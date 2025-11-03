ETV Bharat / state

पशुओं को ढोने वाली ट्रॉली में नेताओं के कट आउट्स, निगम आयुक्त ने जारी किया नोटिस

क्या है मामला: कोरबा शहर के घंटा घर ओपन थिएटर में 2 से 4 नवम्बर तक राज्योत्सव कार्यक्रम हो रहा है. इसे लेकर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, श्रम मंत्री समेत कई नेताओं के कट आउट लगाए जा रहे थे, लेकिन इसे लाने के लिए परिवहन पशु ट्रॉली का इस्तेमाल किया गया.

कोरबा: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25वी जयंती पर रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है. इस बीच नेताओं के कट आउट का परिवहन पशु ट्रॉली में किया गया. इस मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है. मेयर के निर्देश पर अपर आयुक्त ने अधिकारी और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया है.

पहले भी हुई है ऐसी घटना: दरअसल इस तरह का वाक्या ऐसा दूसरी बार हुआ है, 11 सितम्बर 2025 को भी इस तरह की घटना हुई जब नेताओं के कट आउट पशु ट्रॉली में ढोए गए थे. पहली बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन दूसरी बार गलती दोहराने पर आयुक्त ने इन अधिकारियों से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है.

महापौर ने जताई नारागी: नगर निगम कोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत ने इस मामले नाराजगी ज़ाहिर की है. उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों के कट आउट को पशु वाहन में ढोकर ले जाना घोर लापरवाही है. इस मामले में संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. भविष्य में जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस न पहुंचे इसका ध्यान रखने कहा गया है.

इन पर थी जिम्मेदारी: निगम के उप अभियंता अश्विनी दास को राज्योत्सव स्थल पर होर्डिंग लगाने का दायित्व सौंपा गया था. स्वच्छता निरीक्षक रविंद्र थवाईत पशुओं वाले काऊ कैचर वाहन के प्रभारी हैं. जबकि उप अभियंता अभय मिंज निगम के वाहन शाखा में वाहनों की मॉनिटरिंग करने के प्रभारी हैं. इन तीनों की जानकारी में पशु ट्रॉली में नेताओं के कट आउट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये गए हैं.

इस काम को घोर लापरवाही वाला माना गया है और छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत उल्लंघन मानते हुए इन्हें कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इन तीनों अधिकारियों को 48 घंटे का समय दिया गया है. जवाब संतोषप्रद न होने पर कार्रवाई हो सकती है.