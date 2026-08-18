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HUID और BIS केयर ऐप के बारे में नहीं जानते ग्राहक, प्रयागराज के ज्वैलर्स बोले- नियम थोपने से पहले अवेयरनेस कैंप लगाएं

आज भी अधिकांश ग्राहक तकनीकी प्रणाली और BIS केयर ऐप के बारे में नहीं जानते हैं.

भरोसे पर बिक रहा सोना!
भरोसे पर बिक रहा सोना! (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 10:24 PM IST

4 Min Read
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प्रयागराज : सोने के आभूषणों की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हॉलमार्किंग और 6 अंकों का HUID (Hallmark Unique Identification) नियम अनिवार्य किया है. प्रयागराज के सराफा बाजार की जमीनी हकीकत यह है कि अधिकांश ग्राहक तकनीकी प्रणाली और BIS केयर ऐप के बारे में जानते ही नहीं हैं.

ग्राहक आज भी पीढ़ियों पुराने भरोसे पर खरीदारी कर रहे हैं. वहीं सराफा व्यापारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि नियमों को थोपने से पहले सरकार को व्यापक जागरूकता शिविर, कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए और बाजार में पारदर्शिता के लिए 'वन नेशन, वन टैक्स' लागू करना चाहिए.

ज्वैलर्स बोले- लोगों को जागरूक करे सरकार. (Video Credit; ETV Bharat)

तकनीकी मानकों की नहीं जानकारी : लूकरगंज के रहने वाले राहुल बिंद और उनकी पत्नी अंबिका बिंद ने बताया कि उन्हें HUID या BIS केयर ऐप की कोई तकनीकी जानकारी नहीं है. वे सालों से अपने पारिवारिक सुनार के विश्वास पर ही खरीदारी और लेन-देन करते आ रहे हैं. दूर-दराज या अन्य शहरों में खरीद के दौरान हॉलमार्क का नाम तो सुना है, लेकिन शुद्धता जांचने के ऐप का इस्तेमाल कभी नहीं किया.

BIS हॉमार्क वाला सोना असली माना जाता है.
BIS हॉमार्क वाला सोना असली माना जाता है. (Photo Credit; ETV Bharat)

अवेयरनेस कैंप की जरूरत : उत्तर प्रदेश सराफा मंडल के नगर अध्यक्ष पंकज सोनी ने कहा, लगभग 80% ग्राहकों को यह नहीं पता कि 18, 22 या 24 कैरेट की वास्तविक शुद्धता क्या होती है. सरकार नियम तो लागू कर देती है, लेकिन धरातल पर जागरूकता के बिना इसका लाभ नहीं मिलता. प्रशासन को कैंप लगाकर जनता और महिलाओं को बीआईएस हॉलमार्किंग की जानकारी देनी चाहिए.

हॉमार्क के फायदे.
हॉमार्क के फायदे. (Photo Credit; ETV Bharat)

'वन नेशन, वन टैक्स' प्रणाली जरूरी : उत्तर प्रदेश सराफा मंडल के उपाध्यक्ष रंजीत सेठ ने कहा, जागरूकता के अभाव में नियम निष्प्रभावी हो जाते हैं. हाल ही में गोरखपुर में फर्जी HUID के जरिए पीतल और मिलावटी जेवर बेचने का फर्जीवाड़ा सामने आया है. लूपहोल्स खत्म करने के लिए जन-जागरूकता के साथ 'वन नेशन, वन टैक्स' प्रणाली जरूरी है.

सोने की शुद्धता कैसे मापी जाती है.
सोने की शुद्धता कैसे मापी जाती है. (Photo Credit; ETV Bharat)

कम मेकिंग चार्ज वाले जेवरों में गड़बड़ी : उत्तर प्रदेश सराफा मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि वर्मा 'वीर' ने कहा, सोशल मीडिया पर 2-3% की बेहद कम मेकिंग चार्ज पर बेचे जा रहे जेवरों में भारी गड़बड़ी की आशंका रहती है. जब तक पक्के जीएसटी बिलिंग को अनिवार्य और पारदर्शी नहीं बनाया जाएगा, तब तक ग्राहक ठगी से नहीं बच सकते.

नियम थोपे जा रहे : उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा, छोटे और पारंपरिक कारीगरों व सर्राफा कारोबारियों को बिना ट्रेनिंग दिए नियम थोपे जा रहे हैं. जमीनी स्तर पर वृहद कार्यशालाओं के जरिए सर्राफा कारोबारियों और ग्राहकों दोनों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए.

उत्तर प्रदेश सराफा मंडल के विधिक सलाहकार अभिषेक केसरवानी ने कहा, व्यवस्था अच्छी है, लेकिन इसके वैज्ञानिक तरीकों को लेकर ग्राउंड लेवल पर न तो पर्याप्त हॉलमार्किंग सेंटर हैं और न ही प्रचार-प्रसार.

कैसे करें जांच.
कैसे करें जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)

अवेयरनेस कॉर्नर: कैसे काम करता है HUID और BIS Care App

HUID क्या है : यह 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड (जैसे- AB1234) होता है, जो हर हॉलमार्क वाले आभूषण पर विशिष्ट रूप से लेजर द्वारा अंकित किया जाता है. इससे आभूषण की ट्रैकिंग और शुद्धता का रिकॉर्ड बीआईएस के सर्वर पर दर्ज रहता है.

BIS Care App से शुद्धता की जांच कैसे करें?

  • गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से 'BIS Care' ऐप डाउनलोड करें.
  • ऐप में 'Verify HUID' विकल्प चुनें.
  • आभूषण पर अंकित 6 अंकों का HUID कोड दर्ज करें.
  • स्क्रीन पर तुरंत आभूषण की शुद्धता (कैरेट), ज्वेलर का नाम, हॉलमार्किंग सेंटर का नाम और हॉलमार्किंग की तारीख प्रदर्शित हो जाएगी.

शिकायत दर्ज करने की सुविधा: यदि HUID का विवरण आभूषण से मेल नहीं खाता, तो उपभोक्ता सीधे ऐप के जरिए बीआईएस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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