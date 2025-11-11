ETV Bharat / state

सोनाखान जंगल लूट का सच : डीएफओ गणवीर धम्मशील ने बताया भ्रामक, कटे ठूठ ने दी गवाही, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता

रिपोर्ट में किन बातों का था जिक्र : जो रिपोर्ट हमने 5 नवंबर को दिखाई थी उसमें झालपानी और पठियापाली बीट में कई जगहों पर अवैध रूप से कटे पेड़ों के ठूंठ दिखाए गए थे. ठूंठों पर न तो हैमरिंग थी, न कोई ड्रेसिंग, जिससे स्पष्ट था कि इन जगहों पर किसी तरह का कोई निरीक्षण नहीं हुआ था. ग्रामीणों ने भी बताया कि लकड़ी तस्कर रात के समय जंगल में घुसते हैं और वाहन में लकड़ी लेकर चले जाते हैं.इस रिपोर्ट को डीएफओ को दिखाया गया था.जिसके बाद डीएफओ ने क्या कुछ कहा था ये भी जान लिजिए.

बलौदाबाजार : 5 नवंबर को ETV भारत की रिपोर्ट में सोनाखान क्षेत्र के जंगलों में अवैध कटाई और वनकर्मियों की लापरवाही का खुलासा किया गया था. इस रिपोर्ट के बाद वन विभाग में हलचल मची. ईटीवी भारत के साथ मीडिया की टीम जब जिम्मेदार के पास खबर को लेकर पहुंची तो उन्होंने साफ किया कि आने वाले दिनों में जांच कमेटी बनाकर एसडीओ लेवल पर अवैध वन कटाई को लेकर जांच कराई जाएगी.लेकिन डीएफओ गणवीर धम्मशील ने जो कैमरे के सामने कहा,शायद वैसा कुछ हुआ ही नहीं. जांच कमेटी बनी या नहीं बनी ये तो हमें जानकारी नहीं,लेकिन रिपोर्ट दिखाने के कुछ दिन बाद वनमंडल कार्यालय से एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया.जिसमें हमारी रिपोर्टिंग और खबर को भ्रामक और मिथ्या बता दिया गया.इससे पहले की हम रिपोर्ट में आगे बढ़े वनविभाग की प्रेस विज्ञप्ति को जरा आप भी देख लिजिए.

अभी आपके माध्यम से पता चला है. कुछ क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई दिख रही हैं.कुछ ठूंठ आपके द्वारा दिखाया गया हैं, तो उसको मैं संज्ञान में लेते हुए जांच के लिए SDO को अधिकृत करता हूं.जांच होगी उसके बाद में निष्कर्ष सामने आएंगे. अगर अवैध कटाई हुई है तो जांच कर विधिवत कार्यवाही करेंगे- गणवीर धम्मशील, DFO

डीएफओ ने उठाए ईटीवी भारत पर सवाल : हम इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि वनविभाग अब लकड़ी तस्करों पर कार्रवाई करेगा.लेकिन जिस सोच के साथ रिपोर्टिंग की गई,उस सोच को डीएफओ के एक प्रेस रिलीज ने ही धूमिल कर दिया 5 नवंबर को खबर प्रसारित होने के दो दिन बाद 7 नवंबर को वन विभाग ने आधिकारिक लेटरपैड पर एक प्रेस नोट जारी किया. उसमें लिखा गया कि:



“सोनाखान रेंज के झालपानी और पठियापाली बीट में नियमित गश्त की जाती है. समाचार में बताए गए ठूंठ पुराने हैं, जिन पर पहले ही हैमर निशान लगाया जा चुका है. हाल में किसी भी प्रकार की नई अवैध कटाई नहीं मिली. झालपानी बीट का निरीक्षण 22 अक्टूबर 2025 को किया जा चुका था. पठियापाली बीट का निरीक्षण 31 अक्टूबर 2025 को हुआ था. 6 नवंबर को प्रशिक्षु वन क्षेत्रपाल नवीन वर्मा और परिसर रक्षी (बीट गार्ड) हरगोविंद जायसवाल (जो जहां जहां पेड़ कटाई हुई है उसे क्षेत्र का वन रक्षक हैं) द्वारा स्थल निरीक्षण कर पुष्टि की गई कि नई अवैध कटाई नहीं हुई है.''







ईटीवी भारत ने दोबारा की पड़ताल : इस प्रेस रिलीज की माने तो वनविभाग पहले ही बीट निरीक्षण कर चुका था.जिसकी तारीख भी 22 और 31 अक्टूबर दिखाई गई थी. लेकिन जिस तारीख का जिक्र वनविभाग कर रहा है.यदि उस हकीकत माना जाए तो 24 अक्टूबर को उन पेड़ों के ठूठ पर हेमर क्यों नहीं थे.वहीं जब 5 नवंबर को खबर बनाई गई तो दो दिन बाद डीएफओ ने खबर का ही खंडन कर दिया.बात यहीं खत्म नहीं होती. हमनें डीएफओ के दावों को जानने की कोशिश की.इसके लिए हम वापस उसी जगह पर पहुंचे जहां पर पेड़ों के ठूठ थे.ताकि ये मालूम कर सके कि हैमरिंग हुई है या नहीं.इसके बाद जब हम मौके पर पहुंचे तो सारा मामला साफ हो चुका था.क्योंकि जिन ठूठों में 24 अक्टूबर को हैमर नहीं थे,अचानक से 8 नवंबर को हैमरिंग हो गई.यानी खबर दिखाए जाने के बाद वनविभाग ने यहां हैमरिंग करवाई और ईटीवी भारत को ही झूठा बताने की कोशिश की. हमारे रिपोर्टर चंद्रकांत वर्मा में मौके पर जाकर ठूठों की तस्वीर साझा की है.

