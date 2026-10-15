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आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई: बैंकॉक से आया 148 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त, कीमत 150 करोड़

148 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त ( ani )

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स पर सीमा शुल्क (कस्टम्स) विभाग ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई की है. बैंकॉक से आए एक संदिग्ध कंसाइनमेंट की बारीकी से जांच करते हुए अधिकारियों ने 148.67 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा व मैरिजुआना) बरामद किया है. जब्त की गई इस नशीली खेप का अनुमानित मूल्य लगभग 52 करोड़ बताया जा रहा है, जबकि भारतीय काले बाजार में इसकी स्ट्रीट वैल्यू 150 करोड़ तक आंकी गई है.

सामान के गलत विवरण से गहराया शक