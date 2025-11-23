कहीं आपको भी व्हाट्सएप पर शादी कार्ड तो नहीं आया है, खोलने से पहले सावधान, बन सकते हैं साइबर ठगी के शिकार
हजारीबाग में शादी कार्ड के नाम पर एपीके फाइल भेजकर साइबर ठगी की घटना का अंजाम दिया जा रहे हैं.
हजारीबाग: बदलते जमाने में शादी का कार्ड का दस्तूर भी बदल गया है. पहले लोग घर में आकर शादी का कार्ड दिया करते थे. अब डिजिटल कार्ड का जमाना आ गया है. इसी डिजिटल कार्ड का लाभ साइबर अपराधी उठा रहे हैं. जो लोगों की गाढ़ी कमाई अकाउंट से उड़ा ले रहे हैं.
एपीके फाइल भेजकर लेते हैं झांसे में
साइबर अपराधी नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं. आज का युग डिजिटल युग है. ऐसे में शादी का निमंत्रण भी लोगों के पास डिजिटल ही पहुंच रहा है. इसका ही लाभ साइबर अपराधी उठा रहे हैं. साइबर अपराधी एपीके फाइल के माध्यम से अनवांटेड लिंक भेज रहे हैं. जैसे ही कोई साइबर अपराधी के द्वारा भेजा हुआ फाइल को टच करता है, उसका मोबाइल ही हैक हो जाता है. कुछ पल के लिए पूरा मोबाइल बंद हो जाता है. जैसे ही मोबाइल खुलता है तो उसका अकाउंट हैक हो चुका होता है.
अपराधी किसी जानने वालों के नंबर से भेजते हैं एपीके फाइल
केरेडारी के पुरनी पेटो गांव निवासी नारायण यादव के व्हाट्सएप नंबर से दर्जनों लोगों के निजी व्हाट्सएप और कई व्हाट्सएप ग्रुपों में शादी के निमंत्रण से संबंधित संदेश पोस्ट किया गया. शादी कार्ड का पीडीएफ एपीके फॉरवर्ड किया गया. जिस किसी ने इस संदेश को एक्सेप्ट किया और पीडीएफ फाइल खोलने का प्रयास किया, उसका मोबाइल फोन आधे घंटे के लिए हैंग कर गया. जिससे लोग काफी घबरा गये.
जब लोगों ने नारायण यादव के पास फोन कर पूछा कि आपके द्वारा शादी का कार्ड भेजा गया है. आपके यहां किसकी शादी है, तब उन्होंने बताया कि उनके यहां किसी की शादी नहीं है. उनके द्वारा किसी के पास शादी का कोई कार्ड फॉरवर्ड नहीं किया गया है. किसी ने उनके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर लिया है. साइबर अपराधियों द्वारा ठगी का नया तरीका अपनाने से लोग घबरा गये व सोशल मीडिया पर साइबर अपराध से संबंधित सतर्कता सूचना एक-दूसरे को भेजकर सतर्क करते दिखें.
अनवांटेड फाइल को न करें टच: एसपी
हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने लोगों से अपील की है कि कभी भी अनवांटेड फाइल को टच न करें. कोई इस तरह का लिंक भेजता है, तो उसे डिलीट कर दें. सावधानी नहीं बरता जाएगा तो साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस सकते हैं. जिससे आपकी गाढ़ी कमाई आपके खाते से उड़ जाएगी.
