दिल्ली: गीजर में छिपाकर गांजे की तस्करी, कस्टम अधिकारियों ने किया जब्त, दो गिरफ्तार
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हाइड्रोपोनिक गांजा (वीड) की तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया.
Published : June 8, 2026 at 4:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर कुआलालंपुर से आए दो यात्रियों के पास से 15.38 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया. कस्टम अधिकारियों ने दो यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से गांजे की खेप बरामद हुई. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5.38 करोड़ रुपये आंकी गई है.
कस्टम विभाग के अनुसार, एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) को विशेष सूचना और प्रोफाइलिंग के आधार पर दो संदिग्ध यात्रियों पर नजर रखने के निर्देश मिले थे. दोनों यात्री 7 जून को कुआलालंपुर से फ्लाइट संख्या D7-182 के जरिए दिल्ली पहुंचे थे. ग्रीन चैनल पार करने के बाद कस्टम अधिकारियों ने उन्हें रोककर पूछताछ की.जांच के दौरान अधिकारियों ने देखा कि दोनों यात्री अपने सामान्य सामान के अलावा दो नए गीजर भी साथ लेकर आए थे. पूछताछ और उनके मोबाइल फोन की जांच के दौरान कुछ संदिग्ध जानकारियां सामने आईं, जिसके बाद गीजरों की गहन जांच करने का फैसला लिया गया.
कस्टम अधिकारियों ने दोनों गीजरों को एक्स-रे स्कैनर से जांचा. स्कैनिंग में गीजर के अंदर संदिग्ध सामग्री छिपी होने के संकेत मिले. इसके बाद जब गीजरों को खोलकर देखा गया तो अंदर अत्यंत सुनियोजित तरीके से तैयार किए गए गुप्त खांचे मिले, जिनमें 145 वैक्यूम-सील पैकेट छिपाए गए थे.पैकेटों की जांच में उनमें हरे रंग का मादक पदार्थ मिला, जिसकी पहचान हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) के रूप में हुई. बरामद नशीले पदार्थ का कुल वजन 15.38 किलोग्राम पाया गया.
कस्टम विभाग ने पूरी खेप को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त कर लिया है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का मानना है कि यह अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ा मामला हो सकता है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि नशीले पदार्थ की यह खेप भारत में किसे पहुंचाई जानी थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. मामले में आगे की जांच जारी है.
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