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बच्चा मां के साथ रहेगा, वीकेंड पर पिता के पास.. कस्टडी विवाद में पटना हाई कोर्ट ने निकाला बीच का रास्ता

आमतौर पर 5 साल से छोटे बच्चों की कस्टडी मां को दी जाती है, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने एक साझा परवरिश तय की, पढ़ें

custody dispute in Patna High Court
पटना हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 29, 2026 at 9:49 PM IST

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पटना: पटना हाई कोर्ट ने छह वर्षीय मासूम के बचपन को सामान्य बनाए रखने के लिए एक ऐसी अंतरिम व्यवस्था तय की, जिसमें न तो मां का स्नेह छिने और न ही पिता का साथ टूटे. कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि वैवाहिक विवाद का सबसे बड़ा खामियाजा बच्चों को नहीं भुगतना चाहिए.

पटना हाईकोर्ट ने निकाला बीच का रास्ता : मां द्वारा पुत्र की बरामदगी के लिए दायर एकबंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद एवं जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों, उनके स्वजनों तथा दोनों बच्चों से चैंबर में लंबी बातचीत की.

किसी एक पक्ष की जीत-हार नहीं : कोर्ट ने पाया कि दोनों अभिभावक चिकित्सक हैं और बच्चे की देखभाल करने में सक्षम हैं. ऐसे में विवाद का समाधान किसी एक पक्ष की जीत-हार नहीं, बल्कि बच्चे के हित में होना चाहिए.

बच्चा मां के साथ रहेगा : खंडपीठ ने सहमति के आधार पर तय किया कि बच्चा फिलहाल मां के साथ रहेगा, लेकिन पिता प्रतिदिन उसे स्कूल छोड़ने और वापस घर लाने की जिम्मेदारी निभाएंगे. सप्ताहांत, लंबी छुट्टियां (वीकेंड) और शिक्षा का खर्च भी दोनों अभिभावक साझा करेंगे.

पिता स्कूल छोड़ने-लाने की जिम्मेदारी निभाएंगे : सुनवाई का सबसे भावुक क्षण तब आया, जब 12 वर्षीय बड़े बेटे ने कोर्ट के समक्ष कहा कि वह छुट्टियों में पिता के साथ समय बिताना चाहता है. कोर्ट ने इस भावनात्मक पहलू को भी आदेश का हिस्सा बनाया.

फैमिली कोर्ट को निर्देश : याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पल्लवी पांडेय, मदन मोहन एवं ऋतिक शाह ने पक्ष रखा. पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र सिंह, मनीष झा, यश सिंह और प्रत्यूष प्रताप सिंह ने बहस की, जबकि राज्य की ओर से महाधिवक्ता एस.डी. संजय उपस्थित हुए. हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को अभिभावकता वाद का छह माह में निस्तारण करने का निर्देश दिया है.

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