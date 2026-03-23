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सोने-चांदी की गिरावट से सर्राफा बाजार हुए गुलजार, चांदी 2 लाख के करीब, सोना डेढ़ लाख के नीचे

रतलाम सराफा बाजार के कारोबारियों को उम्मीद, अक्षय तृतीया पर होने वाली शादी ब्याह को लेकर लोग अब सोने-चांदी की खरीदारी करने के लिए पहुंचेंगे बाजार.

RATLAM BULLION MARKET
रतलाम सर्राफा बाजार में लौटी रौनक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 5:28 PM IST

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Updated : March 23, 2026 at 5:36 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध का असर सोने-चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है. जिसका असर रतलाम सर्राफा बाजार में देखने को मिल रहा है. यहां एक बार फिर से ग्राहकों की रौनक लौटी है. वर्तमान गिरावट से व्यापारी और ग्राहक दोनों ही प्रसन्न है. खासकर शादी ब्याह के सीजन में ग्राहकों के लिए यह गिरावट फायदे का सौदा साबित हो रही है.

रतलाम सराफा बाजार में सोमवार को चांदी का न्यूनतम दाम 2 लाख 10 हजार रुपये प्रति किलो एवं सोना 1 लाख 32 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम तक बिका है. गौरतलब है कि बीते 6 महीनो में सोने और चांदी के दामों में हुई उथल-पुथल और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से सर्राफा बाजार में ग्राहकी ना के बराबर थी.

सर्राफा बाजार के कारोबारियों से बातचीत (ETV Bharat)

रतलाम में 1 लाख 28, 800 रुपये तक बिक रहा जेवराती सोना

दरअसल वैश्विक परिस्थितियों के बीच आज सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है. रतलाम में जहां जेवराती सोना 1 लाख 28, 800 रुपये तक बिक रहा है. वहीं चांदी के दाम 2 लाख 10,000 रुपये तक आ गए हैं. ऐसे में सर्राफा व्यापारियों को उम्मीद है कि बाजार गुलजार होगा. वहीं, अक्षय तृतीया पर होने वाली शादी ब्याह को लेकर लोग अब सोने-चांदी की खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंचेंगे.

RATLAM BULLION MARKET
रतलाम सर्राफा बाजार (ETV Bharat)

सर्राफा कारोबारियों का मानना है कि आगे आने वाले दिनों में सोने चांदी के दाम में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है. चांदी के दाम कुछ दिनों पहले 3 लाख 80 हजार प्रति किलो तक पहुंच गए थे जबकि सोने का प्रति 10 ग्राम दाम 1 लाख 65 हजार तक दर्ज किया गया था.

युद्ध की वजह से खाड़ी के देशों में व्यापार व्यवसाय हुआ है प्रभावित

सर्राफा बाजार के कारोबारी कीर्ति बड़जात्या का कहना है कि बाजार में वर्तमान में मंदी छाई हुई थी. जिसका मुख्य कारण बाजार का वोलेटाइल होना है. वहीं, दोनों धातुओं के दाम भी आसमान छू रहे थे. जिसकी वजह से ग्राहकी ना के बराबर थी. युद्ध की वजह से खाड़ी के देशों में व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुआ है, खासकर यूएई ने डिस्काउंट पर सोना बेचना शुरू कर दिया है. जिसका असर विश्व स्तर पर सोने के दाम पर पड़ रहा है. हालांकि भारतीय बाजार के लिए यह फायदेमंद है.

आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और कमी आने की संभावना

सर्राफा व्यापारी सौरभ छाजेड़ ने बताया कि ग्राहकी में सुधार होना शुरू हो गया है. आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और कमी आने की संभावना है. वहीं, खरीदारी करने पहुंचे अशोक धाकड़ ने बताया कि किसानों और ग्रामीणों के लिए यह अच्छा है.

शादियों का सीजन शुरू होने वाला है. ऐसे में सोने के दाम कम होंगे तो ग्रामीण और किसान खरीददारी करने की स्थिति में होंगे. बहरहाल सर्राफा बाजार के विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम और कम हो सकते हैं. ऐसे में सर्राफा बाजार जो कि बीते 6 महीनों से सुस्ती के दौर में था वह गुलजार भी हो सकता है.

Last Updated : March 23, 2026 at 5:36 PM IST

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