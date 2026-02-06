घर बैठे कमाई के लालच में गंवा सकते हैं मेहनत की कमाई, जानिए कैसे झांसे में लेते हैं साइबर ठग
डीआईजी साइबर क्राइम विकास शर्मा ने अपील की है कि सोशल मीडिया के जरिए किए जाने वाले किसी भी दावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए.
Published : February 6, 2026 at 7:07 PM IST
जयपुर: घर बैठे आसानी से कमाई का सपना दिखाकर साइबर ठग मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं. साइबर ठग कैप्चा सॉल्विंग के बहाने घर बैठे कमाई का लालच देकर साइबर ठग लोगों को चूना लगा रहे हैं. इसे लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर विंग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साइबर ठगी के तरीकों और इससे बचने के उपायों की जानकारी दी गई है. साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने एक ऐसे ट्रेंड का खुलासा किया है. जो कैप्चा सॉल्विंग के नाम पर मासूम लोगों की मेहनत की कमाई साफ करने की फिराक में हैं.
डीआईजी (साइबर क्राइम) विकास शर्मा ने बताया कि साइबर ठग हर बार नई तरकीब से लोगों को अपने झांसे में लेते हैं. उनकी यह तरकीबी काफी शातिराना है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर ठग लुभावने विज्ञापन चलाते हैं. विज्ञापन में दावा किया जाता है कि केवल स्क्रीन पर दिखने वाले कैप्चा कोड टाइप करके घर बैठे हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं. कम मेहनत में घर बैठे कमाई के लालच में बेरोजगार युवा और गृहिणियां आसानी से इस झांसे में आ जाते हैं.
रजिस्ट्रेशन के नाम पर फीस की वसूली: वे बोले, जैसे ही कोई व्यक्ति इनके झांसे में आता है. उसे एक फर्जी जॉब एग्रीमेंट दिखाया जाता है ताकि सब कुछ असली लगे. इसके बाद साइबर ठग वसूली का असली खेल शुरू करते हैं. कभी सॉफ्टवेयर चार्ज, कभी ट्रेनिंग फीस और कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर पीड़ित से हजारों रुपए जमा करवाए जाते हैं. यह पूरा खेल असली लगे, इसके लिए साइबर ठग बाकायदा फर्जी आईडी और फर्जी दफ्तर के पते भी साझा करते हैं.
कम समय में टास्क पूरा करने का दबाव: उन्होंने बताया कि अलग-अलग चार्जेज के नाम पर रुपए लेने के बाद पीड़ित को एक पोर्टल का एक्सेस दिया जाता है. जहां उन्हें काफी कम समय में हजारों कैप्चा भरने का टास्क दिया जाता है. पहले तो कोई तय समय में यह काम पूरा नहीं कर पाता, अगर कोई टास्क पूरा कर भी ले और भुगतान मांगता है, तो ठग उसके काम में गलतियां निकाल देते हैं. इसके बाद भी रकम विड्रो करने के लिए फिर से प्रोसेसिंग शुल्क या टैक्स के नाम पर और पैसों की मांग की जाती है. कोई यह रकम भी जमा करवा देता है तो ठग अपना फोन बंद कर लेते हैं.
यह सावधानी रखकर बच सकते हैं ठगी से:
- एडवांस पेमेंट न दें: यह ध्यान रखें कि कोई भी प्रतिष्ठित कंपनी काम देने के लिए पैसे नहीं मांगती.
- आसानी से भरोसा न करें: काम बहुत सरल है और पैसा ज्यादा देने का दावा किया जाता है तो यह फ्रॉड होने का इशारा है.
- समीक्षा करें: किसी भी प्लेटफॉर्म पर जुड़ने से पहले उसकी ऑनलाइन रेटिंग और फोरम पर चर्चा जरूर पढ़ें.
साइबर ठगी की यहां दर्ज करवाएं शिकायत: उन्होंने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया के जरिए किए जाने वाले किसी भी दावे पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए. फिर भी किसी भी प्रकार की साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं. पीड़ित अपनी शिकायत www.cybercrime.gov.in पर भी दर्ज करवा सकते हैं. इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय की वाट्सएप हेल्पलाइन 9256001930 या 9257510100 पर भी संपर्क किया जा सकता है. नजदीकी थाने या साइबर क्राइम थाने में भी पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.