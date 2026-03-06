ETV Bharat / state

फर्जी ATS अफसर बनकर दंपती को किया डिजिटल अरेस्ट, 90 लाख की ठगी के केस में 3 और गिरफ्तार

लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट का मामला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का खौफ दिखाकर एक दंपती को 11 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखने और उनसे 90 लाख की ठगी करने वाले गिरोह के तीन और शातिर सदस्यों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. खुद को एटीएस अधिकारी बताकर ठगी करने वाले इस गिरोह के तार क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े पाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल ये आरोपी पैसों का सुराग मिटाने के लिए करते थे. डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने कहा कि पकड़े गए आरोपी धीरज, स्पर्श कपूर और आशीष चंद्रा फर्जी बैंक खाते खुलवाने से लेकर ठगी की रकम को डिजिटल करेंसी में बदलने का काम करते थे. पुलिस इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों को जेल भेज चुकी है और अन्य फरार सदस्यों की तलाश कर रही है. जानकारी देते ​डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित. (Video Credit: ETV Bharat) ATS इंस्पेक्टर बनकर दी थी गिरफ्तारी की धमकी: ​डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया कि ठगी का शिकार बनी वीना बाजपेयी के पास एक कॉल आई थी. कॉल करने वाले ने खुद को एटीएस मुख्यालय का इंस्पेक्टर रंजीत कुमार बताया. उसने महिला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के संदिग्ध मामलों में शामिल है. डर पैदा करने के बाद पीड़िता को 'सिग्नल ऐप' डाउनलोड करवाया गया. अजय प्रताप श्रीवास्तव नामक व्यक्ति ने फर्जी अदालती आदेश दिखाकर उन्हें 11 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा.