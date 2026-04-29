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हिमाचल में 'मनी म्यूल' का बढ़ता आतंक, 41,000 बैंक खाते फ्रीज, आप भी हो सकते हैं इसका शिकार

चार महीनों में लगभग 41,084 खातों पर कार्रवाई हो चुकी है. इन खातों को फ्रीज कर दिया गया है. इससे ये साबित होता है कि साइबर ठगों ने हिमाचल को एक सुरक्षित ठिकाना मान लिया है. इन खातों को अलग-अलग राज्यों की पुलिस और साइबर सेल की सिफारिश पर फ्रीज किया गया है.

डीएसपी विपिन कुमार कुमार ने बताया कि 'ठग पहले उनका अकाउंट नंबर और अन्य जानकारी ले लेते हैं, फिर छोटे ट्रांजेक्शन के जरिए भरोसा जीतते हैं, फिर उन्हीं खातों का इस्तेमाल ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने के लिए किया जाता है, जैसे ही कोई पीड़ित व्यक्ति साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 पर शिकायत करता है, तो पुलिस उस पूरे ट्रेल (मनी ट्रेल) को ट्रैक करती है और उस रास्ते में आने वाले सभी बैंक खातों को तुरंत फ्रीज कर दिया जाता है.'

इस पूरे मामले पर साइबर क्राइम के डीएसपी विपिन कुमार का कहना है कि 'प्रदेश के हजारों नागरिक अनजाने में 'मनी म्यूल' (Money Mule) बन चुके हैं. साइबर अपराधी आम लोगों को कमीशन का लालच देकर या उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को इधर-उधर करने के लिए करते हैं, जैसे ही उस खाते से साइबर अपराध की किसी रकम का लेनदेन होता है, देशभर की पुलिस उस खाते को 'सस्पेक्टेड' मानकर फ्रीज करवा देती है. ज्यादातर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि उनके खाते का उपयोग अपराध के लिए हो रहा है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के युवाओं और आम नागरिकों के लिए ये खबर एक गंभीर चेतावनी है. ऑनलाइन गेमिंग, लुभावने रिवॉर्ड्स और क्रिप्टो निवेश के नाम पर साइबर ठगों ने प्रदेश में अपने पैर इस कदर पसार लिए हैं कि अब इसका असर सीधे आपके बैंक खातों पर पड़ रहा है.आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच हिमाचल प्रदेश के लगभग 41,084 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं. यह कोई सामान्य तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साइबर अपराध का परिणाम है.

मनी म्यूल क्या है और क्यों खतरनाक है?

मनी म्यूल वह व्यक्ति है जो जानबूझकर या अनजाने में अपराधी के लिए 'बिचौलिए' का काम करता है. अपराधी उनकी बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करते हैं, जब पुलिस जांच शुरू होती है, तो सबसे पहले उन बैंक खातों को ब्लॉक किया जाता है, जिनसे पैसे का लेनदेन हुआ है. इसका परिणाम यह होता है कि इस पूरे खेल से अनजान खाताधारक के अपने पैसे भी फंस जाते हैं और वे कानूनी पचड़ों में भी पड़ सकते हैं.

कैसे काम करता है यह जाल?

साइबर अपराधी मुख्य रूप से तीन माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं. ऑनलाइन गेमिंग एप्स के जरिए रिवॉर्ड, बोनस और भारी-भरकम कैश जीतने का लालच देकर युवाओं को फंसाया जा रहा है. शेयर बाजार में रातों-रात पैसा डबल करने का झांसा दिया जाता है. इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में निवेश का प्रलोभन देकर लोगों से बैंक खाते की डिटेल्स ली जा रही हैं. कई बार बुजुर्गों को केवाईसी या अन्य माध्यमों से उनके बैंक खातों की जानकारी ली जाती है. इसके बाद इन साइबर अपराधी इन खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर करते हैं, इसके बाद इस रकम को आगे से आगे दूसरे खातों में ट्रांसफर किया जाता है और इससे लंबी मनी ट्रेल बन जाती है. ठग इसके लिए कई बार खाते में रकम ट्रांसफर करवाने के लिए कहते हैं और बदले में कुछ कमीशन देने का झांसा भी देते हैं. शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस मनी ट्रेल को ट्रैक करती है. मनी ट्रेल में शामिल पाए जाने पर खाता बंद कर दिया जाता है. इसके बाद खाताधारक को परेशानी होती है.

कैसे काम करते हैं ठग (ETV Bharat)

खाता फ्रीज होने पर घबराएं नहीं

बार ठग लोगों के बैंक खाते की जानकारी चुरा लेते हैं. इससे खाताधारक को पता भी नहीं होता कि उसके बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर ठग मनी ट्रेल और मनी लॉड्रिंग के लिए कर रहे हैं. खाता बंद होने या बैंक जाने पर ही जानकारी मिलती है. खाता बंद होने पर लोग परेशान हो जाते हैं. यदि आपका बैंक खाता अचानक फ्रीज हो गया है, तो घबराएं नहीं. डीएसपी विपिन कुमार ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले अपनी बैंक शाखा में जाएं और लिखित में 'फ्रीज का कारण' और 'केस डिटेल' मांगें. अपने बैंक स्टेटमेंट और लेनदेन का विवरण तैयार करें. यदि आपका लेनदेन सामान्य है, तो उसे प्रमाणित करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करें. इसके बाद बैंक आपकी शिकायत को संबंधित साइबर सिस्टम के नोडल अधिकारी को भेजेगा. वहां वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी. यदि आप जांच में निर्दोष पाए जाते हैं, तो आपका खाता अनफ्रीज हो सकता है या आपको उस राशि का एक हिस्सा जारी करने की अनुमति दी जा सकती है जो वैध है.'

खाता फ्रीज होने पर क्या करें (ETV Bharat)

किसी के साथ शेयर न करें बैंक की जानकारी

डीएसपी विपिन कुमार ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना बैंक खाता, ओटीपी या नेट बैंकिंग डिटेल्स साझा न करें, यदि कोई आपको घर बैठे कमीशन का लालच दे रहा है, तो समझ लीजिए कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं. डिजिटल युग में 'सावधानी' ही एकमात्र ढाल है. सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन जब तक नागरिक स्वयं जागरूक नहीं होंगे, ठगों का यह खेल थमेगा नहीं. अगर आपको भी कोई संदिग्ध कॉल या मैसेज आता है, तो तुरंत 1930 पर रिपोर्ट करें और साइबर ठगी से बचें.

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