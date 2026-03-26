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जागते रहो: डेटा 'लॉक' कर फिरौती मांग रहे साइबर अपराधी, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

जयपुर : डिजिटल युग में अब आपकी तिजोरी के साथ-साथ आपका डिजिटल डेटा भी असुरक्षित है. साइबर अपराधी अब संस्थानों के महत्वपूर्ण डेटा को 'बंधक' बनाकर मोटी फिरौती वसूल रहे हैं. राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध विंग ने नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज (NAS) उपकरणों पर बढ़ते रैनसमवेयर खतरों को देखते हुए एक गंभीर चेतावनी और एडवाइजरी जारी की है.

कमजोर पासवर्ड और पुराने सॉफ्टवेयर खास तौर पर साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं. ऐसे रैनसमवेयर के खतरों को लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध विंग ने एक एडवाइजरी जारी की है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर राजस्थान में डिजिटल डेटा की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की गई है. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के विश्लेषणों के बाद यह सामने आया है कि साइबर अपराधी अब विशेष रूप से उन संस्थानों को निशाना बना रहे हैं जो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज (एनएएस) उपकरणों का उपयोग करते हैं. इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, कंसल्टिंग एजेंसियां, अस्पताल, आईटी एवं मीडिया क्षेत्र से जुड़े पेशेवर और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं.

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डेटा सार्वजनिक करने की धमकी देकर मांगते हैं फिरौती : साइबर क्राइम विंग के डीआईजी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर हमलावरों का तरीका बेहद शातिराना है. ये अपराधी इंटरनेट पर असुरक्षित या ओपन एनएएस सिस्टम की पहचान करते हैं. कमजोर पासवर्ड या पुराने सॉफ्टवेयर का फायदा उठाकर वे सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश करते हैं और संस्थान के महत्वपूर्ण डाटा को कॉपी या एन्क्रिप्ट (लॉक) कर देते हैं. इसके बाद संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक करने की धमकी देकर भारी फिरौती की मांग की जाती है, जिससे संस्थान अपने ही डेटा तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है.