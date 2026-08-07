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कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट अरुंधति ने किया कोचिंग छात्रों को मोटिवेट, बोली- जीत के लिए जिद्दी होना जरूरी

स्टूडेंट्स ने मोटिवेशनल सेशन में अरुंधति से खूब सवाल पूछे, जिसके उन्होंने खुलकर जवाब दिए.

छात्राओं के साथ बॉक्सिंग ग्लव्स में खड़ी अरुंधति चौधरी
छात्राओं के साथ बॉक्सिंग ग्लव्स में खड़ी अरुंधति चौधरी (ईटीवी भारत कोटा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 5:23 PM IST

3 Min Read
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कोटा : इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने ग्लास्गो में आयोजित हुई कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है. मेडल जीतने के बाद वो अपने गृह नगर कोटा आई हुई हैं. ऐसे में अरुंधति चौधरी ने शुक्रवार को कोचिंग छात्राओं से मुलाकात की. इसके लिए जवाहर नगर स्थित समुन्नत कैंपस में उनका अभिनंदन भी किया गया. स्टूडेंट्स ने मोटिवेशनल सेशन में अरुंधति से खूब सवाल पूछे, जिसके उन्होंने खुलकर जवाब दिए.

छात्राओं के सवाल का जवाब देते हुए अरुंधति ने कहा कि अपने लक्ष्य को पहले तय करके पूरे अनुशासन से उसको पूरा करने के लिए जुट जाना चाहिए. इस लक्ष्य के लिए लगातार अनुशासित होकर मेहनत किया जाए तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. कोई भी स्थिति बन जाए हमें घबराना नहीं है. समय के साथ हमारी काफी परीक्षाएं हुई हैं. इतनी हार देख ली कि अब जीतने के लिए जिद्दी हो गई हूं. अब बुखार हो, फ्रैक्चर हो या कोई और समस्या हो, मेरा लक्ष्य सिर्फ मेरी जीत होता है. खुद में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि जब हम आइने में स्वयं को देखें तो लगे कि मुझे खुद जैसा ही बनना है. स्वयं के साथ इतने ईमानदार और मेहनती रहें.

अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अरुंधति चौधरी को सम्मानित करते हुए
अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अरुंधति चौधरी को सम्मानित करते हुए (ईटीवी भारत कोटा)

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कैसे की शुरुआत? : अरुंधति ने बताया कि उनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था और बास्केटबॉल खेलती थीं, लेकिन पिता ने उन्हें इंडिविजुअल गेम के लिए प्रेरित किया. ऐसे में वे बॉक्सिंग की तरफ आई हैं. एक बार बॉक्सिंग की रिंग में जब उतरी उसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा. इसमें काफी बार उन्हें जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है. परेशानियों भी आईं, लेकिन डटकर सामना किया. इसकी बदौलत एक लक्ष्य हासिल करते हुए आगे बढ़ती गई हैं.

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कार्यक्रम में ढोल बजाकर अभिवादन करती हुई अरुंधति चौधरी
कार्यक्रम में ढोल बजाकर अभिवादन करती हुई अरुंधति चौधरी (ईटीवी भारत कोटा)

2.5 लाख के चेक से सम्मानित भी किया : कार्यक्रम में एलन करियर इंस्टीट्यूट के फाउंडर डाॅ. नवीन माहेश्वरी ने अरुंधति चौधरी को साफा और उपर्णा पहनाकर अभिनंदन किया. इसके साथ ही 2.50 लाख का चेक उपहार स्वरूप दिया है. अरुंधति के कोच अशोक गौतम और बहन डॉ. चारुलाता का भी सम्मान किया गया. इस अवसर पर डाॅ. नवीन माहेश्वरी ने कहा कि कोटा की बेटी ने सिर्फ शहर ही नहीं देश का नाम रोशन किया है. एक कोच के रूप में अशोक गौतम ने अपनी पूरी लगन से अरुंधति को तैयार किया. हमारी शुभकामनाएं हैं कि कोटा की बेटी ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेकर दुनिया में चमक बिखेरे और कोटा का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाए.

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