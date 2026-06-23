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भिलाई में कटर से हमला, जख्मी शख्स अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर

जख्मी युवक को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया. लेकिन युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे नीजि अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

भिलाई: छावनी थाना पुलिस क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया. अज्ञात बदमाशों ने युवक पर कटर (धारदार हथियार) से जानलेवा हमला कर दिया. बदमाशों का हमला इतना घातक था कि इस हमले में युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया. युवक के गले और चेहरे पर जख्म के गहरे निशान हैं. हमले के बाद वारदात वाली जगह पर अफरा-तफरी मच गई.

भिलाई में कटर से हमला (ETV Bharat)

कटर से युवक पर हमला, हालत गंभीर

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए. युवक की हालत देखकर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया. परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि छावनी क्षेत्र में लंबे समय से असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती.



इलाके में आए दिन मारपीट, चाकूबाजी और अन्य आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे आम नागरिकों में भय का माहौल बना हुआ है. अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित है. यदि हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे. जरुरत पड़ी तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठेंगे: जख्मी युवक के परिजन

वारदात वाली जगह के सीसीटीवी खंगाल रही छावनी पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद छावनी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने घायल युवक के बयान और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके. जख्मी युवक का इलाज जारी है और उसकी स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं.