.2 की अपराध दर बनाए रखी.
  • कानून प्रवर्तन ने इस उछाल पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दी, जिससे वर्ष 2024 के लिए 76.3% की उच्च आरोप-पत्र दर प्राप्त हुई.
  • 2023 से 2024 के बीच छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के मामलों की संख्या में 39.53% की वृद्धि हुई.
  • 2022 और 2024 के बीच छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध की कुल मात्रा में 50.34% की वृद्धि हुई.


छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के उद्देश्य

व्यक्तिगत बदला 0
भावनात्मक उद्देश्य जैसे क्रोध आदि4
धोखा111
ज़बरदस्ती वसूली 2
बदनामी का कारण बनना 90
मज़ाक 1
यौन शोषण 59
राजनीतिक उद्देश्य 1
आतंकवादी गतिविधियाँ 0
देश के खिलाफ नफरत फैलाना 0
सार्वजनिक सेवा बाधित करें 0
अवैध दवाओं की बिक्री, खरीद 0
स्वयं का व्यवसाय विकसित करना 0
पायरेसी फैलाना 0
मनोरोगी या विकृत 5
जानकारी चोरी 0
आत्महत्या के लिए उकसाना0
अन्य 387
कुल660

2024 में छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के पीछे का मकसद मुख्य रूप से वित्तीय लाभ और सामाजिक हेरफेर से प्रेरित था.कुल 660 मामलों में से 111 मामलों में धोखाधड़ी प्रमुख पहचाने गए उद्देश्य के रूप में उभरी, इसके बाद बदनामी (90) और यौन शोषण (59) के प्रयास हुए.

अपराध के छोटे उपसमूहों को क्रोध (4), मनोवैज्ञानिक मुद्दों या विकृतियों (5), और जबरन वसूली (2), राजनीतिक उद्देश्यों (1), और मज़ाक (1) जैसे भावनात्मक ट्रिगर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था.



विशेष रूप से, व्यक्तिगत बदला, आतंकवाद और सूचना चोरी जैसी श्रेणियों में शून्य मामले दर्ज किए गए, जबकि एक महत्वपूर्ण बहुमत 387 मामले, अन्य श्रेणी के अंतर्गत आए, जो राज्य में डिजिटल अपराधों की जटिल और विकसित होती प्रकृति को दर्शाता है.


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