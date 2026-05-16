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बुरहानपुर में बढ़ गई सोने के कारीगरों की डिमांड, पीएम मोदी की अपील का ऐसा हुआ असर

बुरहानपुर सराफा बाजार में नए गहनों की बिक्री में गिरावट आई है. लोगों का कहना है कि इस तरीके के निर्णय लेने से पहले जनता की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

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बुरहानपुर में बढ़ गई सोने के कारीगरों की डिमांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 7:02 AM IST

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Updated : May 16, 2026 at 7:09 AM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है. इस अपील का बुरहानपुर में भी असर देखने को मिल रहा है. स्थानीय सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही में कमी आई है जबकि शादी ब्याह का सीजन चल रहा है. लोग अपने पुराने गहनों को रीमेक यानि न्यू डिजाइन में आकार दे रहे हैं. कई ग्राहक ऐसे भी हैं जो सोना खरीदने को बहुत जरूरी नहीं समझते हैं. उन्होने सोने की खरीदी को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है.

बुरहानपुर सराफा बाजार में सोने के गहनों को डिजाइन देने वाले कारीगरों की बढ़ी डिमांड

बता दें बुरहानपुर में ज्वेलर्स की दर्जनों दुकानें संचालित होती हैं. यहां दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर देखने को मिल रहा है. नए गहनों की बिक्री में गिरावट आई है. सराफा बाजार में सोने के गहनों को डिजाइन देने वाले कारीगरों की डिमांड बढ़ गई है.

बुरहानपुर सराफा बाजार में नए गहनों की बिक्री में गिरावट (ETV Bharat)

सराफा कारोबारी सौरभ श्रॉफ ने बताया "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का शुरुआती दौर में मिलाजुला असर दिखा है. लोग प्राचीन काल से ही शुभ अवसरों और आयोजनों में सोना खरीदना अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं. सोने को लेकर महिलाओं में अलग ही आकर्षण देखने को मिलता है. चाहे 1 ग्राम खरीदें या 100 ग्राम खुशी उतनी ही होती है. लेकिन प्रधानमंत्री की अपील का असर देखने को मिल रहा है."

कई लोग पुराने गहनों को रीमेक कराने पहुंच रहे है, जबकि कई लोगों ने सोना खरीदने का प्लान छोड़ दिया है. इससे सराफा में ग्राहकों की संख्या में कमी आई है, हालांकि गहने रीमेक कराने का चलन बढ़ गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से असमंजस की स्थिति में लोग

गृहणी गौरी दिनेश शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से कई परिवार असमंजस की स्थिति में आ गए हैं. शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, ऐसे में अधिकांश महिलाएं अपनी बेटियों की शादी के लिए काफी गहनें खरीदती हैं. वे बेटियों की शादी से पहले सपना संजोकर रखती है. अक्सर शादियों के समय महिलाएं बेटियों को सोने के गहने बनाकर तोहफा देती हैं. ऐसे समय में प्रधानमंत्री की अपील लोगों के लिए मुश्किल बन गई है. सोना खरीदने की हमारी परंपरा सदियों पुरानी है. इस तरीके के निर्णय लेने से पहले जनता की भावनाओं को समझना चाहिए, हालांकि जनता देशहित में अपना योगदान जरूर देती है.

Last Updated : May 16, 2026 at 7:09 AM IST

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