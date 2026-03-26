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कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाली की नियुक्ति पर विचार का निर्देश, हाईकोर्ट ने कहा- अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )