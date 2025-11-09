ETV Bharat / state

बाराबंकी में चार साइबर ठग गिरफ्तार; लाभार्थियों के मोबाइल से निकाल लेते थे सिम, UPI एक्टिवेट कर ATM से निकालते थे पैसे

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, प्रिंटर, 38 मोबाइल, 31 स्पीकर समेत 30 हजार नकद बरामद हुये.

बाराबंकी में चार साइबर ठग गिरफ्तार
बाराबंकी में चार साइबर ठग गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 5:12 PM IST

3 Min Read
बाराबंकी : यूपी की बाराबंकी पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने एक जनसेवा केंद्र संचालक समेत गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि यह गिरोह भोले-भाले लोगों के साथ साइबर ठगी कर रहा था. गिरोह की ओर से करीब साढ़े चार लाख रुपये ठगने की पुष्टि हुई है.

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि आरोपी संगठित गिरोह बनाकर साइबर ठगी करते हैं और इससे आर्थिक लाभ हासिल कर जीविकोपार्जन करते हैं. अभियुक्त नौमीलाल भोले भाले लोगों को किसान सम्मान निधि समेत तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का लालच देकर उन्हें फंसाता था और उनसे बातचीत कर उनके खातों में कितनी रकम है, इसकी जानकारी हासिल कर लेता था. साथ ही उनके खाते में कौन सा मोबाइल नम्बर लगा है, इसकी भी जानकारी कर लेता था.

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

चार साइबर ठग गिरफ्तार : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरोह के सदस्य खास तौर पर ऐसे उम्रदराज लोगों को चिन्हित करते थे जिनके पास की-पैड मोबाइल हो, ताकि आसानी से उन्हें शिकार बनाया जा सके. बाराबंकी की साइबर सेल टीम और कोठी थाने की पुलिस ने चार साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में रंजीत कुमार, सलीम, नौमीलाल और हेमन्त श्रीवास्तव हैं. इसमे रंजीत कुमार जनसेवा केंद्र संचालक है और हेमन्त श्रीवास्तव एजेंट है, जो सिम को एक्टिवेट कर यूपीआई क्रिएट करता था.


क्या था अपराध का तरीका : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरोह के सदस्य पहले भोले-भाले लोगों को बातों में उलझाते थे, फिर बहाने से उनके मोबाइल ले लेते थे और मोबाइल से सिम निकालकर उसमें उसी कंपनी का डेड सिम लगा देते थे. निकाले गए सिम को अपने मोबाइल में लगाकर फोन पे पर यूपीआई नम्बर बनाकर एटीएम से पैसा निकाल लेते थे. पीड़ित के मोबाइल में डेड सिम होने के चलते उसे अपने साथ हुई ठगी का पता तुरन्त नहीं चल पाता था.

साढ़े चार लाख रुपयों की ठगी की पुष्टि : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरोह के सदस्यों ने 11 अप्रैल, 15 जुलाई और 05 अगस्त को कोठी थाना क्षेत्र के तीन अलग-अलग व्यक्तियों के मोबाइलों से सिम निकाल लिये. आरोपियों ने उनके मोबाइल में डेड सिम डाल दिये. आरोपियों ने निकाले गए सिम से यूपीआई बनाकर जनसेवा केंद्रों व एटीएम स्कैनर से उन व्यक्तियों के खातों से 73 हजार 121 रुपये, 01 लाख 19 हजार 100 रुपये और 01 लाख 58 हजार रुपये निकाल लिए. जिसके बाद पीड़ित व्यक्तियों ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.

पुलिस विभाग चलाएगा अभियान : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर ठगी की बढ़ रही वारदातों को देखते हुए पूरे जिले में इसकी जागरूकता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. जनसुविधा केंद्रों से ठगी किये जाने की शिकायतें मिल रही हैं. विभाग जल्द ही जनसेवा केंद्र संचालकों और सिम बेचने वालों को जागरूक करने के लिए भी एक विशेष अभियान चलाने जा रहा है. आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, प्रिंटर, 38 मोबाइल, 31 स्पीकर, डेटा केबल, 89 चार्जर, ईयरफोन, ऑडियो केबल और एडाप्टर समेत तमाम एसेसरीज व 30 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

