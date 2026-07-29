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बच्चा मां के साथ रहेगा, वीकेंड पर पिता के पास.. कस्टडी विवाद में पटना हाई कोर्ट ने निकाला बीच का रास्ता

पटना: पटना हाई कोर्ट ने छह वर्षीय मासूम के बचपन को सामान्य बनाए रखने के लिए एक ऐसी अंतरिम व्यवस्था तय की, जिसमें न तो मां का स्नेह छिने और न ही पिता का साथ टूटे. कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि वैवाहिक विवाद का सबसे बड़ा खामियाजा बच्चों को नहीं भुगतना चाहिए.

पटना हाईकोर्ट ने निकाला बीच का रास्ता : मां द्वारा पुत्र की बरामदगी के लिए दायर एकबंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद एवं जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों, उनके स्वजनों तथा दोनों बच्चों से चैंबर में लंबी बातचीत की.

किसी एक पक्ष की जीत-हार नहीं : कोर्ट ने पाया कि दोनों अभिभावक चिकित्सक हैं और बच्चे की देखभाल करने में सक्षम हैं. ऐसे में विवाद का समाधान किसी एक पक्ष की जीत-हार नहीं, बल्कि बच्चे के हित में होना चाहिए.

बच्चा मां के साथ रहेगा : खंडपीठ ने सहमति के आधार पर तय किया कि बच्चा फिलहाल मां के साथ रहेगा, लेकिन पिता प्रतिदिन उसे स्कूल छोड़ने और वापस घर लाने की जिम्मेदारी निभाएंगे. सप्ताहांत, लंबी छुट्टियां (वीकेंड) और शिक्षा का खर्च भी दोनों अभिभावक साझा करेंगे.