खबर दिखाए जाने के बाद की गई हैमरिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या खुद से आ गए हैमर : अब इसे क्या कहा जाए, खुद के कपड़ों में लगे दाग को झूठ के डिटर्जेंट से धोना या फिर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करना. डीएफओ साहब शायद अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं. डीएफओ साहब को जब ईटीवी भारत समेत दूसरी मीडिया संस्थानों में उनके जंगल के अंदर हो रही अवैध कटाई के मामलों की जानकारी दी तो कार्रवाई करने के बजाए वो खुद ही मामले की लीपापोती में जुट गए. 24 अक्टूबर को जिन ताजा कटे ठूठों पर किसी तरह के कोई निशान नहीं थे अचानक खबर दिखाने के बाद 8 नवंबर को कैसे आ गए. इसे वनविभाग की चूक माना जाए या फिर जान बूझकर पत्रकारिता को बदनाम करने की साजिश.क्योंकि डीएफओ साहब ने ऑन कैमरा जांच कराने की बात कही थी,लेकिन जांच के नाम पर क्या कुछ हुआ उसकी ताजा तस्वीर आप सभी के सामने हैं.जंगल लुट रहा है और जिन पर जिम्मेदारी है वो सिर्फ बयानबाजी करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं. पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह से सच्चाई सामने ला रहे हैं तो उल्टा उन्हें ही झूठा और भ्रामक बता दिया जाता है. ऐसे में डीएफओ महोदय कितनी शिद्दत से बलौदाबाजार के हरे भरे जंगलों की रखवाली कर रहे हैं,आप सभी को पता लग ही चुका होगा.

कटे हुए पेड़ के ठूठ दे रहे गवाही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बेजान पेड़ों ने बताया गुनाहगार कौन ?: लकड़ी तस्कर तो पेड़ काटकर ले गए. लेकिन असली गुनाहगार वो हैं जो कट चुके पेड़ों पर लीपापोती करके तस्करों को अपने पावर और ओहदे वाले कंबल के नीचे छिपा रहे हैं.लेकिन जिम्मेदार ये भूल गए हैं कि जिन पेड़ों की बलि दी गई,आज वो खुद चीख-चीखकर सबूत के साथ ये दावा कर रहे हैं कि जंगल के अंदर किस किस्म का काम हो रहा है. पेड़ कट जाते हैं और जब मामला सामने आता है तो वन विभाग के जिम्मेदार उस पर हैमरिंग करके ये बताने की कोशिश करते हैं जंगल में ऑल इज वेल है. लेकिन हकीकत में जंगल में ऑल इज वेल नहीं बल्कि आल इज इन HELL है.

क्या होती है हैमरिंग : हैमरिंग पेड़ों पर मार्किंग करने की व्यवस्था है.इसमें किसी भी पेड़ या फिर कट चुके पेड़ के ठूठ पर नंबरिंग की जात है.ताकि उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके. हैमरिंग की खासियत होती है कि मार्क जितना पुराना होता है,वो उतना गहरा दिखता है. हैमरिंग की मदद से ठूठों की गिनने और कट चुके पेड़ों के रिकॉर्ड को मेंटेन करने में मदद मिलती है.

भ्रामक नहीं सच्ची खबरें दिखाना ही उद्देश्य : ईटीवी भारत की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो निष्पक्ष खबरों को जनता तक लाए. बिना किसी का पक्ष लिए निष्पक्षता के साथ आप तक खबरें पहुंचाएं. हमारे पाठकों को ये भरोसा है कि हमने जो भी रिपोर्ट की है,वो तथ्यपरख और पत्रकारिता के सारे मापदंडों के साथ आप तक पहुंच रही है. हमने हमेशा से ही जन सारोकार से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता दी है. भेड़चाल और लूज कंटेंट से दूर हमने अपने रिपोर्टिंग में हमेशा से ही घटनाओं और वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया है.ताकि जो भी रिपोर्ट आप देख या पढ़ रहे हैं उसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश ना रहे.ऐसी ही एक रिपोर्ट हमने 5 नवंबर को बलौदाबाजार वनविभाग से जुड़ी हुई दिखाई थी.लेकिन हमारी खबर को ही भ्रामक बताकर कई तरह के सवाल खड़े किए.अब जो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है उससे आप ही तय कर लिजिए कि क्या हमने जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी थी या नहीं.

सोनाखान के जंगल में अवैध कटाई, ठूंठ बता रहे लूट की कहानी, अफसर बोले करेंगे कार्रवाई

सोनाखान रेंजर विवाद: DFO ने जांच रिपोर्ट जारी की, आरोप सिद्ध नहीं, हड़ताल तुरंत खत्म करो वरना कार्रवाई

सोनाखान रेंज विवाद : रेंजर सुनीत साहू के खिलाफ कर्मचारी लामबंद, अभद्रता और गोली मारने की धमकी का आरोप