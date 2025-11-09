ETV Bharat / state

बाराबंकी में चार साइबर ठग गिरफ्तार; लाभार्थियों के मोबाइल से निकाल लेते थे सिम, UPI एक्टिवेट कर ATM से निकालते थे पैसे

बाराबंकी में चार साइबर ठग गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

बाराबंकी : यूपी की बाराबंकी पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने एक जनसेवा केंद्र संचालक समेत गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि यह गिरोह भोले-भाले लोगों के साथ साइबर ठगी कर रहा था. गिरोह की ओर से करीब साढ़े चार लाख रुपये ठगने की पुष्टि हुई है. पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि आरोपी संगठित गिरोह बनाकर साइबर ठगी करते हैं और इससे आर्थिक लाभ हासिल कर जीविकोपार्जन करते हैं. अभियुक्त नौमीलाल भोले भाले लोगों को किसान सम्मान निधि समेत तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का लालच देकर उन्हें फंसाता था और उनसे बातचीत कर उनके खातों में कितनी रकम है, इसकी जानकारी हासिल कर लेता था. साथ ही उनके खाते में कौन सा मोबाइल नम्बर लगा है, इसकी भी जानकारी कर लेता था. पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) चार साइबर ठग गिरफ्तार : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरोह के सदस्य खास तौर पर ऐसे उम्रदराज लोगों को चिन्हित करते थे जिनके पास की-पैड मोबाइल हो, ताकि आसानी से उन्हें शिकार बनाया जा सके. बाराबंकी की साइबर सेल टीम और कोठी थाने की पुलिस ने चार साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में रंजीत कुमार, सलीम, नौमीलाल और हेमन्त श्रीवास्तव हैं. इसमे रंजीत कुमार जनसेवा केंद्र संचालक है और हेमन्त श्रीवास्तव एजेंट है, जो सिम को एक्टिवेट कर यूपीआई क्रिएट करता था.

