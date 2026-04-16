ETV Bharat / state

रामनगर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, आम-लीची के पेड़ों पर चली आरी, पड़ताल तेज

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां फल देने की तैयारी में खड़े आम और लीची के हरे-भरे पेड़ों पर आरी चला दी गई. मामला सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया है और अब इस पूरे प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है. तहसीलदार रामनगर मनीषा मारखाना ने बताया कि शुरुआती जांच में 50 से ज्यादा पेड़ों के अवैध कटान की पुष्टि हुई है. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र आंशिक रूप से तराई पश्चिमी वन प्रभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है. ऐसे में दोनों विभागों को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है.

रामनगर के मानिला विहार से सटे ग्राम सभा बैड़ाधाल में करीब 12 बीघा में फैले हरे-भरे बगीचे में अवैध कटान का मामला सामने आया है, हैरानी की बात ये है कि जिन पेड़ों पर बौर आ चुके थे और फल लगने शुरू हो गए थे उन्हीं पेड़ों पर आरी चलाई गई है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि भूमाफियाओं द्वारा लगातार इस बगीचे में पेड़ों की कटाई की जा रही है और उन्हें किसी तरह का डर नहीं है. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा बगीचा उजड़ सकता है. मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया तहसीलदार रामनगर मनीषा मारखाना ने बताया कि शुरुआती जांच में 50 से ज्यादा पेड़ों के अवैध कटान की पुष्टि हुई है. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र आंशिक रूप से तराई पश्चिमी वन प्रभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है. ऐसे में दोनों विभागों को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है.