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कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाली की नियुक्ति पर विचार का निर्देश, हाईकोर्ट ने कहा- अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते

कोर्ट ने कहा कि योग्यता और पात्रता के बावजूद याची को नियुक्ति से वंचित करना एक प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 9:31 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 की 29334 सहायक अध्यापक भर्ती में कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाली अभ्यर्थी (याची) की सहायक अध्यापक साइंस पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि कार्यकारी निर्देश न्यायिक निर्देशों को रद्द नहीं कर सकते, न ही वे अर्जित अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट नीरज कुमार पांडेय के मामले में तय कर चुका है कि सीनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पदों पर कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए.

ऐसे अभ्यर्थियों से कानून के अनुसार नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए. याची शर्तों को पूरा करती है क्योंकि उसने समय रहते ही इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उसके अंक अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक हैं. इसलिए याची को विचार सूची से बाहर रखने की कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्देशों का सीधा उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत प्रवर्तनीय हैं.

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दीप्ति चौहान की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने कहा कि योग्यता और पात्रता के बावजूद याची को नियुक्ति से वंचित करना एक प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार है. याची ने कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे तो वह नियुक्ति की हकदार है.

कोर्ट ने याची को नियुक्ति देने से इनकार करने के तीन दिसंबर 2022 के आदेश को मनमाना, अवैध और अस्थिर करार दिया है. साथ ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद को याची की सहायक अध्यापक साइंस पर नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है. साथ ही रिपोर्ट मांगी है.

याची का कहना था कि वह 2013 की सीनियर बेसिक स्कूलों में 29334 सहायक अध्यापक भर्ती में साइंस अध्यापक पद पर चयनित हुई, लेकिन उसे चयन सूची में शामिल नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने विचार करने का निर्देश दिया तो बीएसए ने उसका प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया, जिसे फिर से चुनौती दी गई. मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया.

याची का कहना है कि अब भी पद रिक्त है, इसलिए उसकी नियुक्ति की जाए जबकि परिषद का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया है कि अंतिम चयनित से अधिक अंक पाने वालों की भी नियुक्ति की जाए.

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29334 ASSISTANT TEACHER RECRUITMENT
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
29334 सहायक अध्यापक भर्ती मामला
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