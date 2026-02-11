गजब की साइबरी ठगी: अंगूठे के निशान का क्लोन बना खातों से उड़ाए 35 लाख, यूट्यूब से सीखा गोरखधंधा, ऐसे खुला खेल
अलीगढ़ की साइबर क्राइम पुलिस ने किया गिरफ्तार, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर किया फर्जीवाड़ा.
Published : February 11, 2026 at 8:27 AM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम ने साइबर ठगी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. अभियुक्त फिंगरप्रिंट क्लोनिंग और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम (AEPS) का इस्तेमाल कर लोगों के बैंक खातों से पैसे निकाल रहा था. पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त अब-तक अलग-अलग पीड़ितों के खातों से करीब 35 लाख रुपये की ठगी कर चुका है.
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी: मामला थाना साइबर क्राइम में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 11/2023 से जुड़ा है. वादी द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, 1 सितंबर 2022 से 13 मार्च 2023 के बीच उसके बैंक खाते से 5 लाख 80 हजार रुपये निकाले गए. जांच में सामने आया कि यह रकम किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा साइबर फ्रॉड के जरिए निकाली गई. इसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.
जांच में हुए ये खुलासे: जांच के दौरान साइबर क्राइम पुलिस टीम ने अभियुक्त शिवम कुमार पुत्र दिनेश कुमार कुशवाह निवासी ग्राम सगरा, थाना जाफरगंज, जनपद फतेहपुर को गुरुग्राम के खेडकी दौला क्षेत्र से गिरफ्तार किया. अभियुक्त के पास से 689 फिंगरप्रिंट क्लोन, छह मोबाइल फोन, दो एसएसडी, 13 सिम कार्ड, दो बायोमैट्रिक मशीन और एक एचपी लैपटॉप बरामद किया गया.
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी यू-ट्यूब से अंगूठे का क्लोन बनाने की तकनीक सीख चुका था. वह ऑनलाइन रबर स्टाम्प बनाने वाली मशीन खरीदकर पॉलिमर क्यूरिन केमिकल की मदद से नकली अंगूठे तैयार करता था. इसके बाद राजस्व विभाग की वेबसाइट से सेल डीड के पीडीएफ डाउनलोड कर आधार नंबर और फिंगरप्रिंट जुटाता था.
आरोपी का आपराधिक इतिहास भी लंबा: इन नकली फिंगरप्रिंट्स को बायोमैट्रिक मशीन में लगाकर AEPS एप्लिकेशन के जरिए खातों से रकम अपने बीसी वॉलेट में ट्रांसफर करता और जनसेवा केंद्रों से नकद निकाल लेता था. आरोपी का आपराधिक इतिहास भी लंबा है. उस पर कानपुर नगर और फतेहपुर में साइबर ठगी और गिरोहबंदी से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं. मामले में धारा 467, 468, 471 और 120बी भादवि की बढ़ोत्तरी की गई है.
क्षेत्रधिकारी क्राइम सर्जन सिंह ने बताया कि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ठग नए-नए तरीके अपना रहे हैं. आम लोगों को आधार और बायोमैट्रिक जानकारी साझा करने में सतर्क रहने की जरूरत है. पुलिस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों और नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है.
