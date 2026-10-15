आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई: बैंकॉक से आया 148 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त, कीमत 150 करोड़
कस्टम अधिकारियों को एयरपोर्ट के कार्गो कॉम्प्लेक्स में आए एक सामान का गलत या झूठा विवरण का संदेह हुआ, जिसके बाद सच सामने आया. पढ़ें..
Published : October 15, 2026 at 10:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स पर सीमा शुल्क (कस्टम्स) विभाग ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई की है. बैंकॉक से आए एक संदिग्ध कंसाइनमेंट की बारीकी से जांच करते हुए अधिकारियों ने 148.67 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा व मैरिजुआना) बरामद किया है. जब्त की गई इस नशीली खेप का अनुमानित मूल्य लगभग 52 करोड़ बताया जा रहा है, जबकि भारतीय काले बाजार में इसकी स्ट्रीट वैल्यू 150 करोड़ तक आंकी गई है.
सामान के गलत विवरण से गहराया शक
सीमा शुल्क अधिकारियों को एयरपोर्ट के कार्गो कॉम्प्लेक्स में आए एक सामान का गलत या झूठा विवरण का संदेह हुआ. कुल 19 कार्टन में लाए गए इस सामान को आधिकारिक कागजात में 'पीयू ट्यूब्स' के रूप में घोषित किया गया था. संदेह के आधार पर अधिकारियों ने इस कंसाइनमेंट को तुरंत रोक दिया और आगे की कानूनी जांच की प्रक्रिया शुरू की.
#WATCH | Delhi: Customs officers detect 148.67 kg of hydroponic weed from Bangkok at the air cargo complex at IGI Airport The consignment, declared as PU Tubes packed in 19 cartons, was put on hold due to suspected mis‑declaration. On examination in the presence of the importer’s representative, officers found plastic spools containing PU Tubes. When the spools were broken open, hidden cavities revealed packets of compacted green substance wrapped in polythene. Such packets were discovered in 15 cartons. Preliminary diagnostic tests indicated the material to be ganja/marijuana. In total, 120 spools concealed 148.67 kg of hydroponic weed. The seized narcotics are valued at approximately Rs. 52 crore, with an estimated street value of Rs. 150 crore in India. The contraband, along with concealment and packaging material, has been seized under the NDPS Act, 1985. Further investigation is in progress. (Source: Ministry of Finance)— ANI (@ANI) October 15, 2026
प्लास्टिक स्पूल्स में छिपा था गांजा
इम्पोर्टर के प्रतिनिधि की मौजूदगी में जब इन कार्टन को खोला गया, तो अंदर प्लास्टिक के स्पूल्स (रील्स) मिले जिन पर पीयू ट्यूब्स लिपटे हुए थे. जांच अधिकारियों ने जब इन स्पूल्स को तोड़ा, तो उनके अंदर विशेष रूप से बनाई गई खाली जगह दिखाई दी. इन सीक्रेट कैविटीज के भीतर पॉलीथीन में कसकर पैक किए गए हरे रंग के पदार्थ के पैकेट छिपाकर रखे गए थे. कुल 19 में से 15 कार्टन में रखे 120 स्पूल्स को काटकर जब जांच की गई, तो उनके अंदर से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ. प्राथमिक डायग्नोस्टिक टेस्ट में इस सामग्री के गांजा या हाइड्रोपोनिक मैरिजुआना होने की पुष्टि हुई.
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एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
कस्टम्स विभाग ने पूरे 148.67 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड के साथ-साथ उसे छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए स्पूल्स, पैकिंग मैटीरियल और कार्टन को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के सख्त प्रावधानों के तहत ज़ब्त कर लिया है. अधिकारियों का मानना है कि इस तस्करी के पीछे एक सुसंगठित अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का हाथ हो सकता है. इस कंसाइनमेंट को भारत में मंगवाने वाले असली मास्टरमाइंड और इसके संभावित खरीदारों का पता लगाने के लिए मामले में आगे की विस्तृत जांच जारी है.
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