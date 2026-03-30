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NO लंबी कतार : डायरेक्ट घर पहुंचेगा LPG सिलेंडर, फॉलो करें यह तरीका..झटपट आएगी गैस

''मेरे पास छोटा सिलेंडर था, लेकिन वह अब भर नहीं रहा है. इसी वजह से मैं नया कनेक्शन लेने एजेंसी पहुंचा था ताकि कमरे पर खुद खाना बनाकर खर्च कम कर सकें. हालांकि एजेंसी में उन्हें बताया गया कि फिलहाल किसी को नया कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है. 10 अप्रैल के बाद इसके शुरू होने की संभावना है.'' - प्रिंस, छात्रा

10 अप्रैल से मिलेगा नया कनेक्शन : पटना के गर्दनीबाग स्थित इंडियन गैस की सत्या गैस एजेंसी में सोमवार को भी कई ग्राहक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे. नया गैस कनेक्शन लेने आए छात्र प्रिंस राज ने बताया कि वह पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और फिलहाल मेस का खाना खाते हैं. गैस संकट शुरू होने के बाद मेस संचालकों ने खाने की कीमत बढ़ा दी है, जिससे छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है.

एलपीजी गैस खत्म होने से पहले अपनाएं ये तरीका : फिलहाल गैस बुकिंग के बाद 48 घंटे के भीतर ग्राहकों के मोबाइल पर डीएसी यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड भेजा जा रहा है और इसके बाद अधिकतम तीन दिनों के भीतर घरेलू सिलेंडर की सप्लाई घरों तक पहुंच रही है. एजेंसियों में पहले जैसी भीड़ भी अब कम होने लगी है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है. हालांकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति अभी भी पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट सकी है और इसमें आंशिक समस्या बनी हुई है.

पटना : बिहार में पिछले कुछ दिनों से बनी घरेलू गैस की किल्लत अब धीरे-धीरे समाप्त होती नजर आ रही है. राजधानी पटना समेत कई इलाकों में अब सामान्य रूप से एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति शुरू हो गई है. पहले जहां गैस बुकिंग के 24 घंटे के भीतर सिलेंडर घर तक पहुंच जाता था, वहीं संकट के दौरान इसमें काफी देरी हो रही थी, लेकिन अब स्थिति में स्पष्ट सुधार देखने को मिल रहा है.

ऐसे बुक करें एलपीजी सिलेंडर : गैस बुकिंग कराने पहुंचे विनोद कुमार सिंह ने बताया कि उनका ऑनलाइन नंबर नहीं लग पा रहा था, इसलिए वह एजेंसी पहुंचे थे. वहां उन्हें बताया गया कि अब बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही हो रही है और सर्वर पर अधिक लोड होने के कारण कभी-कभी दिक्कत आ रही है. एजेंसी कर्मियों ने उन्हें सलाह दी कि रात के समय दोबारा प्रयास करें, क्योंकि उस समय सर्वर पर दबाव कम रहता है.

पटना की एलपीजी गैस एजेंसी (ETV Bharat)

''एजेंसी की ओर से आश्वस्त किया गया है कि बुकिंग के दो दिनों के भीतर डीएसी नंबर मिल जाएगा और इसके बाद जल्द ही सिलेंडर की डिलीवरी भी हो जाएगी. गैस की वास्तविक कमी नहीं है, लेकिन कुछ जमाखोरों और अफवाहों की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी. आने वाले कुछ दिनों में पूरी व्यवस्था सामान्य हो जाएगी.''- विनोद कुमार सिंह, गैस बुकिंग कराने आया ग्राहक

ऐसे मिलेगी होम डिलेवरी : सत्या गैस एजेंसी के मैनेजर विनोद कुमार पांडे ने बताया कि घरेलू गैस को लेकर अब कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं है. अधिकांश ग्राहकों को सामान्य समयसीमा के भीतर सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऑफलाइन नंबर लगाने की व्यवस्था फिलहाल बंद है. केवल ऑनलाइन बुकिंग ही स्वीकार की जा रही है. ग्राहक एजेंसी के अधिकृत नंबर पर कॉल करके भी आसानी से बुकिंग करा सकते हैं. बुकिंग के बाद या तो तुरंत डीएसी नंबर जारी हो रहा है या अधिकतम 48 घंटे के भीतर ग्राहकों के मोबाइल पर मैसेज पहुंच जा रहा है. इसके बाद तीन दिनों के भीतर सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है.

''फिलहाल नया गैस कनेक्शन जारी नहीं किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि 10 अप्रैल के बाद यह प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है. साथ ही गैस बुकिंग के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है. जिन ग्राहकों का केवाईसी अपडेट नहीं है, उन्हें पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी. एजेंसी ने इमरजेंसी जरूरत वाले ग्राहकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी शुरू की है.''- विनोद कुमार पांडे, मैनेजर, सत्या गैस एजेंसी

5 केजी का वैकल्पिक ऑप्शन भी उपलब्ध : उन्होंने बताया कि अगर किसी ग्राहक के घर में गैस पूरी तरह खत्म हो गई है और खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, तो उनसे पहचान पत्र की फोटो कॉपी और सिक्योरिटी मनी लेकर 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर 513 रुपये 50 पैसे में उपलब्ध कराया जा रहा है. कुछ ग्राहकों के बड़े खाली सिलेंडर के बदले अस्थायी तौर पर छोटा सिलेंडर भी दिया जा रहा है, ताकि घरों में खाना बनाने का काम प्रभावित न हो. एजेंसी प्रबंधन का कहना है कि इस व्यवस्था से लोगों को राहत मिल रही है और अगले कुछ दिनों में घरेलू गैस की सप्लाई पूरी तरह पहले जैसी सुचारू हो जाएगी.

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