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IGI पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई: बैंकॉक से आ रहे यात्री से करोड़ों के बेशकीमती रत्न और आभूषण बरामद

करोड़ों के बेशकीमती रत्न और आभूषण बरामद ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर कस्टम विभाग ने सोने-चांदी और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है. एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम अधिकारियों ने स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर बैंकॉक से पहुंचे एक भारतीय पुरुष यात्री को धर दबोचा. आरोपी के पास से बरामद किए गए बहुमूल्य पत्थरों और आभूषणों की कुल कीमत 2 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है.