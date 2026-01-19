धान खरीदी केंद्रों से उठाव बंद, समितियों में हजारों टन धान जाम, खरीदी हो सकती है प्रभावित
सरगुजा के धान खरीदी केंद्रों से उठाव पूरी तरह से बंद है.जिसके बाद अब समितियों में धान रखने को लेकर समस्याएं खड़ी होंगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 19, 2026 at 5:13 PM IST
सरगुजा : प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों से धान उठाव बंद हो चुका है. सरगुजा जिले के धान खरीदी केंद्रों में हमने पड़ताल की तो यहां पर भी धान का उठाव बंद मिला. समिति के आपरेटर ने बताया कि 16 जनवरी से ही धान का उठाव बंद है. शासन के निर्देश से ही बंद है. अब पता नहीं कब शुरू होगा, अभी तो हमारे पास धान रखने की जगह है. लेकिन ज्यादा दिन उठाव नहीं हुआ तो समस्या होगी.
धान खरीदी हो सकती प्रभावित
सरगुजा जिले के धान खरीदी केंद्रों में धान का उठाव नहीं हो रहा है, धान खरीदी की शुरुआत में जब समितियों में स्टॉक क्षमता से अधिक हो चुका था. जिसके बाद हमने खबर दिखाई और सरगुजा कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए, राइस मिलर के जरिए उठाव शुरू कराया था और किसी तरह समितियों में धान रखने की जगह बनी थी, लेकिन एक बार फिर उठाव बंद हो चुका है और अगर यही स्थिति बनी थी तो जल्द ही समितियों में धान रखने की जगह नहीं होगी और ऐसी स्थिति में धान खरीदी भी प्रभावित हो सकती है.
पूरे प्रदेश में उठाव बंद
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने फिलहाल धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव बंद किया है. धान की रीसाइक्लिंग की खबरें सामने आने पर शासन स्तर पर ये फैसला लिया गया है.वहीं कई समितियों में उठाव नहीं होने से धान रखने की जगह नहीं है.