खाकी के घर में सेंध : GST इंस्पेक्टर के भाई ने ही साफ़ कर दिया 95 लाख का ख़ज़ाना

GST इंस्पेक्टर के मकान से 95 लाख की ज्वेलरी चोरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: बेंगलुरू में तैनात GST इंस्पेक्टर के कानपुर वाले मकान में उनकी पत्नी के ममेरे भाई ने हाथ साफ कर दिया. ममेरे भाई ने घर से करीब 95 लाख रुपए के पुश्तैनी गहने गायब कर दिए. पुलिस ने महिला के ममेरे भाई और चोरी के गहने खरीदने वाले सुनार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आब्दी ने बताया कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास सेक्टर-4 की रहने वाली अनीता सरोज ज्योतिषाचार्य हैं. उनके पति मनोज कुमार कस्टम में GST इंस्पेक्टर हैं. उनकी तैनाती बेंगलुरू में है.

अनीता भी अक्सर अपने पति के साथ बेंगलुरु में ही रहती हैं. उनके कल्याणपुर स्थित घर में उनकी वृद्ध मां सूरजकली रहती हैं, जिनकी देखभाल उनका ममेरा भाई छोटू उर्फ आकाश निवासी खागा, फतेहपुर बचपन से ही कर रहा है.

अनीता के मुताबिक, आकाश पर परिवार को गहरा विश्वास था. हालांकि, पिछले 8 महीनों से वह धीरे-धीरे घर की पुश्तैनी ज्वेलरी चोरी कर रहा था. 4 दिन पहले जब अनीता बेंगलुरू से वापस आईं और अलमारी, लॉकर चेक किया, तो उनके होश उड़ गए. वहां से पूरी ज्वेलरी गायब थी.

शुरुआत में आकाश मुकरता रहा, लेकिन जब पुलिस का डर दिखाया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसने सारा सामान फतेहपुर के खागा स्थित 'श्याम ज्वेलर्स' के संचालक प्रिंस को बेच दिया है.