डीआईजी बोले- साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार

डीआईजी बोले- साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार
डीआईजी शांतनु कुमार सिंह ने कहा कि वारदात के बाद पहले 60 मिनट, जिन्हें 'गोल्डन आवर' कहा जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होते है.
Published : June 7, 2026 at 8:21 PM IST
जयपुर: राजस्थान में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामले आमजन और पुलिस के लिए चिंता का कारण बन रहे हैं. साइबर अपराधी हर बार नए-नए तरीकों और तरकीब से लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई चुटकियों में साफ कर देते हैं. ऐसे में प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से 'सहयोग' पहले के अंतर्गत रविवार शाम को साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध विंग के डीआईजी शांतनु कुमार सिंह ने 'ट्रैंड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम' विषय पर बात की और लोगों को जागरूक किया. जयपुर के अशोक क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हुए.
पहले 60 मिनट होते हैं गोल्डन आवर: डीआईजी शांतनु कुमार सिंह ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध होता है, तो वारदात के बाद पहले 60 मिनट, जिन्हें ‘गोल्डन आवर’ कहा जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. इस दौरान त्वरित शिकायत दर्ज कराने से ठगी गई राशि को फ्रीज किया जा सकता है. डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जा सकता है और बैंक धनराशि के आगे ट्रांसफर को रोक सकते हैं. तत्काल शिकायत होने पर अपराधियों तक तेजी से पहुंचा जा सकता है और जांच को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है.
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वरिष्ठ नागरिक होते हैं आसान निशाना: उन्होंने आगे कहा कि वरिष्ठ नागरिक साइबर अपराधियों के सबसे आसान निशानों में से एक होते हैं. साइबर अपराधी अक्सर लालच, डर या झूठे प्रलोभनों का सहारा लेकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं. उन्होंने बताया कि साइबर अपराधों के प्रमुख कारण अज्ञानता, असुरक्षा की भावना और लालच है. ऐसे में लोगों को नई तकनीकों के बारे में लगातार सीखते रहना चाहिए और डिजिटल दुनिया में होने वाले बदलावों से खुद को अपडेट रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका जागरूकता, सतर्कता और सही जानकारी है.
ऐसे बहाने बनाकर होती है वारदात: उन्होंने विभिन्न प्रकार के साइबर स्कैम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि डिजिटल अरेस्ट, केवाईसी स्कैम, डीपफेक स्कैम, सोशल मीडिया इम्पर्सोनेशन और इन्वेस्टमेंट स्कैम वर्तमान समय में सबसे अधिक सामने आने वाले साइबर अपराधों में शामिल हैं. अपराधी नई तकनीक और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से लोगों का विश्वास जीतकर उनसे व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग डीटेल्स या पैसे हासिल कर लेते हैं. उन्होंने लोगों से किसी भी अनजान कॉल, संदेश, लिंक या ऑनलाइन निवेश से करने से पहले SEBI से सत्यापन करने की सलाह दी.
ऐसे कर सकते हैं तत्काल शिकायत: डीआईजी सिंह ने यह भी बताया कि साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए 1930 के अतिरिक्त, विशेषकर राजस्थान के लिए वॉट्सएप नंबर 9256001930 और 9257510100 24 घंटे के लिए उपलब्ध हैं. कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों ने साइबर अपराधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने विस्तारपूर्वक जवाब दिया. कार्यक्रम में अजय सिंघा ने स्वागत उद्बोधन दिया. जगदीप सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया.
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