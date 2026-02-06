ETV Bharat / state

घर बैठे कमाई के लालच में गंवा सकते हैं मेहनत की कमाई, जानिए कैसे झांसे में लेते हैं साइबर ठग

जयपुर: घर बैठे आसानी से कमाई का सपना दिखाकर साइबर ठग मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं. साइबर ठग कैप्चा सॉल्विंग के बहाने घर बैठे कमाई का लालच देकर साइबर ठग लोगों को चूना लगा रहे हैं. इसे लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर विंग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साइबर ठगी के तरीकों और इससे बचने के उपायों की जानकारी दी गई है. साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने एक ऐसे ट्रेंड का खुलासा किया है. जो कैप्चा सॉल्विंग के नाम पर मासूम लोगों की मेहनत की कमाई साफ करने की फिराक में हैं.

डीआईजी (साइबर क्राइम) विकास शर्मा ने बताया कि साइबर ठग हर बार नई तरकीब से लोगों को अपने झांसे में लेते हैं. उनकी यह तरकीबी काफी शातिराना है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर ठग लुभावने विज्ञापन चलाते हैं. विज्ञापन में दावा किया जाता है कि केवल स्क्रीन पर दिखने वाले कैप्चा कोड टाइप करके घर बैठे हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं. कम मेहनत में घर बैठे कमाई के लालच में बेरोजगार युवा और गृहिणियां आसानी से इस झांसे में आ जाते हैं.

पढ़ें: डूंगरपुर: सोशल मीडिया पर लड़की बनकर ठग लिए 50 लाख रुपए, आरोपी गिरफ्तार

रजिस्ट्रेशन के नाम पर फीस की वसूली: वे बोले, जैसे ही कोई व्यक्ति इनके झांसे में आता है. उसे एक फर्जी जॉब एग्रीमेंट दिखाया जाता है ताकि सब कुछ असली लगे. इसके बाद साइबर ठग वसूली का असली खेल शुरू करते हैं. कभी सॉफ्टवेयर चार्ज, कभी ट्रेनिंग फीस और कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर पीड़ित से हजारों रुपए जमा करवाए जाते हैं. यह पूरा खेल असली लगे, इसके लिए साइबर ठग बाकायदा फर्जी आईडी और फर्जी दफ्तर के पते भी साझा करते हैं.