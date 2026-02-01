ETV Bharat / state

IGI एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, बैंकॉक से आए यात्री के बैग से 5 करोड़ का गांजा बरामद

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम्स विभाग ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले का खुलासा करते हुए बैंकॉक से आए एक भारतीय यात्री के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है. जब्त किए गए गांजे का कुल वजन 4 किलो 935 ग्राम बताया जा रहा है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4.93 करोड़ रुपये आंकी गई है.

कस्टम्स अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई 29 जनवरी को एयर इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा यात्री प्रोफाइलिंग के आधार पर की गई. आरोपी यात्री बैंकॉक से उड़ान संख्या 6ई-1064 के जरिए टर्मिनल-3 पर पहुंचा था. ग्रीन चैनल से बाहर निकलते समय उसे संदेह के आधार पर रोका गया और उसके सामान की एक्स-रे जांच कराई गई.

यात्री के बैग से 5 करोड़ का गांजा बरामद: जांच के दौरान यात्री के नीले रंग के ट्रॉली बैग को खोलकर देखा गया, जिसमें चार पॉलिथीन पाउच बरामद हुए. इन पाउचों में हरे रंग का मादक पदार्थ भरा हुआ था. प्राथमिक जांच और परीक्षण में बरामद पदार्थ गांजा या मारिजुआना पाया गया. इसके बाद पूरे सामान की गहन जांच की गई, जिसमें कुल 4,935 ग्राम गांजा बरामद हुआ. कस्टम्स अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 8 का उल्लंघन किया है. इस मामले में आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 23 और 29 के तहत अपराध बनता है. बरामद मादक पदार्थ और पैकेजिंग सामग्री को नियमानुसार जब्त कर लिया गया है.

अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका: कस्टम्स विभाग का कहना है कि यह बरामदगी अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका की ओर इशारा करती है. इस मामले में आगे की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि गांजा कहां से लाया गया था और इसे देश में किसे सप्लाई किया जाना था. कस्टम्स अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट पर यात्री प्रोफाइलिंग और सतर्क निगरानी के चलते लगातार तस्करी के प्रयासों को नाकाम किया जा रहा है. भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी.