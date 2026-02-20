ETV Bharat / state

खाकी के घर में सेंध : GST इंस्पेक्टर के भाई ने ही साफ़ कर दिया 95 लाख का ख़ज़ाना

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आब्दी ने बताया कि घटना के संबंध में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

GST इंस्पेक्टर के मकान से 95 लाख की ज्वेलरी चोरी.
GST इंस्पेक्टर के मकान से 95 लाख की ज्वेलरी चोरी. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : February 20, 2026 at 10:00 AM IST

Updated : February 20, 2026 at 10:43 AM IST

कानपुर: बेंगलुरू में तैनात GST इंस्पेक्टर के कानपुर वाले मकान में उनकी पत्नी के ममेरे भाई ने हाथ साफ कर दिया. ममेरे भाई ने घर से करीब 95 लाख रुपए के पुश्तैनी गहने गायब कर दिए. पुलिस ने महिला के ममेरे भाई और चोरी के गहने खरीदने वाले सुनार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आब्दी ने बताया कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास सेक्टर-4 की रहने वाली अनीता सरोज ज्योतिषाचार्य हैं. उनके पति मनोज कुमार कस्टम में GST इंस्पेक्टर हैं. उनकी तैनाती बेंगलुरू में है.

अनीता भी अक्सर अपने पति के साथ बेंगलुरु में ही रहती हैं. उनके कल्याणपुर स्थित घर में उनकी वृद्ध मां सूरजकली रहती हैं, जिनकी देखभाल उनका ममेरा भाई छोटू उर्फ आकाश निवासी खागा, फतेहपुर बचपन से ही कर रहा है.

अनीता के मुताबिक, आकाश पर परिवार को गहरा विश्वास था. हालांकि, पिछले 8 महीनों से वह धीरे-धीरे घर की पुश्तैनी ज्वेलरी चोरी कर रहा था. 4 दिन पहले जब अनीता बेंगलुरू से वापस आईं और अलमारी, लॉकर चेक किया, तो उनके होश उड़ गए. वहां से पूरी ज्वेलरी गायब थी.

शुरुआत में आकाश मुकरता रहा, लेकिन जब पुलिस का डर दिखाया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसने सारा सामान फतेहपुर के खागा स्थित 'श्याम ज्वेलर्स' के संचालक प्रिंस को बेच दिया है.

जब घटना की सूचना पुलिस को दी गई, तब पुलिस आरोपी को लेकर श्याम ज्वेलर्स पहुंची. वहां दुकान संचालक प्रिंस ने पहले से ही कई वकीलों को बुला रखा था.

आरोप है कि वहां पीड़िता अनीता के साथ अभद्रता की गई और उन्हें रोकने की कोशिश की गई. हालांकि, पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से चोरी की कुछ ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई.

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आब्दी ने बताया कि घटना के संबंध में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. दोनों ही आरोपियों को जेल भेजा गया है.

संपादक की पसंद

