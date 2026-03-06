फर्जी ATS अफसर बनकर दंपती को किया डिजिटल अरेस्ट, 90 लाख की ठगी के केस में 3 और गिरफ्तार
डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया कि वीना बाजपेयी के साथ 90 लाख रुपये की ठगी हुई थी. तीन और आरोपी गिरफ्तार किये गये हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 10:46 PM IST
लखनऊ: राजधानी में आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का खौफ दिखाकर एक दंपती को 11 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखने और उनसे 90 लाख की ठगी करने वाले गिरोह के तीन और शातिर सदस्यों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. खुद को एटीएस अधिकारी बताकर ठगी करने वाले इस गिरोह के तार क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े पाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल ये आरोपी पैसों का सुराग मिटाने के लिए करते थे.
डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने कहा कि पकड़े गए आरोपी धीरज, स्पर्श कपूर और आशीष चंद्रा फर्जी बैंक खाते खुलवाने से लेकर ठगी की रकम को डिजिटल करेंसी में बदलने का काम करते थे. पुलिस इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों को जेल भेज चुकी है और अन्य फरार सदस्यों की तलाश कर रही है.
ATS इंस्पेक्टर बनकर दी थी गिरफ्तारी की धमकी: डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया कि ठगी का शिकार बनी वीना बाजपेयी के पास एक कॉल आई थी. कॉल करने वाले ने खुद को एटीएस मुख्यालय का इंस्पेक्टर रंजीत कुमार बताया. उसने महिला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के संदिग्ध मामलों में शामिल है. डर पैदा करने के बाद पीड़िता को 'सिग्नल ऐप' डाउनलोड करवाया गया. अजय प्रताप श्रीवास्तव नामक व्यक्ति ने फर्जी अदालती आदेश दिखाकर उन्हें 11 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा.
खौफ के साये में 11 दिन, ट्रांसफर कराए 90 लाख: आतंकवाद के मामले में फंसने के डर से पीड़ित दंपती ने 29 जनवरी से 9 फरवरी 2026 के बीच अलग-अलग किस्तों में कुल 90 लाख रुपये बताए गए खातों में आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर कर दिए. जब आरोपियों ने 11 लाख रुपये की और मांग की और जान से मारने की धमकी दी, तब दंपती को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई.
क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर मिटाते थे सबूत: पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम करता था. ये लोग जरूरतमंद लोगों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाते थे. ठगी की रकम इन खातों में मंगाने के बाद चेक के जरिए कैश निकाली जाती थी. पकड़े गए आरोपी आशीष चंद्रा का काम इस नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलना था, ताकि पुलिस के लिए पैसों का सुराग लगाना मुश्किल हो जाए.
इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी: साइबर पुलिस ने शुक्रवार को गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमे धीरज निवासी राजाजीपुरम वह फर्जी खाते खुलवाता था. स्पर्श कपूर निवासी राजाजीपुरम बैंक खातों से चेक के जरिए पैसे निकालने का जिम्मा था. वहीं आशीष निवासी चंद्रा कृष्णानगर ठगी की रकम को क्रिप्टोकरेंसी में कन्वर्ट करता था.
पुलिस ने की जनता से अपील: डीसीपी कमलेश दीक्षित ने जनता से अपील की है कि कोई भी सरकारी एजेंसी या पुलिस अधिकारी वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है. यदि कोई इस तरह की धमकी दे, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें.
यह भी पढ़ें- शामली की बेटी आस्था जैन ने रचा इतिहास; UPSC एग्ज़ाम में 9वीं रैंक लाकर बनीं IAS