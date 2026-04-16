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रामनगर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, आम-लीची के पेड़ों पर चली आरी, पड़ताल तेज

मनगर में फलदार पेड़ों पर आरी चलाई जा रही है. जिसके बाद प्रशासन और उद्यान विभाग हरकत में आ गया है.

Ramnagar tree cutting
रामनगर में आम-लीची के पेड़ों पर चली आरी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 16, 2026 at 1:43 PM IST

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रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां फल देने की तैयारी में खड़े आम और लीची के हरे-भरे पेड़ों पर आरी चला दी गई. मामला सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया है और अब इस पूरे प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है. तहसीलदार रामनगर मनीषा मारखाना ने बताया कि शुरुआती जांच में 50 से ज्यादा पेड़ों के अवैध कटान की पुष्टि हुई है. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र आंशिक रूप से तराई पश्चिमी वन प्रभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है. ऐसे में दोनों विभागों को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है.

रामनगर के मानिला विहार से सटे ग्राम सभा बैड़ाधाल में करीब 12 बीघा में फैले हरे-भरे बगीचे में अवैध कटान का मामला सामने आया है, हैरानी की बात ये है कि जिन पेड़ों पर बौर आ चुके थे और फल लगने शुरू हो गए थे उन्हीं पेड़ों पर आरी चलाई गई है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि भूमाफियाओं द्वारा लगातार इस बगीचे में पेड़ों की कटाई की जा रही है और उन्हें किसी तरह का डर नहीं है. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा बगीचा उजड़ सकता है. मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया तहसीलदार रामनगर मनीषा मारखाना ने बताया कि शुरुआती जांच में 50 से ज्यादा पेड़ों के अवैध कटान की पुष्टि हुई है. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र आंशिक रूप से तराई पश्चिमी वन प्रभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है. ऐसे में दोनों विभागों को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है.

वहीं उद्यान विभाग के अधिकारी अर्जुन सिंह परवाल ने भी माना कि मामला गंभीर है उन्होंने कहा कि पेड़ों की गिनती कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसे तहसील प्रशासन को सौंपा जाएगा ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित हो सके. इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है वार्ड संख्या 19 के सभासद हेमंत सिंह बिष्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे को उपजिलाधिकारी के सामने उठाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे. फिलहाल अवैध कटान की इस घटना ने न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई की गति पर भी निगाहें टिक गई हैं. अब देखना होगा कि जिम्मेदारों पर कब तक सख्त कार्रवाई होती है.

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रामनगर में अवैध रूप से काटे पेड़
रामनगर उद्यान विभाग
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RAMNAGAR HORTICULTURE DEPARTMENT
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