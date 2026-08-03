CWG 2026: जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक विजेता यशवीर का भिवानी में भव्य स्वागात, हरियाणा में जश्न का माहौल
जेवलिन थ्रो कांस्य पदक विजेता यशवीर के वापस लौटने पर पूरे राज्य में जशन का माहौल है.
Published : August 3, 2026 at 9:00 PM IST
भिवानी: कॉमनवेल्थ गेम्स में भिवानी के खिलाड़ियों का परचम लहरा है. जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक विजेता यशवीर का सोमवार को भव्य स्वागत हुआ. यशवीर ने कहा कि "मेरे आदर्श मेरा पिता है, जिनकी बदौलत मेडल मिला." वहीं पिता ने कहा कि "मुझे अपनी व बेटे की मेहनत पर पूरा भरोसा था, कि मेडल पक्का मिलेगा."
84.41 मीटर भाला फेंक जीता कांस्यः भिवानी के लालों ने कॉमनवेल्थ में धूम मचा दी. जिला की चार बेटियों और एक बेटे ने बॉक्सिंग में गोल्ड तो एक बहू और एक बेटे ने कांस्य पदक जीते. भिवानी जिला में पांच गोल्ड और दो कांस्य पदक समेत कुल सात मेडल मिले हैं. इनमें एक नाम कांस्य पदक विजेता देवसर गांव निवासी यशवीर का है, जिसमें जेवलिन थ्रो में 84.41 मीटर भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता है.
2017 में मिला था पहला नेशनल मेडल: कांस्य पदक विजेता यशवीर ने कहा कि ये "मेरे जीवन पर पहला बड़ा इवेंट व बड़ा मेडल है. ये मेडल मैं परिवार व गांव के साथ देश को समर्पित करता हूं. गांव में छोटू नाम से जाने जाने वाले यशवीर ने बताया कि 7-8 साल पहले खेलना शुरू किया था और 2017 में पहला नेशनल मेडल मिला था. यशवीर ने कहा कि "मेरी डाइट में ज्यादा नोनवेज होता है." उन्होंने कहा कि मेरे मार्गदर्शक मेरे पिता हैं, जो खुद बतौर जेवलिन खिलाड़ी रेलवे में कार्यरत हैं." यशवीर ने कहा कि "सरकार हर खिलाड़ी को अच्छी डाइट, सुविधा और सामान दे तो अच्छे रिजल्ट आगे भी आयेगा."